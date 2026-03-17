Elijah Wood über „Ready or Not 2“ und seine „mögliche“ Rückkehr als Frodo

Im hervorragenden Sequel „Ready or Not 2: Here I Come“ (ab 20. März) erfährt die Horror-Comedy-Welt des ersten Films eine erhebliche Erweiterung – unter anderem durch Elijah Wood als den Lawyer, der ein blutgetränktes Spiel unter den mächtigsten Familien der Welt beaufsichtigt. Wood besuchte das ROLLING-STONE-Studio, live auf dem SXSW, um über den Film, seine lange Karriere und – in seinen bisher ausführlichsten Äußerungen zu diesem Thema – seine „mögliche“ (aber allem Anschein nach wahrscheinliche) Rückkehr als Frodo in „The Hunt for Gollum“ zu sprechen, Andy Serkis‘ kommendem Lord-of-the-Rings-Prequel.

Wood stellte klar, dass Frodos (mögliche) Rolle klein ausfallen würde, sinnierte über den Gedanken, sich per CGI in sein Teenager-Ich zurückzuverwandeln, und erklärte, warum er nicht möchte, dass jemand anderes die Figur spielt, solange er am Leben und dazu in der Lage ist.

Der Lawyer – dessen Klient mehr oder weniger der Teufel ist – ist nur die jüngste in einer langen Reihe von Rollen, die Wood übernommen hat und die so gar nicht zu Frodo passen wollen: vom Serienkiller in „Sin City“ bis zum verschwörungsbesessenen Sonderling in „Yellowjackets“. „Als Schauspieler will man immer über die letzte Sache hinaus“, sagt er. „Man will weiter erkunden, neue Facetten finden, neue kreative Ausdrucksformen.“

Waren Sie vorher schon ein Fan von „Ready or Not“?

Sehr sogar. Ich habe den Film im Kino gesehen und ihn geliebt. Er hat mich wirklich überrascht. Der Ton ist eine so gelungene Mischung aus Horror und Action-Elementen. Er ist auch sehr komisch. Und er funktioniert wie ein echtes Spiel, in das man als Zuschauer hineingezogen wird. Es ist eine echte Achterbahnfahrt. Ich habe ihn einfach geliebt. Ich fand, Samara Weaving war eine echte Offenbarung. Sie ist unglaublich in dem Film. Also ja – ich bin ein echter Fan des ersten Films.

Haben Sie die Frage geteilt, die viele Fans des Films hatten, als sie hörten, dass es ein Sequel gibt – nämlich: Wie zum Teufel macht man daraus eine Fortsetzung?

Ich kenne [die Regisseure] Matt [Bettinelli-Olpin] und Tyler [Gillett] inzwischen gut – sie haben den ersten Film gemacht und so viele weitere großartige Filme. Sie schickten mir das Drehbuch mit einer E-Mail, die die Erwartungen und diese Figur des Lawyers beschrieb. Ich war sofort neugierig, las dann das Skript und war begeistert. Von Skepsis keine Spur – ich war einfach sofort aufgeregt.

Diese Typen haben eine echte Integrität. Alles, was sie machen, wirkt so, als würden sie es tun, weil sie wirklich an das Material glauben. Ich glaube nicht, dass sie jemals etwas nur des schnellen Geldes wegen drehen würden. Und seit dem ersten Film sind ja, was weiß ich, sechs Jahre vergangen – das war also von vornherein kein reines Cashgrab-Projekt. Das Drehbuch tut genau das, was man von einem Sequel erwartet: Es vertieft die Handlung des ersten Films, baut die Welt weiter aus, und gibt einem gleichzeitig so viel von dem Spielspaß des Originals – in einem neuen Kontext, mit neuen Figuren.

Ein nahtloser Übergang

Der Film macht auch etwas, das sehr wenige Sequels tun: Er setzt genau dort an, wo der erste aufgehört hat.

Ja! Die Eröffnungsszene ist eine Mischung aus Material des ersten Films. Und es gibt einen nahtlosen Übergang auf der Kamera, ohne Schnitt in neues Material – das ist einfach großartig. Der Film beginnt buchstäblich mit Footage aus dem ersten Teil.

Wie viele Filme machen das überhaupt? Einer davon ist „Back to the Future Part II“, in dem Sie mitgespielt haben.

