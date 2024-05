Dua Lipa fordert Ende des „israelischen Völkermordes“

Dua Lipa setzt sich weiterhin für einen Waffenstillstand in Gaza ein. Nachdem Dutzende von Palästinensern bei israelischen Luftangriffen auf Flüchtlingslager im südlichen Gazastreifen getötet wurden, teilte Lipa einen Beitrag auf Instagram, in dem sie ein Ende des „israelischen Völkermords“ forderte.

„Kinder bei lebendigem Leib zu verbrennen, kann niemals gerechtfertigt werden“, schrieb die „Radical Optimism“-Sängerin am Dienstag (28. Mai). „Die ganze Welt ist vereint, um den israelischen Völkermord zu stoppen. Bitte zeigen Sie Ihre Solidarität mit Gaza.“

In ihrem Posting verwendete Lipa die Hashtags #AllEyesOnRafah und #Artists4Ceasefire, wobei sich der erste Hashtag auf eine Rede von Rick Peeperkorn, dem Vertreter der Weltgesundheitsorganisation für das Westjordanland und den Gazastreifen, im Februar bezog, nachdem Israel inmitten seines Angriffs auf die Region einen Evakuierungsplan aus der Stadt angeordnet hatte.

Seit dem Terrorangriff der Hama am 7. Oktober wurden mehr als 34.500 Palästinenser durch die israelische Belagerung des Gazastreifens getötet. Millionen von Palästinensern wurden nach Rafah vertrieben, das Israel als sichere Zone für Zivilisten auserkor, die vor den Bombardierungen im Norden flohen.

Neben der ständigen Bedrohung, dass sich die Hungersnot auf Rafah ausbreiten könnte, ist das Gebiet nun Gegenstand von Bombardierungen, da Israel seine Angriffe auf den südlichen Gazastreifen weiter ausweitet. Die israelische Regierung bezeichnete das Massaker an den Vertriebenen vom Wochenende als „tragischen Unfall“. Doch während des Konflikts wurden schon zahlreiche Zivilisten getötet und verletzt.

Dua Lipa setzt sich seit Jahren für Palästinenser ein

Lipa ist eine entschiedene und lautstarke Befürworterin eines Endes der israelischen Angriffe auf das palästinensische Volk. Im Februar zierte sie das Cover des amerikanischen ROLLING STONE und erzählte, wie ihre Identität als Kosovarin ihr Engagement für das palästinensische Volk beeinflusst hat.

„Meine Existenz ist in gewisser Weise politisch, ich bin in London aufgewachsen, weil meine Eltern vor dem Krieg geflohen sind“, sagte die Sängerin dem ROLLING STONE. „Ich fühle mit den Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen. Meine Erfahrung im Kosovo hilft mir zu verstehen, was Krieg anrichtet. Niemand will wirklich sein Zuhause verlassen. Man tut es, um sich zu schützen, um die Familie zu retten, um sich um die Menschen in ihrer Umgebung zu kümmern und so weiter, um ein besseres Leben zu haben. Deshalb fühle ich mich den Palästinensern sehr verbunden.“

Die Sängerin weiter: „Meine Gefühle in Bezug auf Vertriebene sind sehr real und schmerzhaft, und es ist ein schwieriges Thema, darüber zu sprechen, weil es so komplex ist.“

In dem Interview teilte Lipa auch mit, dass sie traurig sei über „jedes israelische Leben, das bei dem Angriff am 7. Oktober, bei dem 1.400 Menschen getötet wurden, ausgelöscht wurde“. Kurz nach dem israelischen Vergeltungsschlag auf Palästina unterzeichnete die 28-Jährige zusammen mit zahlreichen A-Promis im Rahmen des Kollektivs #Artists4Ceasefire einen Brief an US-Präsident Joe Biden, in dem sie zu Deeskalation und Waffenstillstand in Gaza aufrief.

„Im Moment müssen wir uns vor Augen halten, wie viele Menschenleben in Gaza verloren gegangen sind, und die unschuldigen Zivilisten und die Leben, die gerade zerstört werden“, sagte Lipa dem ROLLING STONE. „Es gibt einfach nicht genug Staatsoberhäupter in der Welt, die Stellung beziehen und sich zu der humanitären Katastrophe äußern, die da gerade passiert, und zu dem humanitären Waffenstillstand, der stattfinden muss.“

Antisemitismus-Vorwurf gegen Dua Lipa

Die Musikerin setzt sich schon seit Jahren für die Menschen in Palästina ein. Im Jahr 2021 veröffentlichte die „New York Times“ eine ganzseitige Anzeige von Rabbi Shmuley Boteach und dem World Values Network, in der Lipa und andere Prominente wegen ihrer Unterstützung der palästinensischen Befreiung des Antisemitismus bezichtigt wurden. Sie sagte dem ROLLING STONE damals, sie fühle sich durch die Anzeige „in Gefahr“ gebracht.

Mehr zum Thema Rage Against The Machine: Solidarität mit Palästinensern

„Ich wurde in eine Lage versetzt, in der meine Grundwerte völlig auf den Kopf gestellt wurden, und das hat wirklich wehgetan, denn ich hoffe, dass die Leute, wenn ich etwas sagen will, es als das sehen, was es ist, und dass es keine böswillige Absicht ist“, sagte sie.

Am Freitag (24. Mai)) wies der Internationale Gerichtshof, der derzeit den Vorwurf des Völkermords gegen die israelische Regierung prüft, Israel an, seine Angriffe auf Rafah einzustellen.

Dieser Text von Tomás Mier ist eine Übersetzung eines Artikels von rollingstone.com