Linkin Park live in Hamburg 2026: Hier gibt’s letzte Tickets

Linkin Park setzen ihre From „Zero World Tour“ in diesem Jahr mit mehreren Auftritten in Deutschland fort. Am 01. und 03. Juni spielen sie zunächst im Volksparkstadion in Hamburg, bevor sie am 11. und 12. Juni in München zu sehen sind.

Die Musiker gelten als Nu-Metal-Stars und Linkin Park gehört zu den erfolgreichsten Bands des 21. Jahrhunderts, auch mit ihrer neuen Sängerin Emily Armstrong. Kein Wunder, dass Karten für ihre Konzerte heiß begehrt sind. Für die Gigs in Hamburg gibt es derzeit keine regulären Tickets mehr bei Eventim und Ticketmaster. Hier waren schon kurz nach dem Vorverkauf fast alle Karten restlos vergriffen.

Dennoch hat man noch Chancen auf Tickets für Linkin Park in Hamburg: Auf den offiziellen Plattformen wie Ticketmaster Resale oder über die Ticketbörse TicketSwap stellen Fans, die es nicht zum gebuchten Konzert schaffen, immer wieder personalisierte Tickets ein.

Tickets für Linkin Park zum fairen Preis

Im Vergleich zu Drittanbieter-Plattformen oder Kleinanzeigen (von denen wir dringend abraten!) ist es hier nicht möglich, Wucherpreise zu nehmen. Zwei Tickets auf der Südtribüne gibt es bei Ticketswap etwa für 264,50 Euro. Einzeltickets sind derzeit (Stand: 20. Mai) zwischen 145 und 197 Euro zu bekommen.

Die Chance auf Rückläufer ist zwar bei solchen Events gering, aber nicht ausgeschlossen. Um hier Glück zu haben, sollte man sich aber direkt beim Eventim-Ticketalarm für Linkin Park eintragen.

Preise für VIP-Tickets in Hamburg (und was man dafür bekommt)

Verfügbar sind auch noch VIP-Tickets über das Volksparkstadion. Die Karten kosten 499 Euro im Einzelverkauf (oder für Gruppen bei Abnahme von 12 Tickets 5988 Euro). Dafür gibt es laut Veranstalter Premium-Sitzplätze vor den Logen auf der Haupttribüne von Süden bis Norden, Verpflegung vor, während und nach dem Konzert, zahlreiche Kaltgetränke alkoholischer und alkoholfreier Art und einen Parkschein.

Wem all das zu teuer ist, der kann kurzfristig auch noch auf sein Glück setzen. Der Radiosender N-Joy (gehört zum NDR) verlost seit 18. Mai Tickets für das Konzert am 03. Juni. Um teilzunehmen, muss nur ein Formular ausgefüllt werden. Allerdings ist nicht klar, wie viele Karten gewonnen werden können.