Stimmt. Ich habe meinem Sohn den Film gerade gezeigt. Er hatte noch keinen einzigen der „Back to the Future“-Filme gesehen. Er ist sechs.

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Hat er Sie erkannt?

Lustigerweise wusste er, dass ich in dem Film mitspielte. Und ich glaube, er wusste sogar ungefähr, was ihn erwartet – dass ich im Café Eighties war, als Kind, der versucht, ein Videospiel zu bedienen. Der Rahmen war also gesetzt. Aber dann lief die Szene, und ich wartete darauf, dass er auf mich zeigt – und er tat es nicht. Ich pausierte den Film und fragte: „Hast du den Typen erkannt?“ Und er so: „Ah ja, das bist du.“ Ich glaube nicht, dass er mich von sich aus erkannt hätte. Er war einfach voll in der Geschichte drin.

Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie absolut keine Erinnerung an diesen Film haben. Stimmt das?

Nein, ich erinnere mich durchaus. Es ist etwas lückenhaft. Ich glaube nicht, dass ich mich daran erinnere, von [Robert] Zemeckis Regie geführt worden zu sein. Aber an Michael J. Fox erinnere ich mich definitiv. An den Stadtplatz von Hill Valley, den Uhrenturm, alles für die Zukunft hergerichtet. Das war ein Erlebnis – weil dieses Art- und Produktionsdesign, gerade für die Zukunft, für ein Kind von acht Jahren einfach umwerfend war. Ich kannte den ersten Film, also konnte ich es einordnen: „Ah, das ist das, aber in der Zukunft.“ Ich habe eigentlich ziemlich lebhafte Erinnerungen daran.

Der Teufel und sein Anwalt

Eine seltsame Vorbereitung auf Ihr Leben, wenn man so drüber nachdenkt – einfach Teil dieser ikonischen Dinge zu sein.

Reines Glück. Das war der erste Kinofilm, in dem ich je mitgespielt habe.

In diesem Film spielen Sie den Lawyer – und sind buchstäblich des Teufels Anwalt.

Ja, genau.

Gruß an Keanu Reeves.

Ja, in der Tat. Das war übrigens ein großartiger Film. Ikonisch.

Aber diese Rolle ist so fantasievoll. Und rätselhaft.

Sehr rätselhaft. Über den Lawyer ist wenig bekannt – und auch darüber, wie lange er schon existiert.

Ich hatte das Gefühl, er ist unsterblich.

Ja. Matt und Tyler haben mich darauf hingewiesen, dass David Cronenbergs Figur Chester Danforth – übrigens ein absolutes Privileg, David Cronenberg als Schauspieler in diesem Film zu treffen; ein echtes Erlebnis – sagt: „Es ist lange her, seit ich Sie gesehen habe.“ Das ist der einzige Hinweis, den wir auf die Vergangenheit des Lawyers bekommen. Und es ist nicht viel, wenn man sich fragt: Wie lange könnte das her sein? Ziemlich lange. Und er ist ja ein relativ junger Mann, oder? Also ja. Ist er unsterblich? Darüber haben wir viel geredet.

Vorbereitung auf das Unbekannte

Wie bereitet man sich auf so eine Rolle vor?

[Lacht.] Es gibt nicht allzu viel vorzubereiten. Die Figur ist in gewisser Weise eine relativ leere Fläche – wir wissen nicht viel über sie. Es gibt keine Vorgeschichte, keine Informationen. Also geht es um die Interpretation der Worte, des Drehbuchs, des Kontexts – und darum, wie er vor diesen Menschen zu sein hat. Man spürt, dass sie alle wissen, wer er ist, ihn wahrscheinlich viele Male getroffen haben. Er ist kein Fremder. Ich glaube, es geht darum, eine Balance zu finden zwischen der Schwere dessen, was er vermittelt, und dem Spaß daran. Denn es macht Spaß – das Spiel, die Regeln – und einen Weg zu finden, das nicht wie reine Exposition wirken zu lassen.

Sie lesen in vielen Szenen aus dem Regelwerk. Das hängt wirklich von Ihrem Charme ab und der Fähigkeit, es nicht langweilig werden zu lassen – denn Sie sind im Grunde Basil Exposition.

Ein bisschen schon, ja. Aber ich war wirklich begeistert von dieser Möglichkeit, weil ich es als Herausforderung gesehen habe. Ich mochte es, Wege zu finden, Blicke auf seine Persönlichkeit zu ermöglichen und die Freude zu zeigen, die er an manchen Ereignissen hat. Man bekommt also Momente, wo in seinen Augen ein kleines Aufleuchten zu sehen ist. Denn dieselben Einsätze gelten für ihn nicht unbedingt wie für alle anderen.

