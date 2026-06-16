Eels: Neues Album „Cookie Happened“ erscheint im Herbst

Mark Oliver Everett zeigt uns, wie man als Schrat glücklich sein kann

Mit „Eels Time!“ bog Mark Oliver Everett alias E vor zwei Jahren mit seinen Eels gerade noch rechtzeitig zurück zu jenem Feeling, das die Band einst zu einem jederzeit verfügbaren Trostpflaster für graue oder unerträglich helle Tage machte.

Am 16. Oktober erscheint nun der Nachfolger „Cookie Happened“. Es ist bereits das 16. Studioalbum des Songwriter-Sonderlings, der bekanntlich seine von Schicksalsschlägen geprägte Biographie zu einem bittersüßen, grimmig-komischen Musikwerk verwandelt hat.

Wenn auch nur ein weiteres Stück wie die erste Single „Cap In Hand“ klingt, dürfte es kaum einen Eels-Hörer der ersten Stunde geben, der enttäuscht ist. Es geht um jemanden, der endlich erkennt, im Leben ein paar Fehler gemacht zu haben und nun, hoffentlich nicht zu spät, beginnt, die Dinge wieder gut zu machen.

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Oder in Es Worten: „Ich wollte auch bei diesem Song etwas erschöpft klingen – wie jemand, der sein Leben vermasselt hat, nun aber seine Fehler erkennt und mit eingezogenem Schwanz versucht, alles wiedergutzumachen. Ihr wisst ja, wie Plattenfirmen sind: ‚Uns ist egal, was du uns gibst – Hauptsache, auf den ersten beiden Songs klingst du besiegt!‘“

Der Albumtitel ist eine kleine Referenz an einen verkannten Philosophen, wie der Sänger erklärt. „Jede Freude, jede Leistung und jede Schwierigkeit wird eines Tages so bedeutungslos sein, als hätte nichts davon je stattgefunden. Aber wie der große Philosoph unserer Zeit, das Krümelmonster, einmal sagte: ‚Ich weine nicht, weil der Keks weg ist. Ich lächle, weil es den Keks gegeben hat.‘“

Eels – „Cookie Happened“: Tracklist

01 CLOBBERED

02 CAP IN HAND

03 ALL FORGOTTEN

04 BAMBOOZLED AGAIN

05 LOST AND BARKING

06 TAKING PICTURES

07 NEW STORY

08 CONGRATULATIONS TO ME

09 ONE RAZZLE, ONE DAZZLE

10 I’M ON STANDBY

11 DUM DUMS

12 THE WAY I WAS MADE

Die Eels wurden 1995 von Sänger und Songwriter Mark Oliver Everett gegründet, nachdem eine Solokarriere scheiterte. Bereits das Debütalbum „Beautiful Freak“ brachte der Band mit „Novocaine For The Soul“ einen kleinen Hit und den weltweiten Durchbruch. Geprägt von schweren persönlichen Tragödien in Everetts Familie folgte 1998 das düstere, aber ebenso großartige „Electro-Shock Blues“.

In den folgenden Jahrzehnten erfanden sich die Eels, vor allem auch auf der Bühne, immer wieder neu. Wenngleich die Musik wie geschaffen ist für die Außenseiter und Leidgeplagten dieser Welt (die aber die Fähigkeit zu lachen nie verloren haben), wurden die Eels einem größeren Publikum vor allem durch ihre Präsenz auf so manchem Filmsoundtrack bekannt („Shrek“).