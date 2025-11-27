Pearl Jam: Dave Abbruzzese erinnert an „grausamen“ Eddie Vedder

Der ehemalige Pearl-Jam-Schlagzeuger Dave Abbruzzese teilt heftig gegen seinen früheren Bandkollegen Eddie Vedder aus. In einem Facebook-Posting erinnert sich der Musiker an sein letztes Konzert mit der Grunge-Band aus Seattle. Am 17. April 1994 spielte er mit Pearl Jam im Paramount Theatre in New York City – kurz darauf wurde er gefeuert.

Abbruzzese schreibt: „Mein letztes Konzert mit Pearl Jam. Eddie wusste, dass es mein letztes war. Soweit ich weiß, wusste es sonst niemand, aber Eddie wusste es.“ Es sei ein besonderes Fanclub-Konzert gewesen, und gerade deshalb schmerze ihn bis heute, was dann geschah: „Dass er mir damals nicht die Möglichkeit gegeben hat, mich zu bedanken und mich von den Leuten im Publikum zu verabschieden, ist eine der grausamsten Dinge, die mir je ein Mensch angetan hat.“ Dann schreibt er: „Aber ich habe überlebt.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Content Feeds Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dave Abbruzzese teilt aus

Unter seinem Beitrag entwickelte sich anschließend eine Konversation mit Fans. Auf die Frage, wann er zuletzt mit Vedder gesprochen habe, antwortete Abbruzzese: „Monate später, draußen, nach einer Show von Chris Cornell. Die anderen Jungs haben mich angerufen, nachdem ich gefeuert wurde. Ed hat mich nie angerufen.“ Stattdessen habe Vedder nur einmal reagiert – indem er Abbruzzeses damalige Freundin anschrie, weil dieser trotz des Rauswurfs eine bereits zugesagte Signierstunde in New York wahrnahm. „Er rief an und schrie meine Freundin an, weil ich trotzdem eine In-Store-Promo in New York gemacht habe“, schreibt Abbruzzese. Vedder habe sich darüber empört gezeigt, dass sich der Drummer blicken ließ: „Er war irritiert darüber, wie ich es wagen könne, nach meiner Entlassung noch ‚mein Gesicht in der Öffentlichkeit zu zeigen‘.“

Ein anderer Nutzer kommentierte schließlich, man solle die Vergangenheit nach 30 Jahren ruhen lassen. Abbruzzese reagierte darauf leicht genervt: „Du hast noch eine Menge Erwachsenwerden vor dir – so viel ist in diesem Kommentar offensichtlich.“ Richtig versöhnlich zeigt sich der Drummer jedenfalls nicht. Auf die Frage, ob er Eddie vergeben habe, schrieb er: „Was gibt es zu vergeben. Wenn Leute so sind, ist das nicht persönlich. Sie sind einfach in ihrer Welt.“

Pearl Jam ohne Drummer