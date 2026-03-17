Exklusiv: Ab 2027 planen Radiohead 20er-Konzertblöcke für jeden Kontinent

Ed O’Brien ist gerade von einem Spaziergang nach dem Abendessen in der Nähe seines Hauses in Wales zurückgekehrt, als er sich in Zoom einloggt. „Es ist eine sehr dunkle, stille Nacht“, sagt er. „Bin noch eine schöne Runde gegangen, während das Licht über den walisischen Hügeln verblasste.“ Um diese Jahreszeit, wenn der Winter in den Frühling übergeht, wird es matschig – aber das stört ihn nicht. „Es riecht nach Erde“, sagt er. „In diesem Land liegt eine Heilkraft.“

O’Brien, 57, spricht mit der gleichen ruhigen Wärme und dem Gespür für verborgene Tiefen, die er seit Jahrzehnten in die Musik von Radiohead einbringt. Als Gründungsmitglied der gefeierten britischen Band hat er mit Gitarre und Hintergrundgesang entscheidende Beiträge zu Songs von „Street Spirit (Fade Out)“ bis „Weird Fishes/Arpeggi“ geleistet – und sich damit seinen Platz in der Rock and Roll Hall of Fame, auf ROLLING STONEs Liste der größten Gitarristen aller Zeiten und in den Herzen von Millionen Fans mehr als verdient. Doch so offen wie auf „Blue Morpho“, dem Soloalbum, das er am 22. Mai veröffentlichen will, hat er sich noch nie gezeigt.

„Blue Morpho“ ist technisch gesehen O’Briens zweites Album außerhalb von Radiohead – nach „Earth“ aus dem Jahr 2020, das er unter dem Namen EOB veröffentlichte. Doch sein unverkennbar persönlicher Ton und die mutigen kreativen Risiken lassen es wie ein Debüt wirken. Die Geschichte seiner Entstehung, über die er in diesem offenen, mehr als einstündigen Gespräch zum ersten Mal spricht, ist eine Geschichte von tiefer Trauer und Erneuerung zugleich. Als er das Album kürzlich noch einmal durchhörte, war er zufrieden mit dem, was er geschaffen hatte. „Es fühlte sich ehrlich an“, sagt er, „und das ist für mich letztlich das Wichtigste.“

Dunkelheit nach „Earth“

O’Brien verbrachte mehr als vier Jahre mit der Arbeit an „Blue Morpho“ – begonnen kurz nach der Veröffentlichung von „Earth“ im April 2020. Während die Welt in jenen frühen Pandemiemonaten in Panik versank, saß er mit seiner Familie in Wales, komfortabel eingerichtet. „Es war Frühling, es war Sommer, es war neu“, sagt er. Doch im darauffolgenden Jahr, nach einem zweiten Lockdown, den die Familie in London verbrachte, verlor er den Boden unter den Füßen. Er bezeichnet die Zeit, die folgte, abwechselnd als „Midlife-Crisis“ oder „meine dunkle Nacht der Seele“ – in Anlehnung an den spanischen Mystiker Johannes vom Kreuz aus dem 16. Jahrhundert. Wie auch immer man es nennt: Es war offensichtlich eine schmerzhafte Zeit für ihn.

„Ich bin in eine tiefe Depression gefallen“, sagt er unumwunden. „Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich aufhören musste. Und mir wurde klar, dass ich mich die ganze Zeit über beschäftigt gehalten hatte – wie so viele Menschen –, auf der Flucht vor den Geistern meiner Vergangenheit, besonders aus meiner Kindheit.“

O’Brien war gerade 17 Jahre alt, als er 1985 gemeinsam mit vier Mitschülern an einer Jungenschule in Oxfordshire die Band gründete, aus der Radiohead werden sollte. Mitte zwanzig waren sie eine der heißesten Bands Großbritanniens, und ihre Karriere gewann schwindelerregend schnell an Fahrt. „Von 1990 oder ’91 bis 2018, als wir das Touren einstellten und eine Pause machten, war es so gut wie nonstop“, sagt er. „Das vereinnahmt einen komplett, verlangt die volle Aufmerksamkeit, und es macht süchtig. Aber es ist nicht unbedingt gesund, weil man einfach weitermacht, weitermacht, weitermacht. Und wenn man dann aufhört, holen einen die Geister plötzlich ein.“

