Ist Dua Lipa verlobt mit Callum Turner?

Dua Lipa soll sich über Weihnachten mit ihrem Freund Callum Turner verlobt haben, nachdem Fans bei geposteten Fotos auf Instagram vom 25. Dezember einen Ring an Lipas Hand entdeckt haben.

Still und heimlich verlobt

Die Sängerin kehrte für Weihnachten von ihrer Tour in Asien nach England zurück und verbrachte die Feiertage mit ihrer Familie und ihrem Freund, jenem 34-jährigen Schauspieler Callum Turner. Auf Instagram teilte sie einige intime Fotos aus ihrer Weihnachtszeit und kommentierte diese: „zu Hause für die Feiertage ❣️ Ich schicke euch allen ganz viel Liebe“

Der Post auf Instagram:

Bestätigt wurden das Gemunkel mittlerweile von „The Sun“. Das Paar soll sich über die Weihnachtsfeiertage still und heimlich verlobt haben. Eine Quelle erzählt: „Dua und Callum sind so verliebt und wissen, dass dies für immer ist. Sie sind verlobt und könnten nicht glücklicher sein. Dua hat beruflich eines der besten Jahre ihrer Karriere hinter sich, das ist zusätzlich die Kirsche auf dem Törtchen.“

Erste Fotos entstanden Anfang des Jahres

Gesichtet wurde das Paar erstmalig zusammen im Jänner diesen Jahres tanzend bei einer After-Party in Beverly Hills zur Premiere von der Serie „Masters of the Air“, in welcher der Schauspieler den Piloten Major John Egan verkörperte. Nur ein paar Tage später fotografierte man die beiden zusammen mit Freunden beim Essen in Los Angeles.

Diesen Sommer verbrachte das frisch verliebte Paar dann zusammen unter anderem auf Ibiza. Auch sah man Turner dann öfter zusammen mit Lipas Familie bei ihren Konzerten, zum Beispiel als die Sängerin auf dem Glastonbury Festival in England als Headlines auftrat.

Wird die Neujahrsfeier auch eine Verlobungsfeier sein?

Vergangene Woche enthüllte „The Sun“ schon Lipas und Turners Pläne für eine extravagante Neujahrsfeier in London, welche die beiden veranstalten wollen. Dies wird nun auch die Gelegenheit sein, die Verlobung der beiden zu feiern. Ein Insider: „Dua und Callum haben sich mit dieser Party total verausgabt. Sie findet an einem streng geheimen Ort statt und alle ihre Freunde und Familien sind eingeladen. Es wird eine Silvesterparty, die niemand je vergessen wird, vor allem nicht für Callum und Dua.“

Zu den Verlobungsgerüchten haben sich weder Dua Lipa noch Callum Turner zu Wort gemeldet.