Dua Lipa kündigt Livealbum und Konzertfilm von den Abschlussshows der Radical Optimism Tour in Mexiko-Stadt an

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Noch ist das Ende einer Ära nicht ganz erreicht: Dua Lipa hat ein neues Livealbum und einen Konzertfilm angekündigt, aufgenommen bei den Abschlussshows ihrer Radical Optimism Tour in Mexiko-Stadt.

Unter dem Titel „Dua Lipa (Live From Mexico)“ feiert der Konzertfilm am 21. Mai Premiere auf Lipas YouTube-Kanal; das Album folgt am 22. Mai. Als sie die Neuigkeit am Donnerstag über ihre Social-Media-Kanäle verkündete, schrieb Lipa, sie und ihre Fans könnten diese Shows nun „für immer und immer und immer“ genießen.

„Und nur weil ich nicht warten kann“, fügte sie hinzu und teilte gleich einen Link zur Veröffentlichung von „End Of An Era (Live From Mexico)“.

Epische Tour, bleibende Erinnerung

Album und Konzertfilm wurden im Dezember 2025 in Mexiko-Stadt aufgezeichnet, als Lipa eine beeindruckende Tour mit 92 Shows zu Ende brachte, die auf fünf Kontinenten mehr als 1,75 Millionen Tickets verkaufte. Auf dem Programm standen Songs aus ihrem 2024er Album „Radical Optimism“ sowie Fan-Favoriten wie „One Kiss“ und „New Rules“. Ein besonderes Highlight der Mexiko-Konzerte war der Gastauftritt von Manás Fher Olvera für ein Duett von „Oye Mi Amor“.

Die Tracklist von „Dua Lipa (Live From Mexico)“: