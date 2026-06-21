Die unheimlichen Parallelen zwischen Earth, Wind & Fire und Chicago

Questloves glänzende neue Dokumentation „Earth, Wind & Fire (To Be Celestial vs That’s the Weight of the World)“ wirft ein längst überfälliges Schlaglicht auf einen der größten R&B/Funk-Acts aller Zeiten und das Genie von Bandleader Maurice White. Sie zeichnet die Geschichte von den Anfängen im Chicago der Sechziger bis in die Gegenwart nach – mit beeindruckendem Archivmaterial und neuen Interviews mit den noch lebenden Bandmitgliedern.

Doch beim ersten Sehen beschlich mich ein hartnäckiges Déjà-vu, als hätte ich diese Geschichte irgendwie schon einmal gesehen. Erst als der Film die David-Foster-Ära der Achtziger erreichte, wurde mir klar, woran ich die ganze Zeit gedacht hatte: an Chicago – die Hauptfiguren ihrer eigenen Dokumentation, „Now More Than Ever: The History of Chicago“ von 2016.

Auf den ersten Blick mag ein Vergleich der beiden Bands absurd erscheinen. Sie besiedelten sehr unterschiedliche Ecken des musikalischen Universums der Siebziger, Chicago war ein echtes Kollektiv gleichberechtigter Talente, während EWF ganz um die Vision einer einzigen Person herum gebaut war – und die Kritiker liebten die einen und verachteten die anderen. Aber wer tiefer gräbt, entdeckt so viele Parallelen zwischen den Bands, dass es einem fast unheimlich wird. Wir spüren eure Skepsis – aber bleibt dran, während wir das auseinandernehmen.

Direkt aus der Windy City

Chicago und Earth, Wind & Fire entstammen beide der Chicagoer Musikszene der späten Sechziger und schöpften tief aus dem Jazz. Die Originalbesetzungen waren beide sehr groß (11 Mitglieder bei EWF, neun bei Chicago), und beide Gruppen schwammen gegen den Zeitgeist, indem sie eine Bläsersektion integrierten. Ein wesentlicher Unterschied: In Chicago gibt es keine einzelne Maurice-White-Figur. Gitarrist Terry Kath, Bassist und Sänger Peter Cetera sowie Keyboarder und Sänger Robert Lamm waren die zentralen kreativen Kräfte der Band.

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Chicago-Manager und -Produzent James William Guercio baute 1972 das abgelegene Aufnahmestudio Caribou Ranch nahe der coloradoischen Geisterstadt Caribou. Chicago fuhr 1973 dorthin, um in einer ablenkungsfreien Umgebung aufzunehmen, und die beschauliche Landschaft half ihnen, Hits wie „Feelin‘ Stronger Every Day“, „Just You ’n‘ Me“ und „(I’ve Been) Searchin‘ So Long“ zu schreiben. Fast zur selben Zeit zog es Earth, Wind & Fire nach Caribou Ranch, um „Open Our Eyes“ und „That’s the Way of the World“ einzuspielen. Die Stadtkinder waren überwältigt von der Helligkeit der Sterne über der Ranch. „Wir waren oben in den Bergen, und die Sterne waren so nah, als könntest du einfach die Hand ausstrecken und einen aus dem Himmel pflücken“, sagt White in der EWF-Doku anhand von Archivmaterial. „Das hat die Idee ausgelöst, einen Song namens ‚Shining Star‘ zu schreiben.“ Es war ihr erster Nummer-eins-Hit. (In der Chicago-Dokumentation wird Caribou Ranch eher als riesiger Spielplatz dargestellt, auf dem man in aller Ruhe gigantische Mengen Kokain konsumieren konnte.)

Beide Gruppen erreichten ihren kommerziellen Höhepunkt im selben Moment Mitte der Siebziger und produzierten Hits wie „If You Leave Me Now“, „Sing a Song“, „Baby, What a Big Surprise“, „September“ und „Old Days“, die allgegenwärtig waren, als Gerald Ford im Weißen Haus saß. Millennials werden nicht alle Titel kennen – wer aber klare Erinnerungen an das Bicentennial hat, kann sie wahrscheinlich auswendig.

Der widerwillige Disco-Ausflug 1979

Auf dem Höhepunkt der Bewegung im Jahr 1979 sahen sich Chicago und Earth, Wind & Fire beide gezwungen, einen Disco-Song zu veröffentlichen, um relevant zu bleiben. EWF tat sich mit den Emotions zusammen und landete mit „Boogie Wonderland“ einen riesigen Smash. „Das ist unser einziges und letztes Angebot an die Disco-Szene“, sagte EWF-Percussionist Ralph Johnson zu Questlove – fast wie eine Entschuldigung. Chicago hegte ganz ähnliche Vorbehalte gegenüber ihrem Disco-Song „Street Player“, der als Single floppte, aber in den Neunzigern ein zweites Leben fand, als die Bucketheads ihn sampelten. Bei beiden Bands beschränkt sich die gesamte Disco-Ära auf einen einzigen Song aus dem Jahr 1979 mit einem sehr langen Nachleben.

