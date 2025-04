Ranking: 10 Songs von Pearl Jam, die nur Insider kennen

Die Hardcore-Fans von Pearl Jam lieben die Deep Cuts. Sie mögen „Even Flow“ und „Jeremy“ auf Konzerten vielleicht nur verhalten beklatschen. Aber wenn die Band in Stücke wie „Sweet Lew“ oder „Of the Girl“ einsteigt, verlieren sie völlig den Verstand.

Pearl Jam wissen das und streuen Raritäten, B-Seiten, Coverversionen und sogar gelegentlich Songs von Temple of the Dog und Mother Love Bone in ihre Show ein.

10. „The Long Road“

Vor zwanzig Jahren erhielt Pearl Jam die großartige Gelegenheit, als Begleitband von Neil Young an einem neuen Album namens Mirror Ball zu arbeiten, das sie in nur wenigen Wochen aufnahmen. Eddie Vedders Beteiligung war sehr gering, da er mit einem großen Stalking-Problem zu kämpfen hatte und Young sich um den gesamten Leadgesang und das Songwriting kümmerte, sodass er ohnehin keine große Rolle zu spielen hatte.

Monate nachdem Mirror Ball in den Regalen stand, legte Pearl Jam mit einer EP mit zwei Songs namens Merkin Ball nach, die zwei Vedder-Titel enthielt. Das eindringliche „Long Road“, bei dem Young Orgel spielt, bot dem Frontmann von Pearl Jam die Gelegenheit, seinem Kummer über die jüngsten Ereignisse Luft zu machen.

Die denkwürdigste Live-Version war am 21. September 2001 beim America: A Tribute to Heroes 9/11-Telethon, wo sie eine ganz neue Bedeutung erhielt.

9. „I Got Id“

Der andere Song auf dem Merkin Ball ist „I Got Id“. Ein Song, der Pearl Jam zugeschrieben wird. Aber eigentlich nur Vedder und den Schlagzeuger Jack Irons zusammen mit Young an der Leadgitarre und Brendan O’Brien am Bass enthält.

Ursprünglich hieß er „I Got Shit“, wurde aber in „I Got Id“ umbenannt, nachdem Epic sich weigerte, eine Single mit einem Schimpfwort im Titel zu veröffentlichen.

Der Song wurde zu einer Zeit veröffentlicht, als Pearl Jam noch eine der größten Bands der Welt war. Und erreichte Platz sieben der Billboard Hot 100. Das könnte ihn als Deep Cut disqualifizieren. Aber da man ihn heutzutage so selten hört, zählen wir ihn mit.

8. „Tremor Christ“

Der Einfluss der Beatles ist in diesem Vitalogy-Titel, der hauptsächlich von Jeff Ament und Stone Gossard geschrieben wurde, ziemlich stark. „Tremor Christ“ schien sich wie von selbst zu schreiben“, sagte Gossard. „Es war im Grunde nur anderthalb Riffs. An einem schwülen, schönen Nachmittag in New Orleans kamen wir in ein sehr cooles Studio. Und es strömte heraus.“

Sie nahmen es auf die B-Seite von „Spin the Black Circle“ und beobachteten, wie es Platz 16 der Modern Rock-Charts erreichte. Heutzutage ist es so etwas wie eine Live-Rarität.

7. „In My Tree“

Als Pearl Jam 1996 No Code veröffentlichte, hatte Vedder es ziemlich satt, ein Rockstar zu sein. Der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war, als ein geistesgestörter Fan mit seinem Auto direkt in sein Haus fuhr. Ein schreckliches Ereignis, das er in dem No Code-Titel „Lukin“ beschreibt.

Sein Wunsch nach Frieden und Privatsphäre wurde in den Texten zu „In My Tree“ deutlich. „Zeitungen sind mir egal“, sang er. „Keine Brechstangen mehr an meinem Kopf/Ich tausche Geschichten mit den Blättern aus.“ Anstelle eines Baumes verbrachte Vedder tatsächlich viel Zeit auf Hawaii.

6. „Indifference“

Pearl Jams lang erwartete LP von 1993, Vs., endete mit dem nachdenklichen „Indifference“. Einem verhaltenen Lied über das Festhalten an Überzeugungen trotz Widrigkeiten.

Die Gruppe existierte zu diesem Zeitpunkt seit weniger als drei Jahren. Wurde aber bereits als Retter des Rock ’n‘ Roll gefeiert. Gleichzeitig werden sie von der Rock-Community in Seattle als Verräter bezeichnet.

Das Ganze begann ihnen sehr unangenehm zu werden. „Ich werde die Kerze halten, bis sie meinen Arm verbrennt“, stöhnt Vedder. „Oh, ich werde weiter Schläge einstecken, bis euer Wille müde wird.“ Sie haben das Lied in den letzten Jahren oft gespielt. Und es verfehlt nie seine Wirkung.

