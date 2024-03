Eels kündigen neues Album „Eels Time!“ an

Die Eels werden in diesem Jahr eine neue Platte veröffentlichen. Der Nachfolger von „Extreme Witchcraft“ von 2022 erscheint am 07. Juni und hat den selbstreferentiellen Titel „Eels Time!“. Als erste Single ist bereits das lauschig-akustische „Time“ zu hören, das einen nostalgischen Touch hat und zudem an das mittlere Werk des ewigen Sängerschrats erinnert.

„Herzlichen Glückwunsch zum Schalttag!“, schrieb die Band in den sozialen Medien zur Ankündigung am 29. Februar. „Wir haben uns gedacht, dass wir die überschüssige Zeit, die dieser zusätzliche Tag mit sich bringt, nutzen, um euch über das neue EELS-Album zu informieren. Ja, richtig gelesen. Es ist EELS TIME! Das ist sogar der Name des Albums. Und der Eröffnungstrack heißt „Time“.

„Eels Time!“: Cover und Tracklist

„Eels Time!“, die 15. Studioeinspielung von Mark Oliver Everett mit seiner Band, erscheint als Standard- und Deluxe-Vinyl-Editionen sowie als CD und über die üblichen digitalen Kanäle. Die Tracklist gibt es hier:

01. Time

02. We Won’t See Her Like Again

03. Goldy

04. Sweet Smile

05. Haunted Hero

06. If I’m Gonna Go Anywhere

07. And You Run

08. Lay with the Lambs

09. Song for You Know Who

10. I Can’t Believe It’s True

11. On the Bridge

12. Let’s Be Lucky

Die erste Singleauskopplung „Time“ ist einmal mehr eine zarte Grübelei über den Sinn des Lebens und die erbarmungslos verstreichende Zeit – vor allem, wenn man an das eigene Heim gefesselt ist. Der Track, der sich durch seine akustische Performance weit entfernt von dem harschen Blues der Lieder auf „Extreme Witchcraft“, wurde bei der ersten persönlichen Session der Band nach der Pandemie aufgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Eels hatten zuletzt Konzerte in Deutschland abgesagt. Neue Tour-Termine in diesem Jahr wurden zunächst nicht bekannt. Im Dezember erschien mit „Eels So Good: Essential Eels Vol. 2 (2007-2020)“ eine Compilation mit Highlights der zweiten Werkphase der Gruppe.