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Kindheit und verdrängte Gefühle

Mit unendlich viel Zeit auf den Händen erinnerte er sich daran, wie es war, im Großbritannien der späten Siebzigerjahre aufzuwachsen – eine Generation nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. „Es gab keine Therapie für Kinder. Über Gefühle wurde nicht gesprochen“, sagt er. „Meine Eltern trennten sich, als ich jung war, und es war gut, dass sie sich trennten – aber niemand hat meine Schwester und mich je gefragt: ‚Wie geht es euch?‘ Niemand hat gesagt: ‚Alles in Ordnung?’“

Jahre später, im Jahr 2021, war O’Brien sich bewusst, dass er ein außerordentlich glückliches Leben als Mitglied von dem geführt hatte, was wohl die größte Rockband der Neuzeit ist. „Ich weiß, dass ich das verdammte goldene Ticket gezogen habe“, sagt O’Brien. „Wenn man meinem 14-jährigen Ich gesagt hätte: ‚Du wirst in dieser Band mit diesen unglaublichen Menschen sein und diese Musik machen‘ – besser geht es nicht. Warum also hatte ich das Gefühl, dass das nicht genug war?“

Ein Satz, den er als Kind immer wieder auf seinen Zeugnissen gelesen hatte, ging ihm nicht aus dem Kopf: „Could do better“ – könnte besser sein. „Wenn man jung ist, ist das super, weil es einen antreibt“, sagt er. „Das ist wie ein Tritt in den Hintern. ‚OK, wir haben ‚OK Computer‘ gemacht. Was machen wir als Nächstes?‘ Bumm, bumm. Das Problem ist: Wenn man in die Fünfzig kommt, ist das verdammt nochmal nicht mehr durchzuhalten.“

Depression und musikalische Therapie

Als er mit diesen Gedanken dasaß und die Monate sich hinzogen, versank er in einer Schwermut, die sich in ihren dunkelsten Momenten anfühlte, als würde sie nie nachlassen. „Es war wirklich schwer“, sagt O’Brien. „Manchmal wollte man einfach nicht aufstehen. Ich dachte: ‚Wird mich das für immer begleiten?’“

Medikamente oder klassische Therapie kamen für ihn nicht infrage. Stattdessen fand er Trost darin, ohne jedes Ziel an neuer Musik zu arbeiten und täglich mehrere Stunden Gitarre zu spielen. „Meine Therapie bestand buchstäblich darin, mich jeden Morgen drei Stunden lang in einem Zimmer einzusperren, während die Kinder Homeschooling machten und meine Frau arbeitete“, sagt er. „Ich war an einem so dunklen Ort, aber ich wusste, dass ich jeden Tag aufstehen und dieses Ding tun musste.“

Der andere Schlüssel zu seiner emotionalen Genesung war die Rückkehr zur Natur – ein Prozess, den er als „tiefes spirituelles Erwachen“ beschreibt, verwurzelt in der alten Landschaft von Wales. „Ich nahm unseren Hund Ziggy, und wir gingen spazieren“, sagt er. „Es gibt hier viele Orte von spiritueller Bedeutung, ob ein altes Kloster oder eine Abtei, ein Berg oder ein Wasserfall. Diese Orte zogen mich an, und dadurch heilte ich.“

Led Zeppelin, Tolkien und Pilze

Er entdeckte, dass diese Hügel voller Echos von Led Zeppelin und „Der Herr der Ringe“ stecken. „Es ist unheimlich“, sagt er. „Wenn man in dieses Land kommt, hört man ‚Misty Mountain Hop‘. Man hört ‚Stairway.’“ (Tatsächlich, fügt er hinzu, habe Robert Plant einst auf der anderen Seite des nächsten Berges gelebt, und J.R.R. Tolkien habe in der Region Urlaub gemacht.) Er dachte auch an Kate Bush. Und er begann, seinen Freund Luke Mullen, einen Keyboarder, zu sich ins Musikzimmer einzuladen, um zu sehen, was entstand: „Ich an der Gitarre, er am Rhodes. Wir zündeten ein Feuer an und spielten und jammten einfach drauflos.“

Bald fühlte O’Brien sich leichter, weniger belastet, lebendiger. „Das Herausforderndste und das, was ich faszinierend und voller Geheimnis finde, ist das Songwriting. Man begeistert sich so für diese eine kleine Sache, die man auf der Gitarre spielen kann, und plötzlich hört man dieses ganze Stück…. Music und magic, fünf Buchstaben, drei davon dieselben.“

