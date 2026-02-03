Schock im Dschungelcamp: Der harte Fall des Gil Ofarim

Es beginnt alles wie immer – mit Streit. Die Camp-Bewohner sitzen ums Feuer und motzen übereinander und gegeneinander. Eva sieht sich nicht als Schlange, „vom Menschen her“. Samira sieht das anders. Sie pöbeln beide ohne Punkt und Komma, Simone hält sich die Ohren zu. Ariel grinst, Stephen gibt den Mediator. Dann schenkt er Gil ein kleines Plastik-Chamäleon. Sein Ratschlag an den beständig stoischen Sänger: „Es ist unbefriedigend für alle, wenn gar nichts kommt.“ Im Videohäuschen sagt Gil dann endlich … etwas: „Der Vorfall ereignete sich in Leipzig. Aber der Vorfall und alles das, was ich dazu sagen darf, hatte nie etwas mit der Stadt Leipzig und dem Bundesland Sachsen zu tun.“ Falls das so rübergekommen wäre, täte ihm das leid. Hä? Wann wäre das je der entscheidende Vorwurf gewesen? Zu dem eigentlichen Vorfall schweigt er wieder mal. Viel Spannung für nichts.

Später spricht Stephen ihn noch mal darauf an. Gil sagt erneut, dass er nichts sagen dürfe und ihn das auch frustriere. Sie umarmen sich. Same shit, different day. Unbefriedigend für alle, in der Tat.

Samira berichtet vom „Bachelor“, Gil verletzt sich

„Wie kann man so anstrengend sein?“ Dieser Frage stellt ausgerechnet Ariel. Weil Patrick ein bisschen singt. Der Bauer spricht jetzt von sich selbst in der dritten Person über den „zweischneidigen Patrick“ – der, der nur spielen will, und der, der gewinnen will. Möglicherweise doch beides dieselben. Hubert schlägt Ariel vor, mal zum „Bachelor“ zu gehen, aber Samira hat davon nichts Gutes zu erzählen. Die Konkurrentinnen hielten sie für eine Trans-Frau, vielleicht wegen der gemachten Brüste. Das „Playboy“-Shooting war angenehmer, weil da alle so professionell waren. Aber insgesamt ist sie schon genervt, wenn sie angestarrt wird, nur weil sie sich gern weiblich kleidet: „Wir haben alle Nippel, wo ist das Problem?“ Hardy weiß es: Die Nippel von Männern sind einfach weniger interessant! Damit ist der Höhepunkt der Unterhaltung erreicht.

Für die Prüfung nominiert werden Eva und Gil. „Ich ahne Böses“, sagt er. Doch dass er sich – nach allem, was er schon überstanden hat – beim Sprung von einem Steg verletzen würde, das wohl nicht. Obwohl Dr. Bob gewarnt hat, dass es rutschig wird. Er fällt gegen die Kante des schwimmenden Plateaus, bleibt liegen, wird vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht. Eva kehrt ins Camp zurück und erstattet Bericht.“Krasser Scheiß!“, sagt Stephen. Alle sind geschockt und reden salbungsvoll daher, nur die pragmatische Simone fragt nach den Sternen fürs Essen. Und Stephen hat gleich wieder eine eigene Unfall-Geschichte, vom „TV Total“-Turmspringen. Schließlich Entwarnung nach dem MRT: Alles okay mit Gil, nur Schrammen und blaue Flecken.

Ariel jammert über fehlenden Sex, Simone warnt vor Bad Boys

Es geht also wie gehabt weiter. Ariel erzählt, wie lange sie schon „keine Intimität hatte mit einem Mann“: „sehr lange“. Drei Monate keinen Sex! Hubert hat etwas zum Thema beizutragen (viel erlebt), Simone auch: Wenn Frauen immer auf Bad Boys stehen, müssen sie sich nicht wundern, wenn es schiefgeht. Sie hat es gern, wenn einer auch mal kocht. Samira möchte bei Dates nicht spazieren gehen, sie sei ja „kein Hund“. Patrick findet all diese Ansprüche „heftig“ und die Frauen zu „streng“. Wo ist die Gleichberechtigung hin? Zur Entspannung wird ein bisschen „Wahrheit oder Pflicht“ gespielt. Aber wollten wir wirklich wissen, dass Stephen beim Sex vor der Kamera mal hyperventiliert hat und dass Hubert bei Grindr ist?

Endlich kommt Gil zurück ins Camp, zwei Ranger begleiten ihn zur Pritsche. „Es ist nichts kaputt“, sagt er mit sehr ernstem Blick, „großes Glück gehabt“. Hardy stellt ihm sein Bett zur Verfügung. Und plötzlich entschuldigt sich Gil! Nicht für Leipzig, sondern weil er „nichts gerissen“ hat. Und er gesteht, dass er ein Bananen-Sandwich bekommen hat. Selbst Ariel schien es ihm nicht zu missgönnen.

Dann die Entscheidung. Stephen oder Hardy? Stephen muss das Camp verlassen, Hardy verzieht keine Miene. Ein großer Schauspieler! Dafür sieht Gil sehr unglücklich aus, sein Vertrauter ist weg. „Es war eine tolle Reise“, resümiert Stephen.

Prognose: Gils Kraft kommt zurück, Ariels Giftigkeit auch. Und ein weiterer der älteren Herren wird bald gehen müssen.