5. „In Hiding“

Dieses herausragende Lied von Pearl Jams 1998er LP Yield wurde vom Schriftsteller Charles Bukowski inspiriert. „Sean Penn gab mir ein Zitat, das Bukowski einmal zu ihm gesagt hatte. Und es entstand direkt daraus“, sagte Vedder.

„Er sagte zu Sean, dass er manchmal einfach für ein paar Tage abtauchen muss. Keine Menschen, nichts. Also taucht er unter. Kommt dann zurück und hat wieder Lebenswillen.“ Der Song wurde nicht als Single veröffentlicht. Er erreichte aber dennoch Platz 13 der Modern-Rock-Charts. Er taucht bei jeder Tour ein paar Mal auf.

4. „Present Tense“

Pearl Jam waren nicht mehr die angesagte, junge Band, als No Code im Sommer 1996 in die Regale kam. MTV berichtete nicht mehr atemlos über jede ihrer Bewegungen. Und das Rockradio hatte sich Gruppen wie Bush und Oasis zugewandt. Daher war No Code die erste Pearl-Jam-LP, die bei ihrer Veröffentlichung nicht für Furore sorgte.

Vielleicht ist das der Grund, warum die Hardcore-Fans über die Jahre so sehr an ihr festgehalten haben. Und warum die Gruppe beschlossen hat, das Publikum bei einem Auftritt 2014 in Illinois zu überraschen, indem sie das Album in voller Länge spielte.

Einer der stärksten Titel auf der LP ist „Present Tense“, eine hymnische Ode an das Leben im Hier und Jetzt. „Du kannst deine Zeit allein damit verbringen, vergangene Reue zu verdauen“, singt Vedder. ‚Oder du kannst dich damit abfinden. Und erkennen, dass du der Einzige bist, der sich nicht selbst vergeben kann.“

3. „Footsteps“

„Footsteps“ hat eine eher ungewöhnliche Geschichte. Der Song erschien erstmals auf dem Album ‚Temple of Dog‘, hieß jedoch ‚Times of Trouble‘ und hatte einen anderen Text. Die Gruppe debütierte dann 1992 bei einem Auftritt in der Sendung Rockline mit einer Unplugged-Version namens ‚Footsteps‘, die sie später als B-Seite zu ‚Jeremy‘ veröffentlichte.

Im Jahr 2003 erschien es auf der Lost Dogs-Compilation. Diesmal jedoch mit einer Mundharmonika-Einleitung. Im Grunde haben sie über ein Jahrzehnt damit verbracht, daran herumzutüfteln. Und sie spielen es bis heute live.

2. „Yellow Ledbetter“

Wir haben ernsthaft darüber nachgedacht, „Yellow Ledbetter“ nicht auf dieser Liste zu führen. Obwohl der Song keine Single war und nie auf einem Studioalbum erschien, erreichte die B-Seite von „Jeremy“ Platz 21 der Billboard Modern Rock-Charts und schaffte es auf ihr Greatest Hits-Album.

Sie haben den Song auch 343 Mal bei Konzerten gespielt. Normalerweise ganz am Ende. Jeder versucht mitzusingen. Auch wenn der Text größtenteils unverständlich ist. Nach einigen Diskussionen kamen wir zu dem Schluss, dass es sich, wie jemand hier sagte, um einen „Deep Cut made good“ handelt.

Das Lied war so gut, obwohl Pearl Jam es ursprünglich weggepackt hatten. Das ist der Traum eines jeden Deep Cuts. Also wollten wir ihm keinen Platz auf dieser Liste vorenthalten.

1. „Release“

Pearl Jams Debütalbum „Ten“ endet mit „Release“. Einem magischen Song, den sie während einer ihrer ersten Jam-Sessions improvisierten. „Jeder stöpselte seine Gitarre ein und begann, daran herumzubasteln“, sagte Vedder. „Und ich begann zu summen. Zu stöhnen. Oder was auch immer. Und dann war es plötzlich wie ein sechsminütiger Song, der sich total entwickelte und seinen Höhepunkt erreichte.“

Wie viele der Lieder aus dieser Zeit spiegeln die Texte Vedders Wut auf seinen Stiefvater und die Verwirrung wider, die er durchmachte, als er erfuhr, dass er nicht sein leiblicher Vater war. „Oh lieber Dad“, singt Vedder. „Kannst du mich jetzt sehen/Ich bin ich selbst/irgendwie wie du.“

Wann immer sie es bei einem Konzert spielen, wird es zum emotionalen Höhepunkt des gesamten Abends.