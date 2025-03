Radiohead: Die 10 besten Songs ab den Nullerjahren

Als Fans von Radiohead am 2. Oktober 2000 Kid A in ihren örtlichen Plattenläden abholten, wussten viele von ihnen nicht, was sie von dem seltsamen Album halten sollten. Die experimentelle Musik war weit entfernt von den gitarrenlastigen Liedern der 1990er Jahre wie „Paranoid Android“ und „The Bends“. Gganz zu schweigen von ihrem Durchbruchshit „Creep“. Und beim ersten Hören waren viele enttäuscht.

Diese Musik musste man sich erst anhören, um sie zu verstehen und sich zu erschließen. Im Laufe des Jahrzehnts forderten Radiohead ihre Fans immer wieder heraus. Und viele der Fans, die beim ersten Hören von Kid A enttäuscht waren, schreien heutzutage bei Konzerten der Band jedes Wort von „Idioteque“ und „The National Anthem“ mit. Sie sind zu alten Klassikern geworden.

10. „Jigsaw Falling Into Place“

Im Mai 2006 begab sich Radiohead auf eine Europatournee durch kleine Hallen, um Material für ihr in Arbeit befindliches Album In Rainbows zu testen. Einer der ersten neuen Songs, den die Öffentlichkeit zu hören bekam, war „Open Pick“, dessen Text von einer wilden Partynacht handelte. „Der Text ist ziemlich bissig. Die Idee von ‚bevor du ins Koma fällst‘ oder so, sich zu betrinken und sich zuzudröhnen, um zu vergessen“, sagte Yorke 2007 dem NME. „Wenn man Teil einer Gruppe von Menschen ist, die alle versuchen, massenhaft zu vergessen, ist das zum Teil ein Hochgefühl. Aber es gibt auch eine viel dunklere Seite.“ Als das fertige Album fertig war, hatte die Gruppe das Tempo etwas gedrosselt. Und es in „Jigsaw Falling Into Place“ umbenannt. Seit der letzten Etappe der In Rainbows-Tournee im Jahr 2009 haben sie es nicht mehr gespielt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

9. „All I Need“

Etwa sechs Wochen nach Beginn der Radiohead-Tour 2006 durch amerikanische Theater stellte die Gruppe im Auditorium Theater in Chicago einen brandneuen Song vor. „Das ist etwas, das wir schon früher entworfen haben“, sagte Thom Yorke der Menge. Dieser Entwurf war ziemlich detailliert. Da sich der Song vor seiner Veröffentlichung auf der Platte weit über ein Jahr später kaum veränderte. Obwohl diese Version aus verschiedenen Aufnahmen zusammengeschustert wurde.

„Wir haben das absichtlich gemacht, um beim Zusammenstellen der Tracks eine Reihe von Entkörperlichungen zu erhalten“, sagte Yorke. ‚Zum Beispiel war ‘All I Need‘ das Ergebnis von vier verschiedenen Versionen davon. Es waren die besten Teile zusammen.“ Der Song war ein fester Bestandteil der In Rainbows-Tour. Wurde jedoch bei der King of Limbs-Tour 2012 zu einer extremen Rarität und tauchte nur vier Mal auf.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

8. „House of Cards“

Ein weiteres Lied, das erstmals auf der Theatertournee von Radiohead im Jahr 2006 zu hören war, handelt von einem Paar, das eine neue Beziehung eingeht. Mit dem Wissen, dass es für beide eine fragile Situation ist. „Forget about your house of cards“, singt Yorke. „And I’ll do mine.“ Es endet mit einer eher düsteren Note. „Your ears should be burning/Denial, denial.“ Es klingt, als würde mindestens ein Kartenhaus gleich einstürzen. Der Song tauchte 2012 auf der King of Limbs-Tour einige Male auf.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

7. „Bodysnatchers“

Der Science-Fiction-Film Invasion of the Bodysnatchers aus dem Jahr 1956 handelt von einer Kleinstadt in Kalifornien, in der Außerirdische gelandet sind. Und identische Versionen der Menschen aus der Stadt erschaffen haben, indem sie ihnen im Grunde ihre Körper entrissen haben. In diesem Killer-Track von In Rainbows scheint Thom Yorke zu vermuten, dass jemandem in seiner Umgebung etwas Ähnliches widerfährt. „Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst“, singt er. „Dein Mund bewegt sich nur, wenn dir jemand die Hand in den Arsch steckt.“ Der Song wurde ein Hit im modernen Rockradio. Und ist seitdem fester Bestandteil ihrer Live-Shows.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

6. „Idioteque“

Am 14. Oktober 2000 moderierte Kate Hudson Saturday Night Live. Jimmy Fallon machte während des Weekend Update Witze über Meet the Parents. Will Ferrell veräppelte Gouverneur George W. Bush in einem Sketch über die Präsidentschaftsdebatten. Und Darrell Hammond spielte Bill Clinton zum letzten Mal während der tatsächlichen Präsidentschaft des Mannes.

