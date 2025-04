Trump verliert in Kanada haushoch

TORONTO, ONTARIO – Donald Trump verliert eine Wahl in einem Erdrutsch – in Kanada . Nach einem Jahrzehnt unter Premierminister Justin Trudeau war Kanada bereit, sich von seiner Mitte-Links-Liberalen Partei abzuwenden. Es schien unvermeidlich, dass mein Heimatland eine neue konservative Regierung wählen und vielleicht die Idee neu definieren würde, was es bedeutet, Kanadier zu sein. Eine Identität, die meist mit der Prämisse beginnt, kein Amerikaner zu sein.

Hätte Trump nichts über Kanada gesagt. Hätte er das Land nicht gemobbt, herabgewürdigt und mit der Annexion gedroht. Dann hätte die Konservative Partei eine massive Mehrheit gewonnen. Hätten sich Trump und der Kettensägen schwingende Elon Musk nicht ohne ersichtlichen Grund auf pubertäre Sticheleien gegen Kanadier eingelassen, die sie sich als wehrloses Ziel vorstellten, hätte sich das Verhältnis zwischen den beiden Ländern möglicherweise gegenseitig neu definiert.

Stattdessen führte Trumps rüpelhaftes Verhalten zu nahezu allgemeiner Abscheu. Unglaublich, aber auch unvermeidlich, wie jeder vernünftige Kanadier Ihnen sagen würde. Der Trump-ähnliche Anführer der Konservativen Partei, der gerne Müll redet, ähnelte nach Trumps Angriff am ehesten Wile E. Coyote. Der Politiker, der lange Zeit behauptet hatte, Kanada sei am Boden zerstört, war plötzlich sprachlos, als der Boden unter seiner Kampagne wegbrach.

Kein Marketinggenie hätte einen Weg finden können, die Kanadier schneller zu vereinen

Innerhalb weniger Tage gab es einen Umschwung von 25 Punkten zugunsten der regierenden Liberalen Partei. Die nun von einem nüchternen Plutokraten und Banker namens Mark Carney angeführt wird. Kein Marketinggenie hätte einen Weg finden können, die Kanadier schneller zu vereinen als Trumps Drohungen und Zölle. Beleidigungen eines vermeintlichen Marketing-Gurus, der Amerika zu einer weltweit toxischen Marke macht.

An einem regnerischen, kalten Frühlingstag geht man durch Toronto. Unter einer Werbetafel, auf der „Chancen für kanadisches Wetter: 100 Prozent“ angekündigt werden, ist das Bemerkenswerteste an der Stadt, wie unbemerkenswert sie ist. Dem hastenden Chaos von Trumps Amerika, dem nicht aufhören wollenden Nachrichtenzyklus, steht hier die städtische Ruhe gegenüber. Ein pro-palästinensischer Protestmarsch zieht die University Avenue entlang in Richtung Rathaus. Ohne dass Studenten Angst haben müssen, von Regierungsagenten mit Masken entführt zu werden.

Die Hip-Hop-Ausstellung in der Art Gallery of Ontario geht weiter, ohne dass befürchtet werden muss, dass die zarten Gefühle sensibler weißer Männer durch abweichende historische und politische Erzählungen verletzt werden. Eine blonde Braut posiert mit ihrem Bräutigam auf der runden Treppe im Hauptatrium. Ohne zu bemerken, wie bedroht sie sich fühlen sollte, wenn sie das große Poster an der Wand mit einer Reihe übergroßer Zähne und Zahnspangen sieht, auf dem „Black Power“ steht.

Die Flaggen und Anstecknadeln und Canada-Goose-Fleecejacken sind im Überfluss vorhanden

In einem Einkaufszentrum an Torontos Hauptstraße ist die Umbenennung Amerikas in vollem Gange. Teenager-Käufer lassen amerikanische Geschäfte links liegen. Die Flaggen und Anstecknadeln und Canada-Goose-Fleecejacken sind im Überfluss vorhanden, während Kunden in Eataly gezielt nach Produkten fragen, die nicht in den Vereinigten Staaten hergestellt werden.