Einer der ersten Songs, der Form annahm, war „Incantations“ – der wunderschöne, sich langsam entfaltende Zauber, mit dem „Blue Morpho“ beginnt. „Als ich an diesem dunklen Ort war, hatte ich das Gefühl, in einem Labyrinth verloren zu sein“, sagt er und verweist auf den griechischen Mythos, der eine zentrale Rolle im Artwork von Radioheads 2001er Meisterwerk „Amnesiac“ spielte. „Es war wie: ‚Wie zum Teufel komme ich hier raus?‘ Und es war ein bisschen wie Theseus, der Ariadnes Faden folgt. Der Faden ist das Bauchgefühl; es sind kleine Schritte, weil man nicht vorausschauen kann, und man muss den Minotaurus auf dem Weg besiegen. Vielleicht ist das das Ego, diese Persona und all die Ängste, die man hat. Man muss das Biest töten.“

Aufnahmen in London mit Paul Epworth

Beim lockeren, funkigen „Teachers“ versuchte O’Brien, die Empfindungen einzufangen, die er auf einem Psilocybin-Trip mit engen Freunden im englischen Dartmoor National Park erlebt hatte. „Jedes Jahr haben wir drei Tage im Wald verbracht, am Feuer gesessen und Pilze genommen“, sagt er. „Eines Nachts hatte ich eine sehr tiefe Erfahrung, als ich alle verließ und losging. Was ich sah, war fast so, als wäre der Schleier gelüftet worden.“ Über einem blubbernden Bass von Yves Fernandez spielt O’Brien auf die Eingangsverse von Dantes „Inferno“ an: „Midway through life, I’ve just lost my way.“ „Das traf es genau“, sagt er heute. „Ich hatte mich wirklich verirrt.“

2022 vertiefte er die Aufnahmen in London mit Produzent Paul Epworth, der für seine Arbeit mit Künstlern wie Adele, Florence + the Machine und Paul McCartney bekannt ist. Nach und nach versammelte er eine Gruppe hochkarätiger Musiker mit Jazz-Hintergrund um sich, darunter Gitarrist Dave Okumu und Flötist Shabaka Hutchings, der ihn mit den beruhigenden Eigenschaften von auf 432 Hz gestimmten Instrumenten vertraut machte. Der estnische Komponist Tõnu Kõrvits schrieb wirbelnde, schillernde Streicherarrangements; Radioheads Philip Selway spielte auf zwei Tracks Schlagzeug.

O’Brien unterbrach die Aufnahmen, um seinem 18-jährigen Sohn bei der Vorbereitung auf seine A-Level-Prüfungen zu helfen, und machte dann weiter. Die abschließenden Mixes für „Blue Morpho“ – benannt nach einer Schmetterlingsart, die er während des Aufenthalts seiner Familie in Brasilien Anfang der 2010er-Jahre gesehen hatte – wurden vor fast genau einem Jahr fertiggestellt. „Es war eine wirklich wunderschöne Reise“, sagt er. „Diese Platte hat lange gebraucht, aber ich würde nichts daran ändern, weil so viel Leben in ihr steckt – und das hat zu ihrem Reichtum beigetragen.“

Radioheads emotionale Reunion

Als O’Brien im frühen Jahr 2025 die letzten Hand an „Blue Morpho“ legte, begann die Welt bereits zu brodeln vor Spekulationen über neue Aktivitäten seiner anderen Band. Im vergangenen Herbst wurden diese Gerüchte auf glorreiche Weise Wirklichkeit, als Radiohead sich für 20 triumphale Konzerte in fünf europäischen Städten wieder zusammenfanden. Harry Styles sprach für viele, als er kürzlich an das Hochgefühl in der Menge erinnerte, als er sie in Berlin sah – ein Erlebnis, das er als Inspiration für seine eigene Rückkehr auf die Bühne bezeichnete.