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Es war gewissermaßen eine Rückkehr zu einem Film mit vielen Effekten, was Sie eine Weile nicht gemacht hatten.

Was Effekte angeht: Es gibt viele praktische Spezialeffekte, aber nicht allzu viele visuelle. Jede Menge praktisches Blut – 325 Gallonen wurden in diesem Film verwendet.

Blut, Absurdität und Selbstdarstellung

Das Blut war nicht computergeneriert?

Kein CGI-Blut im Film, nein. Das ist fantastisch. Als Horror-Fan und Fan des ersten Films – dieses Stilmittel, wenn diese Körper explodieren…

Hatten Sie einen bestimmten Hollywood-Anwalt im Kopf?

[Lacht.] Nein, nicht an einer bestimmten Person orientiert.

Sie waren auch gerade in „I Love LA“ zu sehen, wo Sie „Elijah Wood“ spielen – eine ziemlich beunruhigende Version Ihrer selbst.

Beunruhigend würde ich nicht sagen, aber durchaus absurd.

Ich war leicht beunruhigt.

Er ist einfach ein bisschen ein Hygienefanatiker. Und Frauen scheinen offenbar ständig die falschen Schlüsse zu ziehen.

Das war das Beste daran.

Ja.

Wie haben sie Sie angesprochen, um sich selbst unter Ihrem eigenen Namen, in Ihrem angeblichen Haus, als kompletten Sonderling zu spielen?

[Creator] Rachel [Sennott] hat sich bei mir gemeldet. Die Anfrage lautete einfach: „Wir würden gerne einen Zoom mit Elijah machen, um ihm diese Idee vorzustellen.“ Ich wusste also vorher nicht, was mich erwartete, aber ich schätze ihre Arbeit als Schauspielerin wirklich sehr. Sie ist so toll. Und ich war begeistert von dem Gedanken, dass sie etwas fürs Fernsehen entwickelt und dabei selbst mitspielt und anderen Schauspielerinnen eine Bühne bietet. Wir hatten also einen Zoom, sie beschrieb die Show und pitchte dann die Figur – das klang wirklich komisch, aber ich war ehrlich mit ihr. Ich sagte: „In den wenigen Fällen, wo mir Projekte vorgelegt wurden, bei denen ich mich selbst spielen sollte, war ich immer dagegen. Es hat mich jedes Mal wirklich unwohl gemacht. Das ist ein paarmal passiert. Aber ich möchte es unbedingt lesen, weil das hier großartig klingt.“ Dann schickte sie mir die Seiten – und die waren einfach unbestreitbar komisch und so eine Parallelwelt-Version von mir, dass es sich gar nicht mehr wie ich anfühlte.

Und niemand würde denken, das sei wirklich Sie.

Genau. Das mochte ich sehr. Und die Szenen sind zum Brüllen. Es hat außerdem riesigen Spaß gemacht, mit ihr zu arbeiten und in etwas mitzuspielen, das so absurd und so komisch ist. Ich liebe Comedy sehr. Also war das alles ein echtes Geschenk.

Frodo, Tattoos und die Rückkehr

Was waren die anderen Projekte, bei denen man Sie gebeten hat, sich selbst zu spielen?

Ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau. Aber es war so, dass es zu nah dran war. Oder es war ein ganzer Film, in dem ich mich selbst spiele.

Jemand hat Ihnen einen ganzen Film vorgeschlagen, in dem Sie sich selbst spielen?

Ja. Aber es gibt nur bestimmte Menschen, die das wirklich können – wie Nic Cage in dem Film, wo er sich selbst spielt. Das ist so perfekt. Verstehen Sie, was ich meine? Nic kann das auf so eine wunderbare Art, aber ich bin nicht – es macht mich viel zu unwohl.

