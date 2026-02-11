Exklusiv: Eddie Vedder übers nächste Pearl-Jam-Album und Ausstieg Camerons

Es ist sieben Monate her, seit Schlagzeuger Matt Cameron Pearl Jam verlassen hat. Was also passiert gerade mit der Band? In einem Zoom-Interview mit ROLLING STONE, das sich ansonsten auf seine bewegende neue Dokumentation „Matter of Time“ über seine Wohltätigkeitsarbeit zur Unterstützung medizinischer Forschung konzentrierte, sagte Frontmann Eddie Vedder, er habe kürzlich eine Beschreibung des aktuellen Zustands der Gruppe gelesen, die zutreffend klang. „Das Zitat lautete, glaube ich: ‚Pearl Jam befindet sich im Moment zwischen Epochen‘“, sagte er. „Und ich dachte, das war eigentlich ziemlich prägnant.“

Pearl Jam zwischen Epochen

Vedder wich der Frage aus, ob die Band bereits einen neuen Schlagzeuger gefunden hat. Auf eine Weise, die bei Fans für hochgezogene Augenbrauen sorgen könnte. „Wenn ich irgendetwas sagen würde“, sagte er, „dann würden wir, glaube ich, eine Banddiskussion darüber führen wollen, was wir sagen möchten oder wer der Überbringer der Botschaft wäre oder so.“

Doch Vedder machte deutlich, dass er und die anderen Mitglieder von Pearl Jam derzeit zusammen spielen – und offen für Weiterentwicklung sind. „Wir sind im Labor, wir proben, sind aufgeregt“, sagte er. „Es ist cool, über Veränderung nachzudenken. So sehr wir es auch gerne für immer so gemacht hätten, wie wir es gemacht haben – und wir werden dieses Ding immer noch machen können –, ich glaube, wir sind einfach alle aufgeregt wegen der Zukunft.“

Proben und Ausblick

Cameron, der zunächst als Mitglied von Soundgarden bekannt wurde, stieß 1998 nach der ersten Auflösung der anderen Band zu Pearl Jam und spielte auf jedem Studioalbum von Pearl Jam von „Binaural“ bis zum letztjährigen „Dark Matter“. Er gab seinen Ausstieg im Juli auf Instagram bekannt, kurz nachdem die Band eine Frühjahrs-Arenatour beendet hatte.

Cameron bestätigte, dass er „weiterhin ein aktiver Musiker“ sei und derzeit an einem neuen Soundgarden-Album arbeite, das Gesangsaufnahmen von Chris Cornell verwendet, die vor dessen Tod aufgenommen wurden. Pearl Jam hatte seit ihrer Gründung 1990 fünf Schlagzeuger, doch Camerons Laufzeit von einem Vierteljahrhundert übertraf alle Vorgänger zusammen.

Vedders Dokumentation seiner EB Research Partnership, „Matter of Time“, wird nun auf Netflix gestreamt. Lesen Sie hier unser vollständiges Interview mit Vedder über den Film.