In meinem Lieblings-Pho-Laden in Chinatown herrscht reges Treiben. Bis ich ein Bündel amerikanisches Bargeld heraushole, um mein Mittagessen zu bezahlen. Und mit Schweigen und missbilligenden Blicken konfrontiert werde. („Träum groß, Kleiner“, steht auf dem Schild über dem Urinal.) Die Anzeichen für eine wirtschaftliche Abkühlung in Kanada sind bereits offensichtlich. Aber die Unzufriedenheit wird durch die aufgeregten, ethnisch vielfältigen und integrativen Kinder widerlegt, die sich gleichmäßig anstellen, um in einem neuen chinesischen Fast-Fashion-Pop-up-Laden einzukaufen.

Kunden in Bars in der ganzen Stadt fragen gezielt nach nicht-amerikanischen Alkoholmarken

In einem Hotel in der Innenstadt, im obersten Stockwerk eines ehemals Trump-gebrandeten Hochhauses, wurde die Bar, die einst America hieß, umgetauft, um die Assoziation zu vermeiden. Die einzigen Überreste der geschmacklosen Version von Luxus des Präsidenten Trump sind der billige schwarze Marmor und die ungeschickte Inneneinrichtung. Kunden in Bars in der ganzen Stadt fragen gezielt nach nicht-amerikanischen Alkoholmarken, sagen Barkeeper und Kellner. Ein Zeichen für die Solidarität, die die Nation zusammenhält. In einem nahe gelegenen Spirituosenladen werden keine amerikanischen Marken angeboten. Als ich den Verkäufer frage, ob es Beschwerden gegeben habe, wirkt er von der Frage überrascht.

„Niemand hat sich beschwert“, sagt er. „Die Leute beginnen, kanadische Whiskys zu schätzen.“

Ein paar übernächtigte Tagestrinker auf dem Bürgersteig draußen reden über Politik. Eie alle anderen, die ich treffe, während sie sich eine Flasche teilen.

„Trump hat wenigstens respektvoll mit Mark Carney gesprochen“, sagt ein Betrunkener anerkennend. „Trump hat Carney Premierminister genannt, das ist doch schon mal was.“

„Kanada kann auf keinen Fall einen Handelskrieg mit Amerika gewinnen“

Ein anderer stimmt betrunken zu. ‘C’est la vie“, sagt er.

„Kanada kann auf keinen Fall einen Handelskrieg mit Amerika gewinnen“, erklärt Vizepräsident J.D. Vance im Fernsehen, während er eine amerikanische Militärbasis in Grönland besucht. Eine weitere Gesellschaft, die von der Trump-Regierung bedroht wird.

Aber hier ist die Sache. In Kanada gibt es keinen Krieg. Kanada befindet sich weder im Krieg mit Amerika, noch im Krieg mit der Realität oder Empathie oder den grundlegenden Elementen des menschlichen Anstands, die auch die kanadische Identität definieren. DEI – oder Donald, Eric und Ivanka, wie es im kanadischen Fernsehen genannt wurde – ist natürlich Teil der politischen Debatte in Kanada. Aber die zugrunde liegenden Gefühle der Bewegung für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion sind nach wie vor die Charaktereigenschaften, die in kanadischen Kindergärten vermittelt werden. Gib dein Bestes. Sage die Wahrheit. Respektiere andere. Sei kein Tyrann, die Regeln sind wichtig. Zusammen mit den Texten von O Canada.

Auf einer Ebene ist das, was Kanada durchmacht, eine Scheidung, finde ich. Was Vance nicht zu begreifen scheint, ist, dass bei einer Scheidung niemand gewinnt. Beide Parteien sind ärmer. Wenn nicht sogar unglücklicher. Die Bande des Vertrauens, der Zuneigung und der Geschichte, die das Paar zusammenhielten, sind irreparabel zerrissen. Und hier ist eine weitere grausame Realität der Scheidung. Der missbrauchende Partner ist auch nach der Trennung noch ein Missbraucher. Die leeren Drohungen. Die irrationalen Forderungen. Das Selbstmitleid, das Lügen, das Betrügen. Die wilden Stimmungsschwankungen. All die unattraktiven Eigenschaften starren einem auch am Morgen nach dem Ende der Ehe noch aus dem Spiegel entgegen.

