Duran Duran: Der Alben-Guide im Ranking

BUCH

DAVE RIMMER: LIKE PUNK NEVER HAPPENED

Standardwerk über New Romantics und die Post-Punks der frühen 80er-Jahre, mit einer kaum beachteten Neuauflage von 2022 (plus Vorwort von Neil Tennant). „Smash Hits“-Redakteur Rimmer war dicht an Duran Duran dran (Culture Club begleitete er auf Tour) und entzaubert Simon Le Bon als neureichen Poser, der mittellosen Fans Fantasy-Ziele als real verkaufen will. „Als hätte es Punk nie gegeben“: Denn nahezu alle dieser Künstler, auch Human League und Adam Ant, gaben ihren Traum des avantgardistisch-multisexuellen Rebellentums zugunsten schnellen Chart-Ruhms auf. Die Bewegung fand 1983 ihren Höhepunkt. Nie war britische Musik auch in den USA erfolgreicher. Abgesehen von den Beatles natürlich.

Duran Duran Live 2025 – Deutschland-Termine

Düsseldorf – PSD Bank Dome

Datum: Dienstag, 24. Juni 2025

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Tickets: Hier bei Eventim sichern

Berlin – Max-Schmeling-Halle

Datum: Freitag, 27. Juni 2025

Tickets: Hier bei Eventim sichern

Uhrzeit: 20:00 Uhr