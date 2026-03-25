Duffy spricht in neuer Dokumentation über Übergriff, Entführung und den Rückzug aus der Öffentlichkeit

Nach sechs Jahren ist Duffy bereit, mehr über die erschütternden Erlebnisse zu erzählen, die sie vor über 15 Jahren vollständig aus der Öffentlichkeit verschwinden ließen. Die Singer-Songwriterin wird Gegenstand einer kommenden Dokumentation sein, die sich mit den Folgen des Übergriffs und der Entführung befasst, die sie für das Jahr 2011 beschreibt und die sie 2020 öffentlich gemacht hat.

Beim französischen Festival Series Mania bezeichnete Angela Jain, Head of Content für EMEA bei Disney+, den Dokumentarfilm als „wirklich kraftvolles Projekt“. Duffy hatte 2008 mit ihrer Hit-Single „Mercy“ aus ihrem Debütalbum „Rockferry“ Furore gemacht. Ein weiteres Album, „Endlessly“, erschien 2010 – danach wurde es still um die Sängerin.

„Sie verschwand vom Erdboden und hat sich nie wirklich dazu geäußert, was in dieser Zeit passiert ist – außer vor etwa fünf, sechs Jahren in einem Social-Media-Post“, sagte Jain. Gemeint ist ein Beitrag, den Duffy vor sechs Jahren auf Instagram veröffentlichte. „Die Wahrheit ist – und bitte glaubt mir, es geht mir jetzt gut, ich bin in Sicherheit –, ich wurde vergewaltigt, unter Drogen gesetzt und mehrere Tage lang festgehalten“, schrieb sie damals. „Natürlich habe ich überlebt. Die Genesung hat Zeit gebraucht. Es gibt keine leichte Art, das zu sagen.“

Duffys lange Stille

Damals ließ sie viele Details des mutmaßlichen Vorfalls offen, kündigte jedoch an, in den kommenden Wochen ein „gesprochenes Interview“ zu veröffentlichen – sie habe dem Journalisten im Sommer zuvor ihre ganze Geschichte erzählt. Das Interview erschien nie. Damit wird die Dokumentation der erste umfassende Bericht darüber, wie diese Jahre für Duffy wirklich waren – über das ausführliche Statement hinaus, das sie im April 2020 auf der Website DuffyWords veröffentlicht hatte.

„Es hat so lange gedauert, bis ich sprechen konnte, weil ich nach der Vergewaltigung und Gefangenschaft geflohen bin. In den ersten drei Jahren danach bin ich fünfmal umgezogen, weil ich mich vor dem Vergewaltiger nie sicher fühlte – ich war so lange auf der Flucht“, schrieb sie. „Irgendwann fand ich einen Ort zum Leben, das fünfte Haus. Es war nicht so beengt wie die anderen, in denen ich still getrauert hatte – Reihenhäuser, Apartments. An diesem Ort verbrachte ich Jahre in Einsamkeit, um die Stabilität zu finden, die ich zur Genesung brauchte. Ich hatte aufgehört zu fliehen und umzuziehen. Ich hatte das Gefühl, er könne mich im fünften Haus nicht finden. Und ich fühlte mich sicher. Ich fühle mich jetzt sicher.“