Lily Allen hat auf Twitter zwei Fotos gepostet, auf denen ihre Vagina zu sehen ist. Dazu schreibt die 33-Jährige: „LOOK AT MY 2014 NEATLY TRIMMED VAGINA, 3 HUMANS CAME OUT OF THERE,” danach: “#NoShame June 8th”.

„Schaut euch meine schön gestutzte Vagina von 2014 an, aus der sind drei Menschen herausgekommen“ – bevor sie zur Werbung übergeht: „No Shame“, ihr neues Album, erscheint am 08. Juni 2018.

Die Sängerin ist glücklich, dass sie Leben gebären kann. Sie hat zwei gesunde Töchter, hatte zuvor aber auch eine Totgeburt sowie eine Fehlgeburt erlitten. „No Shame“ ist ihre erste Platte seit 2014, damals erschien „Sheezus“. Drei neue Stücke sind bereits bekannt: „Trigger Bang“, „Higher“ und „Three“.

„Unten ohne“ ist auch unter deutschen Popstars vielleicht bald ein Phänomen: Wie berichtet, zeigte sich auch Helene Fischer höschenlos durch die Nacht.

LOOK AT MY 2014 NEATLY TRIMMED VAGINA, 3 HUMANS CAME OUT OF THERE. #NoShame June 8th 🤪 https://t.co/KsVkH30k4T — Lily Allen (@lilyallen) May 23, 2018

Das Verhältnis zwischen Allen und den sozialen Medien gilt schon lange als belastet. Sie hatte sich nach Beleidigungen durch Trolle sogar schon mal komplett von Twitter verabschiedet. Auch dass hing mit der Totgeburt des Kindes zusammen, die 2010 zu einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) geführt hätte.

Für die Heckenschützen des Internet natürlich ein gefundenes Fressen. „Wenn Du deinen Körper nicht voll mit Drogen gepumpt hättest, dann hätte es auch keine Missgeburt gegeben“, twitterte damals einer.

Vor ihrem Abschied schrieb Allen noch: „Meine Timeline ist voll mit lächerlichem, misogynem, rassistischem Scheiß. Wirklich, so schlimm war es noch nie. Aber ich komme wieder.“

Hi , I'm Dennis,I'll be looking after lily's twitter for a while.I can only communicate in gif form,and I'm going on a hate blocking spree. — Lily Allen (@lilyallen) February 25, 2017

.@Ged_2345 I DO have mental health issues.Bi-polar,post natal depression, and PTSD, does that make my opinion void. — Lily Allen (@lilyallen) February 25, 2017