Den fünf alten Freunden, die Radiohead bilden, ging es ähnlich, sagt O’Brien. „Diese Tour war sehr, sehr emotional, sehr tiefgreifend. Das haben wir alle gespürt. Wir sahen uns auf der Bühne an und dachten: ‚Das ist unglaublich.‘ Ich fühle mich wie der glücklichste Mensch auf der Welt – und das sage ich nicht einfach so.“

So dankbar war er nicht immer. Nachdem Radioheads letzte Tour im Sommer 2018 zu Ende gegangen war, war er bereit für eine Auszeit von der Band, in der er sein gesamtes Erwachsenenleben verbracht hatte. „Ich war fertig mit Radiohead“, sagt er. „Es war an einen Punkt gelangt, an dem ich es einfach nicht mehr genoss. Es resonierte nicht mehr mit mir, und ich wollte mein eigenes Ding machen… Ich glaube, wir hatten uns festgefahren. Die Inspiration war weg.“ Die Sessions für „A Moon Shaped Pool“ aus dem Jahr 2016 waren schwierig gewesen, und er hatte wenig Lust auf die zwei Jahre Touren, die folgten. „Die anderen sagten, sie wollten touren“, sagt er. „Ich wollte eigentlich nicht, und das wussten sie. Aber ich tat es, und ich bin froh, dass ich es getan habe. Ich habe es bis zum Ende durchgezogen.“

Rückkehr und neue Tournee-Pläne

Die lange Pause, die danach kam, war Neuland. „Am Anfang war es irgendwie beängstigend“, sagt O’Brien. „Ich dachte wirklich, das war’s mit Radiohead. Ehrlich gesagt hatte ich auch etwas daran. Ich dachte: ‚Ich bin raus. Ich will ein anderes Leben.’“

Doch die Jahre, die er in den walisischen Hügeln spazierend und an „Blue Morpho“ arbeitend verbrachte, veränderten seine Perspektive. 2024 traf er sich mit Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood und Selway in einem Proberaum, um die Idee einer Reunion auszuloten. „Wir hatten sechs Jahre lang nicht zusammen gespielt“, sagt er. „Wir fragten uns: ‚Woher wissen wir, ob wir noch gut sind?‘ Und die Chemie war von Anfang an da. Ich glaube, wir wussten immer: Wenn wir die Liebe füreinander wieder hinbekommen, fließt alles daraus.“

Ich stelle ihm die Frage, die sich alle Radiohead-Fans seit der Reunion stellen: Gibt es weitere Konzerte? O’Brien antwortet ohne Zögern. „Es passiert definitiv. Was wir machen werden: Jedes Jahr nehmen wir uns einen anderen Kontinent vor und spielen 20 Shows – nicht mehr, nicht weniger.“

Er sagt, sie planen, die Tour ab 2027 fortzusetzen („Dieses Jahr machen wir nichts, aber nächstes Jahr schon“), und dass sie Stopps in Nordamerika, Südamerika und Asien/Ozeanien ins Auge fassen. „Wir wollen jede Nacht absolut alles geben“, sagt er und erklärt die Logik hinter dem begrenzten 20-Shows-Modell, das in Europa so gut funktioniert hat. „Und wir wollen nie das Gefühl haben, dass wir nur die Bewegungen abspulen oder auf Reserve laufen. Wir müssen es wirklich können. Und wisst ihr was? Wir sind keine Frischlinge mehr.“

„Blue Morpho“ live präsentieren

In der Zwischenzeit denkt er darüber nach, wie er „Blue Morpho“ live präsentieren kann. Ein konventionelles Rockkonzert fühlt sich für das Material nicht richtig an, also erwägt er etwas Fließenderes, Jazzigeres – möglicherweise mit Mitstreitern wie Shabaka, wenn sie verfügbar sind. „Wir träumen das gerade noch aus“, sagt er.

Es hat Jahre gedauert, aber er hat die Zweifel besiegt, die er früher gegenüber seiner Soloarbeit hegte. „Ich hatte so viel Unsicherheit in Bezug auf mein eigenes Songwriting“, sagt er. Wie könnte es auch anders sein, wenn man aus einer Band wie Radiohead kommt? „Man kommt aus einem Umfeld außergewöhnlicher Musikalität und außergewöhnlichen Songwritings – da liegt der Vergleich nahe“, sagt er. „Aber was an dieser Platte so schön war: Ich habe irgendwie losgelassen und mich einfach nicht mehr gekümmert. Weil mir der Prozess so verdammt viel bedeutet.“ Er lächelt jetzt. „Das werde ich tun, bis ich sterbe.“