Duran Duran: Der Alben-Guide im Ranking

Die wichtigsten Alben von Duran Duran im Ranking. Ein Blick auf ihre Diskografie, von „Essenziell“ bis „Unbedeutend“

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Duran Duran in New York, 1981

Duran Duran in New York, 1981  |  Die wichtigsten Alben von Duran Duran im Ranking Foto: Getty Images. Michael Putland. All rights reserved.

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Empfehlungen der Redaktion

Essenziell

DURAN DURAN (1981)

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Schon ihr Debüt spiegelt das Jahrzehnt der Pop-Dekadenz in der Zurschaustellung von falschen Idealen, Fassade, Reichtum und Hybris perfekt wider. Simon Le Bon bot eskapistische Träume, die für Vorstadtkids des Thatcher-England unerreichbar schienen. Ist das ein Betrug? Schon. Aber Songs wie „Girls On Film“ mit ihrem Rhythmus aus Paparazzi-Fotoklickgeräuschen sind schlicht clever. Vielleicht waren Duran Duran auch einfach subversiver als die anderen New Romantics.

RIO (1982)

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„Some people call it a one-night stand, but we can call it paradise“, singt Le Bon in „Save A Prayer“. Die Ära des Hedonismus – bevor Aids die Grenzen aufzeigte. Dies war ihr Durchbruch, ein Rock- Album, äußerst MTV-kompatibel. Der „Highlander“- Regisseur Russell Mulcahy drehte einige Clips, in denen Duran Duran die Welt erobern. Mit „Rio“ auf der Yacht in der Karibik und „Hungry Like The Wolf“ im tropischen Dschungel. Im Regenwald gibt es zwar gar keine Wölfe, aber die Band war nun eben in dem unangefochtenen „Because we can“-Modus des Erfolgs.

NOTORIOUS (1986)

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Mit den Borneo Horns engagierte der Produzent Nile Rodgers drei Blasmusiker – Lenny Pickett, Steve Elson und Stan Har- rison –, die „Notorious“ per Stakkato eine ungeahnte Zackigkeit verliehen, eine Funk- und Soul- Eleganz, auf die schon Grace Jones („Inside Life“) und David Bowie für „Tonight“ zurückgriffen. Das Black-Music- Gewand funktionierte, Duran Duran verabschiedeten sich, längst überfällig, von New Romantic, New Wave und Blitz-Club-Revoluzzertum. Man sprach von James Brown als Vorbild, das Stück „So Misled“ bezeichneten sie gar als Hommage an Weather Report.

LOHNEND

Seven and the Ragged Tiger (1983)

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Erschienen 1983, dem wichtigsten britischen Pop-Jahr der Dekade. Nur „Synchronicity“ und „Let’s Dance“ waren größer. Strophe, Bridge, Refrain von „The Reflex“ passen null zusammen. Das Ergebnis: ein überwältigender Klassiker. Der Plattentitel ist so verquast (von Raubtieren würden Duran Duran in späteren Liedern noch berichten) wie die erste Single, „Union Of The Snake“. Die Band ging erstmals auf Welttournee. Mit Spuren der Erschöpfung. Zwei der drei Taylors würden die Band verlassen. Zum Glück nicht der wichtigste.

BIG THING (1988)

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Vom Acid-House-Fieber der Spätachtziger und balearischer Party-Ekstase blieben auch Duran Duran, mittlerweile um die 30 Jahre alt, nicht verschont. „Big Thing“ enthielt mit „I Don’t Want Your Love“ schöne „Waking up the house“-Phrasierungen, „All She Wants Is“ ist Proto-Techno, den man sich 1988 schon von New Order erhofft hätte. „Do You Believe In Shame?“ war prophetisch betitelt: ein Plagiat von „Suzie Q“, wie ein Gericht zugunsten von Creedence Clearwater Revival feststellte. Vom „Big Thing“ sollten Duran Duran sich über Jahre nicht erholen.

DURAN DURAN (1993)

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Das Comeback war unwahrscheinlich. 1993 regierten Grunge, GN’R und R.E.M. Im UK haben Boybands wie Take That Duran Duran den Rang abgelaufen. Aber die Singles waren eben ideal. „Ordinary World“? Ihre erste Powerballade. „Too Much Information“? Behandelt den Satelliten-TV-Overkill der frühen 90er-Jahre, auch erkannt von U2 („Zooropa“) und INXS („Communication“). „Come Undone“ sampelte den „Ashley’s Roachclip“-Rhythmus der Soul Searchers, mit dem wirklich alle auf- machten, von Soul II Soul bis Suzanne Vega.