Die Parallelen werden geradezu bizarr, wenn Songwriter-Produzent David Foster zu ungefähr derselben Zeit in die Geschichte beider Gruppen eintritt. In beiden Dokumentationen wird er als faustische Figur präsentiert, die ihnen enormen Charterfolg anbietet – zum Preis des Zusammenhalts der Gruppe und ihrer musikalischen Identität. Als Foster für das EWF-Album „I Am“ von 1979 ins Spiel kommt, arbeitet er ausschließlich mit Maurice White. „Wir spielten immer kleinere und kleinere Rollen“, sagt EWF-Sänger Philip Bailey. „Wir waren definitiv wie Sessionmusiker. Du kommst rein und machst deinen Teil, singst hier, singst da … Ich fühlte mich nicht wertgeschätzt und verraten.“

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Foster selbst kommt in beiden Filmen zu Wort und entschuldigt sich nicht für seine Methoden. „Im Studio, mit den Jungs in der Band, war ich ein Kontrollfreak“, sagte er Questlove. „Ich habe nie gezögert, jemandem zu sagen, er soll etwas anders spielen oder das spielen oder er spielt den falschen Akkord. Das Freund-sein hörte in dem Moment auf, in dem das rote Licht anging.“

Foster, Cetera und die Folgen

Foster stieg bei Chicago für „Chicago IV“ von 1982 ein. Und wieder arbeitete er fast ausschließlich mit dem Aushängeschild der Gruppe zusammen: Peter Cetera. „Wir haben einfach harmoniert, und das wurde gleichzeitig Glück und Unglück“, sagt Foster in „Now More Than Ever: The History of Chicago“. „Wir wurden zu einem Power-Couple innerhalb der Band.“

Dieses Power-Couple schuf die Comeback-Hits „Hard to Say I’m Sorry“ und „You’re the Inspiration“, entfremdete damit aber die anderen schwer – vor allem die Bläser – und machte Cetera zu einem so großen Star, dass er die Band verließ. „Peter fing an, sich unverwundbar zu fühlen“, sagt Trompeter Lee Loughnane in der Doku. „Er spürte, wie die Macht in ihm wuchs.“

1985 schmiss Cetera, ausgebrannt vom Tourneeleben und mit dem Kopf bei seiner Solokarriere, Chicago hin. Zehn Jahre später verließ White die EWF-Tourbesetzung, nachdem bei ihm Parkinson diagnostiziert worden war. Beides waren verheerende Schläge, denn das Publikum sah beide als Gesicht und Stimme ihrer jeweiligen Gruppen – auch wenn es in den Bands noch andere hochtalentierte Sänger und Songwriter gab. EWF füllte die Lücke, indem Philip Bailey in den Vordergrund rückte, wo er Whites Gesangsparts mühelos neben seinen eigenen seit 30 Jahren übernimmt. Chicago dagegen holte sich mit Rudy Cardenas einfach ihren fünften Cetera-Ersatz.

Die Stammbesetzung hält den Laden am Laufen

Durch all die Jahre des Aufruhrs und des Wandels standen Bassist Verdine White, Sänger Philip Bailey und Schlagzeuger Ralph Johnson im Zentrum von Earth, Wind & Fire. Wer ein Ticket kauft, weiß, dass diese drei die Fahne hochhalten. Baileys Stimme ist seit 1972 ein zentraler Bestandteil des EWF-Sounds. Chicago hatte derweil Sänger und Keyboarder Robert Lamm sowie die dreiköpfige Bläsersektion aus Lee Loughnane, James Pankow und Walter Parazaider von der Gründung 1967 bis 2018. Lamm war in gewisser Weise der Bailey dieser Geschichte: Er sang viele der Klassiker, und seine Präsenz verlieh der Gruppe echte Legitimität. In den vergangenen sechs Jahren verließen Parazaider, Pankow und Lamm die Band aus gesundheitlichen Gründen – Parazaider starb diesen Monat im Alter von 81 Jahren –, sodass Loughnane als letztes echtes Originalmitglied übrig bleibt. Damit fehlt ihnen nur noch ein Trompeter, um ihre eigene Tributeband zu sein.

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In den Neunzigern war es für EWF und Chicago gleichermaßen unmöglich, neue Songs im Radio zu platzieren oder große Hallen allein zu füllen. Sie stützten sich stark auf den Sommer-Amphitheater-Circuit, um Tickets zu verkaufen, und teilten sich meist die Bühne mit einer anderen Act. 2004 gingen sie schließlich gemeinsam auf Tour. Der Erfolg war so gewaltig, dass sie 2005, 2009, 2015, 2016 und 2024 wieder zusammenkamen. Für ihre Fans ist es ein unwiderstehliches Doppelprogramm vollgepackt mit Bläsern, klassischen R&B-Jams, Nummer-eins-Hits aus Caribou Ranch, David-Foster-Balladen, noch mehr Bläsern und unbezahlbaren Erinnerungen an die Siebziger. Und oft fanden sie sich zu einem ausgedehnten Super-Jam-Encore zusammen, bei dem sie zwischen Hits wie „25 or 6 to 4“ und „Shining Star“ hin- und herwechselten, als wären sie schon immer eine einzige große Band gewesen.