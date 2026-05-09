Dua Lipa bringt „Radical Optimism“ zu Tame Impalas Londoner Show

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Dua Lipa kommt und geht, wie es ihr gefällt. Am Donnerstagabend überraschte der Popstar das Publikum in der Londoner O2 Arena mit einem unangekündigten Auftritt bei Tame Impalas Show, bei dem sie gleich zwei Tracks performte.

Lipa gesellte sich zu Tame Impalas Kevin Parker auf die Bühne – mitten in seiner Performance des 2025er Songs „After Thought“. Eine Vorstellung brauchte sie dabei nicht, sie braucht auch keine: Lipa schlenderte einfach auf die Bühne und sang sofort den Refrain. Erst nachdem der Song verklungen war, bezeichnete Parker sie als seine „gute Freundin“, bevor die beiden ihren 2024er Hit „Houdini“ anstimmten.

Gemeinsam gemacht

„Lass uns einen Song spielen, den wir zusammen gemacht haben!“, sagte Parker, als die beiden Kollaborateure in die funkigen Akkorde einstiegen. Der Musiker und Produzent hatte den Großteil von Lipas Album „Radical Optimism“ als Produzent mitgestaltet. „Ihr Editieren ist gnadenlos … Ich zuckte so ein bisschen zusammen und dachte: ‚Oh nein, das ist doch eine tolle Strophe!’“, erzählte Parker ROLLING STONE 2024 in Lipas Cover-Story. „Aber dann hatten wir eine Stunde später etwas, das ich mir nicht mehr wegdenken kann“, ergänzte er über die Entstehung von „Houdini“. In demselben Beitrag gestand Lipa, sie sei „so nervös gewesen, weil ich einfach so ein Fan von Kevin bin“.

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Seitdem unterstützen sich die beiden öffentlich nach Kräften. 2024 holte Lipa Parker für ihren Headliner-Auftritt beim Glastonbury Festival auf die Bühne. Natürlich sangen sie „Houdini“ – und spielten dazu noch den Tame-Impala-Track „The Less I Know the Better“. Während ihrer „Radical Optimism“-Tour 2025 lud der Popstar Parker außerdem ein, sie in Melbourne, Australien, zu begleiten.