Verlosung: Tim Burtons „Beetlejuice Beetlejuice“ als Blu-ray

Lust auf ein bisschen Dark-Fantasy-Humor? Am 5. Dezember erscheint „Beetlejuice Beetlejuice“ von Regisseur Tim Burton auf Blu-ray, DVD sowie digital als Download. Zum Heimkinostart verlost ROLLING STONE zwei Blu-rays unter allen Teilnehmenden.

Die Rückkehr des Lottergeistes

„Beetlejuice Beetlejuice“ spielt mehr als drei Jahrzehnte nach dem ersten Film von 1988 und folgt Lydia Deetz, erneut gespielt von Winona Ryder, die nun Mutter ist und mit den Folgen einer Familientragödie kämpft. Zu Schaffen macht ihr dabei der schelmische Geist Beetlejuice (Michael Keaton), der Schabernack treibt und Unheil stiftet. Die Welt der Familie gerät völlig aus den Fugen, als Lydias rebellische Teenager-Tochter Astrid das rätselhafte Modell der Stadt auf dem Dachboden entdeckt und das Tor zur Welt der Toten unbeabsichtigt öffnet.

Nicht unüblich bei Tim Burtons Gothic-Komödien, umfasst auch diese wieder ein prominentes Ensemble. Darunter Jenna Ortega („Scream“), Catherine O’Hara („Schitt’s Creek“) und Willem Dafoe („Poor Things“). Der Film wurde am 28. August 2024 beim Filmfestival von Venedig uraufgeführt und erlangte an den Kinokassen weltweit über 451 Millionen US-Dollar bei einem Budget von etwa 100 Millionen US-Dollar.

Mitmachen und gewinnen

Neugierig geworden? Für die Teilnahme am Gewinnspiel einfach Name, Adresse und Telefonnummer an gewinnen@rollingstone.de mailen. Stichwort: „Beetlejuice“. Einsendeschluss: 14.12.2024. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!