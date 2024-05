Im Video zu Dua Lipas Barbie-Hit „Dance the Night“ stürzt eine riesige Discokugel auf den Boden, wobei die untere Hälfte der Spiegel in Millionen Stücke zerspringt. In einem Interview stellte ihr Kreativpartner Mark Ronson die These auf, dass dies das Ende von Lipas Disco-Ära bedeute und einen Schlussstrich unter den Klassiker „Future Nostalgi“a von 2020 ziehe.

Die während der Pandemie veröffentlichte Blockbuster-LP machte Lipa zu einem bekannten Namen und leitete ein Disco-Revival in der Pop-Galaxie ein. Die Gegenwart war düster, aber „Future Nostalgia“ versprach eine verdammt gute Zeit. Vier Jahre später hat Lipa endlich ihr mit Spannung erwartetes neues Album „Radical Optimism“ veröffentlicht. Das Cover zeigt sie im Meer, wo sie trotz eines auftauchenden Weißen Hais ruhig wirkt. Sie sagt, der Titel des Albums beziehe sich auf „die Idee, anmutig durch das Chaos zu gehen und das Gefühl zu haben, dass man jeden Sturm überstehen kann“. Während der Arbeit an dem Album hörte Lipa Blur, Oasis und andere Brit-Pop-Bands, die sie als Kind im Radio hörte. Die Psychedelik inspirierte sie so sehr, dass sie Kevin Parker von Tame Impala hinzuzog, der neben anderen Mitstreitern viele der Tracks mitgeschrieben, mitproduziert und mitgespielt hat.

Wie sich herausstellte, hatte Ronson Recht, oder zumindest so etwas wie Recht. „End of an Era“ ist ein ausgeflippter Dance-Pop-Knaller, eine Party im Paradies, bei der Lipa im Club so ausgelassen ist, dass sie ein paar La-la-la-la-la’s rausbricht. „These Walls“ hat eine wunderschöne Melodie und skurrile Anfangszeilen („Maybe we should switch careers/’Cause, baby, you know no one beats our poker faces“), die einem noch tagelang im Kopf herumschwirren werden – das Zeichen einer wahren Pop-Professorin.

Lipas Stimme klingt auf „Radical Optimism“ stärker denn je. Man muss sich nur die glatte, ABBA-eske Single „Training Season“ anhören, um zu hören, wie diese raue, samtige Stimme einen Song über mittelmäßige Typen zum Leben erweckt. Dieselbe Stimme glänzt auch im Schlusstrack „Happy for You“, in dem Lipa eine Beziehung im Guten beendet und nichts als Respekt für die neue Beziehung ihres Ex zeigt. Der Song sprüht vor Reife und Anmut und gipfelt in Freudentränen. Lipa hat sich von der Disco verabschiedet, aber man kann immer noch einen Hauch von Glitzer in diesen neuen Songs sehen.

Unglücklicherweise klingt Lipa manchmal so entspannt, dass die Musik an Energie verliert und in einem glückseligen Schmelz verschwimmt. Einige der Songs in der zweiten Hälfte des Albums wirken wie Hintergrundmusik, vor allem im Vergleich zu den starken Highlights der Vergangenheit wie „Physical“. Letztendlich ist das, was man manchmal bekommt, eine verwässerte Version von „Future Nostalgia“, eine Platte, die sich wie weggespült anfühlt – sogar von Lipa selbst. Wir haben nicht erwartet, dass sie „Tender“ von Blur covert oder ihre eigene Lavalampen-Linie auf den Markt bringt, aber wir hatten auf etwas Handfesteres gehofft.

Lipa hätte es nie nötig gehabt, „Future Nostalgia Part Two“ zu machen. Niemand hat erwartet, dass sie für immer im Studio 54 gefangen sein würde. Wie jeder Künstler wird sie sich weiterentwickeln und ihren Katalog erweitern, indem sie Platten aufnimmt, die zeigen, wo sie sich im Leben gerade befindet. Aber im Moment ist es nicht ganz klar, wo sie sich auf „Radical Optimism“ befindet. Vielleicht ist das das Problem.