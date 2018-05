Ed Sheeran und sein Team haben jetzt ernst gemacht: Wie angekündigt, haben die Veranstalter seiner Tournee Tickets von Resellern, wie Viagogo, für ungültig erklären lassen. Das bekamen nun auch ahnungslose Fans beim Europa-Auftaktkonzert in Manchester (24. Mai) zu spüren. Hunderte hätten keinen Einlass ins Ethihad Stadium bekommen, wie „Guardian“ mit Bezug auf die BBC meldet.

Insgesamt 10.000 Tickets für ganz Europa haben Kilimanjaro Live, DHP Family und AEG Presents storniert. Das wurde auch kommuniziert, verbunden mit dem Hinweis, dass Käufer ihr Geld bei Viagogo zurückbekommen könnten – außerdem mit dem Angebot, zum regulären Preis gleich eine neue Karte beim Erstanbieter zu kaufen.

Vor Ort seien die Fans, denen Eintritt verwehrt wurde, zum Teil sehr wütend gewesen. Einige wiesen darauf hin, dass man keine 150 Britische Pfund für eine neue Karte auf den Tisch legen könne, bevor man von Viagogo den alten Betrag erstattet bekomme.

Wie Konzertveranstalter Kilimanjaro Live bekannt gab, könnten Zuschauer in solchen Fällen zumindest Tickets für einen späteren Termin erwerben. Laut deren Sprecher Stuart Galbraith wolle man Käufern eben helfen, die zum Teil „unglaubliche Summen“ ausgegeben hätten, bis zu 4.000 Pfund pro Karte.

@viagogo tickets purchased from you for Ed Sheeran in Manchester – but they are invalid (see confirmation letter from promoter) and you aren’t responding to my emails. Please contact me to confirm my refund. pic.twitter.com/QpGUusEtOU

— Nic Pentelow (@NicPentelow) May 19, 2018