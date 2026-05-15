Dua Lipa kündigt Livealbum und Konzertfilm von den Abschlussshows der Radical Optimism Tour in Mexiko-Stadt an
Der Konzertfilm „Dua Lipa (Live From Mexico)“ feiert am 21. Mai Premiere auf Lipas YouTube-Kanal, das Livealbum erscheint am 22. Mai.
Noch ist das Ende einer Ära nicht ganz erreicht: Dua Lipa hat ein neues Livealbum und einen Konzertfilm angekündigt, aufgenommen bei den Abschlussshows ihrer Radical Optimism Tour in Mexiko-Stadt.
Unter dem Titel „Dua Lipa (Live From Mexico)“ feiert der Konzertfilm am 21. Mai Premiere auf Lipas YouTube-Kanal; das Album folgt am 22. Mai. Als sie die Neuigkeit am Donnerstag über ihre Social-Media-Kanäle verkündete, schrieb Lipa, sie und ihre Fans könnten diese Shows nun „für immer und immer und immer“ genießen.
„Und nur weil ich nicht warten kann“, fügte sie hinzu und teilte gleich einen Link zur Veröffentlichung von „End Of An Era (Live From Mexico)“.
Epische Tour, bleibende Erinnerung
Album und Konzertfilm wurden im Dezember 2025 in Mexiko-Stadt aufgezeichnet, als Lipa eine beeindruckende Tour mit 92 Shows zu Ende brachte, die auf fünf Kontinenten mehr als 1,75 Millionen Tickets verkaufte. Auf dem Programm standen Songs aus ihrem 2024er Album „Radical Optimism“ sowie Fan-Favoriten wie „One Kiss“ und „New Rules“. Ein besonderes Highlight der Mexiko-Konzerte war der Gastauftritt von Manás Fher Olvera für ein Duett von „Oye Mi Amor“.
Die Tracklist von „Dua Lipa (Live From Mexico)“:
- Training Season (Live From Mexico)
- End Of An Era (Live From Mexico)
- Break My Heart (Live From Mexico)
- One Kiss (Live From Mexico)
- Whatcha Doing (Live From Mexico)
- Levitating (Live From Mexico)
- These Walls (Live From Mexico)
- Oye Mi Amor (ft. Fher de Maná) (Live From Mexico)
- Maria (Live From Mexico)
- Physical (Live From Mexico)
- Electricity (Live From Mexico)
- Hallucinate (Live From Mexico)
- Illusion (Live From Mexico)
- Falling Forever (Live From Mexico)
- Happy For You (Live From Mexico)
- Love Again (Live From Mexico)
- Anything For Love (Live From Mexico)
- Be The One (Live From Mexico)
- New Rules / Dance The Night Interlude (Live From Mexico)
- Don’t Start Now (Live From Mexico)
- Houdini (Live From Mexico)