Ein alter Mann wie Donald Trump besitzt nun die Macht, das Leben auf der Erde zu beenden

Aber der elementarste Streitpunkt zwischen Kanada und Amerika scheint die moderne Welt zu sein. Seit Jahren führt das konservative Amerika einen wütenden Streit mit der Geschichte. Wobei die Traditionalisten am Obersten Gerichtshof die Vergangenheit selektiv neu erzählen, um ihren ideologischen Interessen zu dienen. Ein alter Mann wie Donald Trump besitzt nun die Macht, das Leben auf der Erde zu beenden. Anstatt den Fernseher anzuschreien und mit seiner Fernbedienung den Kanal zu wechseln. Die Welt erstarrt vor Angst, während seine Unzufriedenheit mit der Gegenwart und seine Sehnsucht nach der Vergangenheit die Welt auf den Kopf stellen.

Überall in der Stadt gibt es historische Gedenktafeln, die Kanadas Erbe feiern. Aber niemand will ernsthaft in die Vergangenheit reisen, um ein fantastisches goldenes Zeitalter zu erleben. Oder in einer Fantasiewelt leben, in der alle Leiden der Welt durch einen magischen roten Hut weggezaubert werden können.

Am 2. April, Trumps „Tag der Befreiung“, schneit es in Toronto, als das Ereignis live aus dem Weißen Haus im kanadischen Fernsehen übertragen wird. Und der Präsident Trump die Realität selbst in eine perverse Art von Reality-TV verwandelt. Die Besorgnis der Nachrichtensprecher ist offensichtlich. Aber es stellt sich langsam heraus, dass Kanada vom Schlimmsten des neuen globalen Handelssteuerregimes verschont bleibt. Zölle auf Autos, Stahl und Aluminium bleiben bestehen. Aber der Rest der Welt erlebt nun, was Kanada seit Monaten ertragen muss. Einseitige Abschaffung globaler Handelsregeln. Und neue, riesige Trump-Zölle, die als Akt der Freundlichkeit bezeichnet werden – wahrhaft transzendentales Gaslighting –, während die Menge im Rosengarten darum kämpft, einen zugeworfenen MAGA-Hut zu fangen.

Ein ausschweifender, stolz inkohärenter Diskurs

„Trump lässt sich gerne umschmeicheln“, sagt ein kanadischer Kommentator, nachdem er gehört hat, wie Trump die Smoot-Hawley-Zölle lobte, die zur Verschärfung der Weltwirtschaftskrise beitrugen, und die 1880er Jahre als goldenes Zeitalter bezeichnete. Ein ausschweifender, stolz inkohärenter Diskurs, der die Realitäten des 21. Jahrhunderts zu verwerfen scheint.

Am nächsten Morgen kommt endlich die Sonne heraus – anscheinend gelten dafür noch keine Trump-Zölle – und die Stadt bewegt sich wieder vorwärts. Die kanadischen Arbeitnehmer und die Wirtschaft spüren die Auswirkungen sofort in Form von Arbeitsplatzverlusten und veränderten Lebensumständen. Doch alle kanadischen politischen Parteien sind sich einig, dass es kein Zurück mehr gibt. Die bereits bestehende Beziehung ist vorbei, wie Premierminister Carney sagt. Die Ehe ist beendet.

Es gibt bereits einen klaren Verlierer: Donald Trump

Im Gegensatz zu so vielen angeschlagenen amerikanischen Institutionen – Anwaltskanzleien, Universitäten, seelenlose, kriecherische Technologie-Milliardäre – stellt sich Kanada dem Tyrannen so gut es geht entgegen. Und sagt: „Bullshit“. Ganz gleich, wer die kanadische Wahl gewinnt, es gibt bereits einen klaren Verlierer: Donald Trump.

In dieser neuen Ära der amerikanischen Gesetzlosigkeit werden Verträge wie der, den Trump mit Kanada und Mexiko ausgehandelt hat, mit derselben schamlosen Leichtigkeit beiseitegeschoben, die der Präsident einst bei der Übervorteilung von Subunternehmern an den Tag legte. Trump hat sich nun darauf eingestellt, Zollvergünstigungen zu verteilen und einzutreiben wie ein Mafiaboss, der Korruption und Undurchschaubarkeit ungestraft praktiziert. Und natürlich Immunität genießt.

Trump behandelt die Welt wie ein Narrenschiff. In der Gewissheit, dass er schlauer ist als alle anderen. Die Kanadier, die sich bis vor wenigen Wochen höflich um ihre eigenen Angelegenheiten gekümmert haben, betrachten ihre Nachbarn nun mit einer Mischung aus Entsetzen, Ungläubigkeit und Angst. Und fürchten, dass diese Art von Arroganz immer dem Fall vorausgeht.