ERGÄNZEND

ARENA (1984)

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Die Stimmung im Quintett war schlecht, aber der Markt gierte. Das Live- Album sollte die Pause bis zur nächsten Studioplatte füllen. Dazu ein Konzertfilm („An Absurd Notion“) sowie ein Brettspiel. Nichtsdestotrotz bietet „Arena“ eine (Live-)Fassung von „Is There Something I Should Know?“, ein nie auf LP erhältlich gewesener Nummer- eins-Hit, sowie als Studiofassung „The Wild Boys“. Der schaffte es in den USA auf die Zwei. Wenig später würden Duran Duran mit dem Bond-Song „A View To A Kill“ ihre erste – und einzige – Nummer eins in den USA veröffentlichen.

ASTRONAUT (2004)

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Das zweite Comeback nach 1993. Die beiden 1986 entflohenen Taylors, Andy und Roger, schlossen wieder zu John auf. Majorlabel Epic sollte den ordentlichen Wumms für die Mittvierziger verschaffen, die nun, wie die norwegischen Konkurrenten aus den Achtzigern, a-ha, als Elder Statesmen des besten Pop-Jahrzehnts verkauft wurden. In Singles wie „(Reach Up For The) Sunrise“ jault Le Bon sehnsüchtig wie gewohnt, Keyboarder Nick Rhodes intoniert Fanfaren. Ein synthlastiges Album, das dem Zeitgeist der Nullerjahre entspricht.

ALL YOU NEED IS NOW (2010)

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Noch 2010 konnten Duran Duran keinesfalls darauf hoffen, als Legacy Act auf stetes Wohlwollen von Kritik und Hörern bauen zu können. Das zeigte der Flop mit „Red Carpet Massacre“ drei Jahre zuvor, eine Timberlake-Timbaland-Produktion, die zu den Briten nicht passte. Mark Ronson, dank seiner Arbeit für Amy Winehouse auf einem Allzeithoch, kreierte nun ein ungefährlich geschmeidiges Album, das zumindest wie Duran Duran klang. Fad dennoch, bis auf den Titelsong und das Lied über einen Leoparden.

FUTURE PAST (2021)

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Ein Adult-Contemporary-Album, das Duran Duran die besten Kritiken seit „Duran Duran“ von 1993 einbrachte. Erol Alkan und Giorgio Moroder haben die 15. Studioplatte produziert, Fanboy Graham Coxon griff in die Saiten. „Future Past“ entstand in Teilen vor der Pandemie. Der mit Corona infizierte Le Bon verlor zeitweise seinen Geruchssinn und war deshalb wie von Sinnen. Dafür beschenkt er sich in „Falling“ selbst, indem er Mike Garson als Pianisten engagierte. So nah an Idol Bowie dran wie möglich.

SCHWÄCHER

THANK YOU (1995)

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Gleicher Fehler wie GN’R mit „The Spaghetti Incident?“ zwei Jahre zuvor: auf ein gutes Werk („Wedding Album“ bzw. „Use Your Illusion I“ und „II“) eine Coverplatte bringen. Eine Latin-Version von Elvis Costellos „Watching The Detectives“ – hallo?

MEDAZZALAND (1997)

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Die Albtraumjahre der spä-ten Neunziger. Der Plan, das Werk nur in Nordamerika und Japan zu veröffentlichen, nicht in Europa, bedeutete das Aus. Mit „Electric Barbarella“ zollten sie dem Film Tribut, aus dem ihr Bandname stammt.

BUCH

DAVE RIMMER: LIKE PUNK NEVER HAPPENED

Dave Rimmer – „Like Punk never happened“

Standardwerk über New Romantics und die Post-Punks der frühen 80er-Jahre, mit einer kaum beachteten Neuauflage von 2022 (plus Vorwort von Neil Tennant). „Smash Hits“-Redakteur Rimmer war dicht an Duran Duran dran (Culture Club begleitete er auf Tour) und entzaubert Simon Le Bon als neureichen Poser, der mittellosen Fans Fantasy-Ziele als real verkaufen will. „Als hätte es Punk nie gegeben“: Denn nahezu alle dieser Künstler, auch Human League und Adam Ant, gaben ihren Traum des avantgardistisch-multisexuellen Rebellentums zugunsten schnellen Chart-Ruhms auf. Die Bewegung fand 1983 ihren Höhepunkt. Nie war britische Musik auch in den USA erfolgreicher. Abgesehen von den Beatles natürlich.

Duran Duran Live 2025 – Deutschland-Termine

Düsseldorf – PSD Bank Dome

Datum: Dienstag, 24. Juni 2025

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Tickets: Hier bei Eventim sichern

Berlin – Max-Schmeling-Halle

Datum: Freitag, 27. Juni 2025

Tickets: Hier bei Eventim sichern

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Faber & Faber

Sassan Niasseri schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:
Simon Le Bon Duran Duran Ranking