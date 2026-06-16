Eels: Neues Album „Cookie Happened“ erscheint im Herbst
Die Eels sind bald mit einer neuen Platte zurück – inspiriert vom Krümelmonster! Schon jetzt ist die erste Single „Cap In Hand“ zu hören.
Mit „Eels Time!“ bog Mark Oliver Everett alias E vor zwei Jahren mit seinen Eels gerade noch rechtzeitig zurück zu jenem Feeling, das die Band einst zu einem jederzeit verfügbaren Trostpflaster für graue oder unerträglich helle Tage machte.
Am 16. Oktober erscheint nun der Nachfolger „Cookie Happened“. Es ist bereits das 16. Studioalbum des Songwriter-Sonderlings, der bekanntlich seine von Schicksalsschlägen geprägte Biographie zu einem bittersüßen, grimmig-komischen Musikwerk verwandelt hat.
Wenn auch nur ein weiteres Stück wie die erste Single „Cap In Hand“ klingt, dürfte es kaum einen Eels-Hörer der ersten Stunde geben, der enttäuscht ist. Es geht um jemanden, der endlich erkennt, im Leben ein paar Fehler gemacht zu haben und nun, hoffentlich nicht zu spät, beginnt, die Dinge wieder gut zu machen.
Oder in Es Worten: „Ich wollte auch bei diesem Song etwas erschöpft klingen – wie jemand, der sein Leben vermasselt hat, nun aber seine Fehler erkennt und mit eingezogenem Schwanz versucht, alles wiedergutzumachen. Ihr wisst ja, wie Plattenfirmen sind: ‚Uns ist egal, was du uns gibst – Hauptsache, auf den ersten beiden Songs klingst du besiegt!‘“
Der Albumtitel ist eine kleine Referenz an einen verkannten Philosophen, wie der Sänger erklärt. „Jede Freude, jede Leistung und jede Schwierigkeit wird eines Tages so bedeutungslos sein, als hätte nichts davon je stattgefunden. Aber wie der große Philosoph unserer Zeit, das Krümelmonster, einmal sagte: ‚Ich weine nicht, weil der Keks weg ist. Ich lächle, weil es den Keks gegeben hat.‘“
Eels – „Cookie Happened“: Tracklist
- 01 CLOBBERED
- 02 CAP IN HAND
- 03 ALL FORGOTTEN
- 04 BAMBOOZLED AGAIN
- 05 LOST AND BARKING
- 06 TAKING PICTURES
- 07 NEW STORY
- 08 CONGRATULATIONS TO ME
- 09 ONE RAZZLE, ONE DAZZLE
- 10 I’M ON STANDBY
- 11 DUM DUMS
- 12 THE WAY I WAS MADE
Die Eels wurden 1995 von Sänger und Songwriter Mark Oliver Everett gegründet, nachdem eine Solokarriere scheiterte. Bereits das Debütalbum „Beautiful Freak“ brachte der Band mit „Novocaine For The Soul“ einen kleinen Hit und den weltweiten Durchbruch. Geprägt von schweren persönlichen Tragödien in Everetts Familie folgte 1998 das düstere, aber ebenso großartige „Electro-Shock Blues“.
In den folgenden Jahrzehnten erfanden sich die Eels, vor allem auch auf der Bühne, immer wieder neu. Wenngleich die Musik wie geschaffen ist für die Außenseiter und Leidgeplagten dieser Welt (die aber die Fähigkeit zu lachen nie verloren haben), wurden die Eels einem größeren Publikum vor allem durch ihre Präsenz auf so manchem Filmsoundtrack bekannt („Shrek“).
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