In den vergangenen 25 Jahren haben Sie viel gemacht. Oft haben Sie eine düstere Seite von sich gezeigt, eine Art Finsternis. Das scheint so im Widerspruch zu Ihrer tatsächlichen Persönlichkeit zu stehen, und doch sind Sie sehr gut darin. Woher kommt das Ihrer Meinung nach? Sogar in „Yellowjackets“ ist Ihre Figur…

Definitiv ein Sonderling, und gegen Ende der ersten Staffel und ein bisschen in der zweiten wurde es zunehmend düster. Walter hat etwas Unzuverlässiges. Vielleicht. Aber die Möglichkeit dort war: Komm und spiel diesen Typen, der ein Gegenstück zu Misty ist. Und die Chance, mit Christina [Ricci] zu arbeiten, war eine unglaubliche Einladung – in dieser Show mit einer außergewöhnlichen Besetzung, die ich als Fan liebe. Die Chance zu bekommen, einen Sonderling zu spielen, macht wirklich Spaß.

Ich glaube, das ist der Kern davon.

Ja. Ich mag Figuren, die sehr anders sind als ich selbst. Das würden die meisten Schauspieler wohl genauso sagen. Es ist eine Freude, sich in eine Figur hineinzuversetzen, die einzigartig und anders ist und Züge hat, die man selbst nicht hat und erkunden kann. Das sind meist die interessanteren, schöneren Möglichkeiten. Aber das kann viele Farben haben. Es muss nicht zwingend düster sein.

Jemand hat Sie gefragt, ob all das ein Versuch sei, Frodo hinter sich zu lassen – und Sie haben klar verneint.

Wir sind jetzt 25 Jahre weiter. Nach „Lord of the Rings“ wollte ich einfach an etwas sehr Kleinem arbeiten. Ich hatte gut 16 Monate in Neuseeland verbracht und an einem einzigen Projekt gearbeitet, das drei Filme umfasste – das war erschöpfend und gewaltig und unglaublich. Aber ich wollte wirklich alles auf das Wesentliche reduzieren. Und Kevin in „Sin City“ zu spielen – ich erkannte, dass das ein subversiver Schritt war. Auch wenn das nicht die Absicht war, konnte ich kulturell erkennen, dass das eine subversive Idee war. Aber es war nicht wirklich viel Aufwand damit verbunden, mich zu distanzieren. Als Schauspieler will man immer über die letzte Sache hinauswachsen, neue Facetten entdecken, neue kreative Wege gehen. Das ist einfach Teil des Handwerks.

Jemand auf Reddit hatte eine Theorie, warum Sie nicht altern – die Theorie war, Sie hätten den Ring behalten. Und das Ding ist: Sie haben den Ring tatsächlich behalten.

[Lacht.] Ich habe den Ring. Das ist technisch gesehen wahr. Ja.

Aber das ist nicht Ihre Erklärung.

Das ist nicht meine Erklärung. Nein.

Einfach gute Hautpflege.

Ich schätze schon. Oder einfach die Gene. Ich weiß es nicht.

Wo ist der Ring jetzt?

Der Ring steckt in einem Beutel, in einer Schachtel, in einer weiteren Schachtel. Eine russische Puppe.

Ich weiß nicht, ob man eine Katze halb aus dem Sack lassen kann – aber Sie haben zumindest den Kopf rausgestreckt…

Technisch gesehen war es Ian McKellen.

Ja.

Sie meinen „The Hunt for Gollum“.

Sie kehren offenbar zu dieser Rolle zurück.

Möglicherweise, ja.

Möglicherweise kehren Sie zu dieser Rolle zurück.

Ja.

Sie haben gesagt, solange Sie am Leben und gesund sind, würden Sie nicht wollen, dass jemand anderes die Rolle spielt.

Das ist lustig – ich glaube, diese Antwort hat mehr Nuancen, als das Zitat vermuten lässt. Denn dieses Zitat hat wirklich die Runde gemacht. Wir werden natürlich alle älter, oder? Und es gibt einen Punkt, ab dem es einfach keinen Sinn mehr ergibt.

Der heutige Harrison Ford hat den 30-jährigen Indy gespielt.

Absolut. Ich sage: Insofern es für die Schauspieler, die diese Figuren erschaffen haben, Sinn ergibt, sie weiterhin zu spielen, wäre das wunderbar. Wie gesagt: Wenn ich am Leben und in der Lage bin und es inhaltlich Sinn ergibt – ob man das Altern nun außer Acht lässt oder einbezieht – dann auf jeden Fall. Aber ich weiß auch, dass das geliebte Figuren sind, die wahrscheinlich noch lange nach unserer Zeit erkundet werden – und das sollten sie auch.

Es heißt, sie werden in dem Film digitales Make-up einsetzen.

