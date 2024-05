ROLLING STONE im Juni 2024 – Titelthema: Billie Eilish

Die Themen der Juni-Ausgabe

Billie Eilish

Der Superstar fängt noch mal von vorn an: Um ihr bisher bestes Album zu machen, musste Billie Eilish in die Vergangenheit zurück und alles neu überdenken. ROLLING STONE traf sie in Los Angeles

Von Angie Martoccio

Richard Thompson

Mit 75 denkt der englische Songwriter nicht ans Aufhören, denn die nicht enden wollende Kreativität zwingt ihn, weiterzumachen

Von Jörg Feyer

Yaya Bey

Für die New Yorker Neo-Soul- Sängerin Yaya Bey ist die Kunst nur ein erster Schritt – im besten Fall führt sie die Menschen auf die Straße

Von Jenni Zylka

The Rolling Stones

Mick Jagger scheint nicht zu altern – und der Rest der Stones kann es auch noch: Ein Bericht vom Auftakt ihrer Welttournee in Houston. Und: Ein Streifzug durch 62 Jahre Historie – der rasante Aufstieg, kreative Triumphe, biografische Besonderheiten und Kapriolen des Zeitgeists

Von Andy Greene & Wolfgang Doebeling

Tech-Monopole im Pop

Warum entwickeln sich neue Technologien im Pop ständig zu Monopolen? Eine Spurensuche vom Walkman über Spotify bis KI

Von Tobi Müller

Ray Davies

Ray Davies, britischster und eigenwilligster Songwriter seiner Generation, wird 80 Jahre alt. Eine Würdigung

Von Maik Brüggemeyer

The Mix

Eels

Nach einer schweren Herzoperation hat Mark Everett alias Eels schnell ein ebenso melancholisches wie humorvolles Album aufgenommen

Von Max Gösche

Madeleine Peyroux

Mit ihrem ersten Album seit sechs Jahren wird die virtuose Americana- und Jazz- Sängerin Madeleine Peyroux politischer – aber auch eine nervende Mücke findet Platz

Von Marc Vetter

The Decemberists

Bloß nicht zu gemütlich werden: Colin Meloy braucht mit The Decemberists immer noch Herausforderungen – wie 19-Minuten-Songs

Von Birgit Fuß

Q&A: Paul Weller

Der britische Songwriter über das Alter, fremde Texte und die Frage, wie man sich die Leidenschaft bewahrt

Von Birgit Fuß

HISTORY: Prince

Vor 40 Jahren erschienen das erfolgreichste Album des Jahres 1984 und der größte Hit von Prince: „Purple Rain“

Von Sassan Niasseri

Emilíana Torrini

Auf ihrem ersten Soloalbum seit zehn Jahren widmet sich die isländische Musikerin Emilíana Torrini den Briefen an die verstorbene Mutter einer guten Freundin

Von Naomi Webster-Grundl

PLUS

John Grant, Annie Jacobsen, Amanda Bergman und einige mehr

Reviews

MUSIK

Neues von John Grant und 83 weitere Rezensionen

RS-GUIDE: The Waterboys

Arne Willander über das Werk der schottischen Folkrock-Band

FILM, SERIEN & LITERATUR

„May December“ und 18 weitere Rezensionen

Playlist: New Noises im Juni

Himmlischer Sixties-Pop in neuen Gewändern, Altmeister in Bestform und eine Schwedin im Zenit ihrer Kunst

1, Eels „Goldy“

Eine ebenso lustige wie traurige Ode zum Thema Einsamkeit vom neuesten Werk des Alternative-Rock-Meisters Mark Oliver Everett.

2. Madeleine Peyroux „Please Come On Inside“

In diesem Stück der Songschreiberin aus Athens/Georgia schaukelt ein Blues nach Art von JJ Cale genüsslich in Richtung Gospel-Finale.

3. Richard Thompson „What’s Left To Lose“

Nach sechsjähriger Albumpause fügt Thompson seinem unfassbaren Œuvre noch eine weitere Platte voller zupackender Folk-Songs hinzu.

4. And The Clams „Bean Fields“

In diesem Kleinod macht die Band aus Oakland das, was sie am besten kann: Rockabilly und Doo Wop mischen.

5. The Decemberists „Burial Ground“

Colin Meloys fabelhafte Combo schwelgt in Sixties-Pop irgendwo zwischen Beach Boys, Byrds und Monkees.

6. The Pearlfishers „Making Tapes For Girls“

Zum Sterben schöne Melodien im Stil der Sechziger können auch die Schotten um Songschreiber David Scott.

7. Amanda Bergman „I Love Him Til I Love Him Right“

Die formvollendeten Folkpop-Balladen der schwedischen Musikerin Amanda Bergman atmen Lust und Leid.