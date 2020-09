Johnny Depp als Willy Wonka dürfte vielen noch im Gedächtnis sein. Doch beinahe wäre es anders gekommen: The Rock hätte fast die Rolle übernommen, wie er nun in einem Instagram-Post verriet.

Am Montag (27. Juli) postete Schauspieler Dwayne Johnson, auch bekannt als The Rock, auf Instagram einen Ausschnitt des 1971 erschienenen Films „Charlie und die Schokoladenfabrik“ – und erwähnte dabei, dass er beinahe in Tim Burtons 2005 veröffentlichten Remake mitgespielt hätte. Er sei damals für die Hauptrolle des Fabrikbesitzers Willy Wonka in Betracht gezogen worden, die dann aber letztendlich an Schauspielkollege Johnny Depp ging. Zu unerfahren für die Rolle „Heute Morgen habe ich unseren Babys einen meiner Lieblingsfilme vorgestellt – Charlie und die Schokoladenfabrik“, schrieb er zu dem Post. „Sie haben ihn geliebt und erwarten nun von mir, dass ich einen…