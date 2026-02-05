Dschungelcamp: Gils Comeback und Evas Abgang
Gelungene Prüfung, eine Schatzsuche - und Eva muss gehen
Es ist, was sie noch nicht weiß, Evas letzte Aufgabe im Dschungelcamp: eine Schatzsuche mit Ariel. Mit Kompass und Tüchlein müssen sie einen Heuhaufen und darin Münzen finden, auf einem Tandem zu einem Automaten radeln und dort den richtigen Schlüssel für die Schatzkiste finden. Sie finden ihn. Heureka!
Die Kiste enthält Protein-Schokoriegel für alle. Da braucht es kein Abendessen.
Das aber von Simone, Samira und Hardy in der Prüfung „Kotzella“ mit sechs Sternen errungen wird. Samira läuft übe einen Ekel-Parcours, der einem bekannten Festival nachempfunden wurde, während Simone und Hardy mit Schlangen in einen Kasten eingesperrt sind, wo sie Sterne befreien müssen. Simone ist furchtlos, Hardy stoisch.
Im Lager fragt Ariel erst Hubert und dann Gil, weshalb der nach seinem Unfall zurückgekehrt sei. „Ich möchte wie ihr alle gewinnen.“ – „Aber du kannst doch gar nichts machen.“ – „Deshalb will ich alles tun, um wieder etwas machen zu können.“ Dr. Bob gibt Entwarnung: Gil kannn wieder eingesetzt werden.
Bei der Verkündung werden Hubert, Eva und Patrick nominiert. Schließlich muss Eva gehen. Die Deutung ihrer Liebesaffäre mit Samiras Mann war möglicherweise doch zu kreativ: Samira solle es als Chance begreifen. Andererseits nutzt Samira ihre Chance im Camp und wird immer munterer.
Prognose: Schmerzensmann Gil kehrt triumphal zur Prüfung zurück. Samira wird noch stärker. Ariel zetert weiter.