Nach 34 Jahren Pause: Bob Dylan holt Folk-Klassiker zurück auf die Bühne

Drei Tage, nachdem er das Publikum in der Waterfront Hall in Belfast mit Van Morrisons 2016er Deep Cut „Going Down to Bangor“ begeistert hatte, ging Bob Dylan noch weiter in der Musikgeschichte zurück – um genau zu sein etwa 180 Jahre – und spielte in der INEC Arena in Killarney, Irland, die traditionelle Folk-Ballade „The Lakes of Pontchartrain“.

Irischer Standard mit amerikanischen Wurzeln

Im Gegensatz zu „Going Down to Bangor“ hat Dylan „The Lakes of Pontchartrain“ bereits bei früheren Konzerten gespielt, aber das letzte Mal war vor 34 Jahren. Er spielte den Song zum ersten Mal am 7. Juni 1988, als die Never Ending Tour in Concord, Kalifornien, begann. Das letzte Mal spielte er ihn am 6. Juli 1991 im Holman Stadium in Nashua, New Hampshire.

„The Lakes of Pontchartrain“ stammt ursprünglich aus Amerika und bezieht sich direkt auf New Orleans und die umliegende Region. Die irische Folk-Gruppe Planxty belebte den Song auf ihrer LP „Cold Blow and the Rainy Night“ aus dem Jahr 1974 wieder und machte ihn zu einem irischen Standard. Deshalb griff Dylan ihn in Killarney wieder auf.

Coverversionen lokaler Favoriten als Markenzeichen

Es ist nicht das erste Mal, dass Dylan sein Publikum mit Coverversionen lokaler Favoriten überrascht. Bereits 2023 spielte er eine Reihe von Konzerten, bei denen er Chuck Berry in St. Louis, Muddy Waters in Chicago, John Mellencamp in Indianapolis, Leonard Cohen in Montreal und viele andere coverte. Außerdem spielte er in diesem Jahr so viele Coverversionen von Grateful Dead, dass viele Fans spekulierten, er würde eine Art Dead-Coveralbum aufnehmen. Wenn das der Fall war, ist es bisher noch nicht erschienen.

Tournee wird fortgesetzt

Dylans Tournee wird am Montagabend mit einer zweiten Show in Killarney fortgesetzt, bevor sie am Dienstag in Dublin endet. Für nächstes Jahr gibt es noch keine offiziellen Termine, aber Dylan hat bereits angekündigt, dass er weitere Rough and Rowdy Ways-Shows spielen wird. Hoffen wir, dass er bei diesen überraschenden Coverversionen bleibt. „Rough and Rowdy Ways“ ist großartig, aber viele dieser Songs hat er bereits etwa 275 Mal gespielt. Die Show macht viel mehr Spaß, wenn es mindestens eine Überraschung gibt, selbst wenn es sich um einen Song von Van Morrison aus dem Jahr 2016 oder eine Folk-Ballade aus dem frühen 19. Jahrhundert handelt.

Wir würden uns wünschen, dass er echte Deep Cuts aus seinem eigenen Repertoire spielt, darunter den Großteil der Musik, die er zwischen 1967 und 1997 aufgenommen hat, aber wir wissen, dass das einfach nicht passieren wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass er Van Morrisons Song „Why Are You on Facebook“ aus dem Jahr 2021 spielt, ist größer als die, dass er etwas aus Street Legal oder Empire Burlesque spielt.