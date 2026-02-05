Dschungelcamp: Gils Comeback und Evas Abgang

Es ist, was sie noch nicht weiß, Evas letzte Aufgabe im Dschungelcamp: eine Schatzsuche mit Ariel. Mit Kompass und Tüchlein müssen sie einen Heuhaufen und darin Münzen finden, auf einem Tandem zu einem Automaten radeln und dort den richtigen Schlüssel für die Schatzkiste finden. Sie finden ihn. Heureka!

Auf dem Weg dahin spricht Eva von Harmonie und Hand-in-Hand, während Ariel in die Kamera giftet: Eva halte sich für schlau, sei aber „sehr dumm“. Sie selbst, Ariel, sei jahrelang Pfadfinderin gewesen.