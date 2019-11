Dua Lipa trat mit einem ganz besonderen Style bei den MTV European Music Awards 2019 auf. Von zig in gelb gekleideten Tänzerinnen umringt, legte die britisch-albanische Musikerin eine grandiose Show hin.

Am vergangenen Freitag hatte das lange Warten ein Ende: Dua Lipa hat neue Musik und ein Video dazu veröffentlicht. Mit dem inzwischen schon millionenfach geklickten Song „Don't Start Now“ ist sie direkt zwei Tage später bei den MTV European Music Awards aufgetreten. Von zahlreichen, in gelb gekleideten Tänzerinnen umringt, legte die britisch-albanische Musikerin eine grandiose Show hin. Selbst inzwischen blond und in Schwarz gekleidet, konnte sie mit den Tanzkünsten der anderen locker mithalten. Als Dua Lipa dem Publikum zum ersten Mal ihre Rückseite zuwandte, gab es großes Gejubel und Gekreische, da ihr knappes Outfit mit großzügigen Aussparungen auch die nur…