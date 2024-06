Das wäre fast in die Hose gegangen: Lily Allen eilte bei einer Show in Kanada von der Bühne. Der Grund: Sie hatte mit Magenproblemen zu kämpfen, welche für Durchfall gesorgt haben sollen. Das erzählte die 39-Jährige im Podcast „Miss Me?“. Um welches Konzert es sich genau gehalten hat, behielt die Sängerin für sich.

Lily Allen wäre fast nicht mehr auf die Bühne gekommen

Nach dem letzten Lied sei es Lily Allen so schlecht ergangen, dass diese von der Bühne hastete, um ihr Geschäft zu erledigen. Doch das war nur der offizielle letzte Song. Natürlich wollte die Sängerin ihre Fans nicht ohne eine Zugabe nach Hause schicken. Allerdings hatte sie so lange mit ihren Beschwerden zu kämpfen, dass die wartenden Allen-Fans fast schon gegangen wären.

„Ich geriet in Panik und dachte: ‚Oh mein Gott. Die Leute werden jetzt gehen. Sie denken, dass ich für die Zugabe nicht mehr herauskomme’“, so die Britin im Podcast. Während Allen auf der Toilette saß, riefen die Fans bereits „Zugabe!“. Die „Fuck You“-Sängerin soll vernommen haben, wie die Stimmen immer weniger wurden, was sie daraufhin in Panik geraten ließ.

Allen findet: Ehrlichkeit siegt

Um ihre treuen Anhänger:innen nicht zu enttäuschen, eilte sie wieder auf die Bühne. Die Konzertbesucher:innen, die gewartet hatten, wurden mit einer Zugabe belohnt. Anstatt die lange Pause mit technischen Problemen oder sonstigen Ausreden abzutun, entschied sich Allen dazu, ehrlich zu ihren Fans zu sein. „Ich ging raus und sagte: ‚Es tut mir wirklich leid. Ich habe Durchfall.‘ Das fanden sie urkomisch.“ Grund für die beschleunigte Verdauung soll eine Magen-Darm-Erkrankung gewesen sein.

Lily Allens Mann kontrolliert ihr Handy

Das Durchfall-Konzert in Kanada dürfte schon ein paar Jahre her sein. Doch erst im Mai sorgte die Sängerin mit etwas ganz anderem für Schlagzeilen. Anscheinend soll David Harbour, Lily Allens Ehemann, das Handy der 39-Jährigen kontrollieren. Vertrauensprobleme? Fehlanzeige. Vielmehr will Allen weniger Zeit in der virtuellen Welt verbringen. „Ich habe jetzt ein Kinderhandy namens Pinwheel. Damit kann man nicht surfen oder Social Media nutzen, aber Uber und Spotify funktionieren. Mein Mann ist der Betreuer des Telefons, also er kontrolliert, welche Apps ich auf meinem Handy haben darf. Im Gegenzug bin ich die Kontrolleurin seines Handys. Weil sie für Kinder gemacht sind, ist er mein Elternteil und ich seiner“, sagt sie gegenüber „The Sunday Times“. Allen scheint jedoch ohnehin kein großer Fan von der Erfindung des Handys zu sein: „Ich glaube, es hat uns als Spezies zerstört. Es ist furchtbar, dass sie so konzipiert sind, dass sie süchtig machen“, so die Musikerin.