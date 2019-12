Dua Lipa live 2020: Tickets, Termine Vorverkauf

Beatles-Legende Paul McCartney soll am 4. Juni 2020 ein Deutschland-Konzert in Hannover geben

UPDATE: Das Konzert wurde bestätigt. Der Vorverkauf startet am Mittwoch, den 27. November um 10 Uhr, auf eventim.de. Wir berichteten zuvor: Paul McCartney soll im Rahmen einer Tour am 04. Juni 2020 ein exklusives Deutschland-Konzert geben. Der Beatle komme in die HDI-Arena nach Hannover. Das will „Bild“ erfahren haben. Ticket-Infos würden bald veröffentlicht werden. Ein Sprecher des örtlichen Veranstalters soll am Montag bekannt gegeben haben, dass Tickets ab Mittwoch vorbestellt werden könnten. Die kosten angeblich bis zu 380 Euro. Los gehe es ab 92,75 Euro. Paul McCartney live in Hannover 2020: Tickets, Termine, Vorverkauf 04.06.2020: Hannover, HDI-Arena Vorverkauf: Mittwoch tba.