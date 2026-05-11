Dua Lipa verklagt Samsung auf 15 Millionen Dollar wegen unerlaubter Nutzung ihres Fotos auf TV-Verpackungen

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Dua Lipa verklagt Samsung auf 15 Millionen Dollar, weil der Elektronikriese ihr Bild ohne Genehmigung auf Fernsehverpackungen abgedruckt hat. Lipas Anwaltsteam reichte die Klage gegen Samsung Electronics am Freitag bei einem Bundesgericht in Kalifornien ein – ROLLING STONE liegt die Klageschrift vor.

„Ms. Lipa erhebt diese Klage gegen Samsung wegen Urheberrechtsverletzung, Markenverletzung und Verletzung ihres Rechts am eigenen Bild, um Wiedergutmachung für die massenhaft fortgesetzte, unerlaubte kommerzielle Ausbeutung ihres wertvollen Bildes und ihrer Identität durch Samsung auf Kartonverpackungen von Fernsehgeräten zu erwirken“, heißt es in der Klageschrift.

Obwohl Lipa „mit Porsche, Apple, Chanel, Tiffany & Co. und vielen weiteren Luxus- und Modemarken zusammengearbeitet hat“, schloss die Sängerin nie einen Werbedeal mit Samsung ab. Dennoch erscheint ein Foto von ihr auf Verpackungen von Fernsehern mit Samsung TV Plus, wo sie für den Sender Xite Hits eingesetzt wird.

Samsung nutzte Foto ohne Lizenz

„Samsung erkannte Ms. Lipas Bekanntheit und ihren guten Ruf und verwendete ein urheberrechtlich geschütztes Bild von ihr (das ‚DL-Bild‘) ohne Genehmigung oder Lizenz – prominent auf der Vorderseite von Kartonverpackungen, in denen von Samsung produzierte Fernsehgeräte für den Einzelhandel verkauft wurden“, behauptet die Klage.

Das Foto, an dem Lipa „hochwertige kommerzielle Persönlichkeits- und Markenrechte hält“, zeigt die Sängerin backstage kurz vor ihrem Auftritt beim Austin City Limits Festival 2024.

Laut Klageschrift wurde Lipa im Juni 2025 auf ihr Erscheinen auf den Samsung-Verpackungen aufmerksam. Kurz darauf begannen Fans in sozialen Netzwerken über die „Dua Lipa TV Box“ zu kommentieren. „Ein weiterer Fan merkte an, er würde ‚den Fernseher allein wegen Dua kaufen‘. Und ein anderer traf es treffend: ‚Wenn du irgendwas verkaufen willst, kleb einfach ein Foto von Dua Lipa drauf’“, zitiert die Klageschrift.

Samsung soll Forderungen ignoriert haben

„Samsung hat seine Fernseher in großer Stückzahl in verschiedenen Größen in diesen Kartonverpackungen mit dem DL-Bild massenproduziert, vertrieben (oder vertreiben lassen), vermarktet und im gesamten US-amerikanischen Handel verkauft. Samsungs Vervielfältigung und Verbreitung des DL-Bildes stellt eine vorsätzliche Urheber- und Markenverletzung sowie einen Verstoß gegen Ms. Lipas Recht am eigenen Bild dar – mit dem Ziel, ihren hart erarbeiteten Erfolg für den Absatz eigener Produkte zu missbrauchen.“

Lipas Anwälte ergänzen, Samsung sei gegenüber den „wiederholten Aufforderungen, die Verletzung ihrer Rechte zu unterlassen“, „abweisend und gleichgültig“ gewesen. „Samsungs Arroganz, die Verletzung nicht zu stoppen, belegt die bewusste Missachtung von Ms. Lipas Urheber- und Persönlichkeitsrechten – in der Absicht, die eigenen Produkte auf Kosten der impliziten (falschen) Assoziation mit Ms. Lipa als Sponsorin von Samsungs massenvermarkteten Fernsehern zu monetarisieren“, heißt es in der Klageschrift.

Die Klage fordert Schadensersatz „von nicht weniger als 15 Millionen Dollar“ für „Urheberrechtsverletzung, Markenverletzung und die unerlaubte Verwendung von Bild und Identität der Klägerin“.