Außerdem lieferten Radiohead den vielleicht besten Auftritt in der 40-jährigen Geschichte der Show. Kid A war erst seit 12 Tagen im Handel und obwohl es ein überraschender Hit in den Billboard-Charts war, war der Großteil Amerikas noch nicht auf „Idioteque“ vorbereitet. Yorke bewegte sich auf der Bühne wie ein Besessener. Und schmetterte Texte wie „Ice age coming/Throw it on the fire“ heraus. Yorke hat nicht viel über das Lied gesprochen. Aber es scheint zumindest teilweise vom Klimawandel zu handeln. Es ist seit 25 Jahren ein wichtiger Teil ihres Live-Sets. Aber es hat noch nie so perfekt geklungen wie an diesem Abend bei SNL.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

5. „Pyramid Song“

Nach dem Nonstop-Wahnsinn der OK Computer-Tour gönnten sich Radiohead 1999 eine wohlverdiente Pause. Und tauchten nur beim Tibetan Freedom Concert in Amsterdam am 13. Juni auf. Das kurze Set wurde mit einem brandneuen, klavierbasierten Stück namens „Egyptian Song“ eröffnet.

Als die Band es im folgenden Jahr erneut spielte, hatten sie es ein wenig ausgearbeitet und den Titel in „Pyramid Song“ geändert. Die Fans erwarteten, ihn auf Kid A zu hören. Aber er schaffte es erst 2001 auf Amnesiac auf ein Album. Er ist nach wie vor ein fester Bestandteil ihrer Live-Shows.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

4. „Weird Fishes/Arpeggi“

In Rainbows ist bei unseren Lesern eindeutig ein bemerkenswert beliebtes Album. Sechs der zehn Titel auf dieser Liste stammen von diesem Album. Verglichen mit nur zwei von Kid A und nur einem von Amnesiac und Hail to the Thief. Dieses Lied – das erstmals 2005 bei einem Auftritt von Thom Yorke, Johnny Greenwood und dem Nazareth Orchestra zu hören war – handelt davon, wie man jemanden bis ans Ende der Welt verfolgt. Und dann in einen seltsamen Wasserbecken fällt. „Ich werde von den Würmern gefressen“, singt Yorke. „Seltsame Fische/Werden von den Würmern aufgefressen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

3. „Reckoner“

Eine extrem frühe Version des Songs wurde 2001 auf der Amnesiac-Tour im Bundesstaat Washington uraufgeführt. Aber der Song wurde in den nächsten sechs Jahren radikal überarbeitet, sodass er, als er auf In Rainbows erschien, fast nicht wiederzuerkennen war. Es war die letzte Single, die von In Rainbows veröffentlicht wurde. Und ist seither in ihrer Setlist in Dauerschleife zu hören.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

2. „How to Disappear Completely“

Es gibt viele traurige Lieder im Radiohead-Katalog. Aber keines davon kann sich mit „How to Disappear Completely“ von Kid A messen. Niemand in der Gruppe hat jemals viel über die Inspiration gesprochen. Aber sie kam eindeutig von einem sehr dunklen Ort – möglicherweise in Irland, wenn man den Hinweis auf den River Liffey bedenkt, der durch Dublin fließt. Es ist einer dieser Songs, die man 10.000 Mal hören kann. Und die einen trotzdem jedes Mal innehalten lassen, wenn sie erklingen. Die Gruppe spielt ihn immer noch regelmäßig bei Konzerten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

1. „There There“

Für ihr 2003 erschienenes Album „Hail to the Thief“ beschlossen Radiohead, dass es an der Zeit war, wieder zu den Gitarren zu greifen und ein etwas traditionelleres Rockalbum zu schaffen. Den ersten Vorgeschmack darauf gab es mit „There There“, das einige Wochen vor dem Album als Single erschien. Der Song mit dem Untertitel „The Money King of Nowhere“ wurde für einen Grammy in der Kategorie „Beste Rock-Performance“ nominiert. Verlor aber gegen Warren Zevon und Bruce Springsteens „Disorder in the Street“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Seven Nation Army“ verlor ebenfalls in derselben Kategorie, sodass sie in guter Gesellschaft waren. „There There“ wurde weltweit viel im Radio gespielt. Und eröffnete viele Shows der Hail To The Thief-Tour.