Das werden sie. Und das wird heutzutage viel eingesetzt.

Stellen Sie sich vor, sich selbst als 18- oder 19-Jährigen neu erschaffen zu sehen.

Ja. Ich bin einmal zurückgekehrt – ich hatte einen kleinen Auftritt als Frodo in „The Hobbit“, zehn Jahre später. Und da gab es wahrscheinlich etwas Weichzeichnung. Ich hatte mein ganzes Babyspeck-Gesicht aus der Teenagerzeit verloren. Ich habe also schon ein bisschen davon erlebt. Jetzt befinden wir uns in einem neuen Paradigma, in dem diese Art von Technologie auf wirklich interessante Weise eingesetzt wird, um Figuren zurückzubringen, die wir sehr lange nicht gesehen haben. Das ist faszinierend.

Rückkehr nach Wellington

Haben Sie große Gefühle dabei, möglicherweise zu dieser Figur zurückzukehren? Harrison Ford zog wieder den Han-Anzug an und stand im Millennium Falcon.

Das muss – wir reden hier von einer der ikonischsten Figuren der Filmgeschichte. Das ist etwas anderes. Den Fedora aufsetzen und die Peitsche greifen – Jesus, das muss sich wahnsinnig angefühlt haben.

Für uns Zuschauer war es wahnsinnig. Er selbst sagte: „Ach, ist halt ein weiterer Drehtag.“ Aber bei Ihnen – wie viel Emotion wird da sein, vor allem wenn man wieder mit Ian und all den anderen zusammenkommt?

Wenn ich überhaupt einen Teil darin spiele, wird er sehr klein sein.

Oh, wirklich? Das ist bemerkenswert. Es wäre also nicht so, dass Sie zu den Hauptfiguren gehören?

Nein. Nein. Definitiv nicht.

Ich glaube, das sollten die Leute wahrscheinlich wissen.

Ja, das denke ich auch. Ich darf eigentlich nicht viel sagen.

Aber Sie würden nicht durch den Film rennen und ihn dominieren.

Das glaube ich nicht.

Gut zu wissen.

Der Film handelt von Gollum.

Ja. Und er sieht immer noch großartig aus.

Andy?

Nein, Gollum.

Ah ja, Gollum. Gollum altert nicht.

Ja. Er hält sich fit. Sieht gut aus.

Natürlich.

Aber ja – dass Andy als Regisseur dabei ist, ist perfekt. Er ist so ein großartiger Typ.

Er ist einer der Größten. Es ist wunderschön, dass er diesen Film inszenieren darf. Er ist in vielerlei Hinsicht wirklich der Architekt dieser Figur. Und ein Pionier, was Motion Capture oder Performance Capture angeht. Dass er das Ruder bei dieser Geschichte übernimmt, ist einfach eine schöne Sache. Es ist ein echtes Wiedersehen der kreativen Familie. So viele aus dem kreativen Team von „Lord of the Rings“ sind an diesem Film beteiligt – vom Produktionsdesign über das Make-up bis zu den physischen Effekten. Und natürlich werden auch alle Weta-Effekte dort gemacht. Es wird also großartig sein, nach Wellington zurückzukehren und all diese Menschen wieder zusammenzubringen. Das ist etwas Besonderes.

Wahnsinnig.

Ja, es ist wahnsinnig. Wirklich unglaublich nach all dieser Zeit.

Sie haben ein Elfisches Tattoo auf dem Hüftknochen, und Ian McKellen hat gesagt, er habe Ihre Hand gehalten, als Sie es sich stechen ließen.

Das hat er. Ja, stimmt. Wir haben es alle gleichzeitig gemacht.

Das ist ein echtes Zeichen dafür, dass man dem hier nie wirklich entkommt. Jeden Tag ist es da. Duschen gehen, und da ist Elfisch.

Absolut. Und ich würde es auch nicht wollen. Ich glaube, wir alle wussten, als wir uns dieses Tattoo stechen ließen, dass wir damit einen wirklich außergewöhnlichen Moment in unserem Leben markierten – dieses Abenteuer, das wir gerade gemeinsam erlebt hatten. Und das war, bevor die Filme herauskamen. Wir ließen uns das Tattoo kurz vor dem Ende der Hauptdreharbeiten stechen. Für uns war es ein Zeichen für die Erfahrung selbst. Dann kamen die Filme heraus und wurden, was sie wurden. Aber dieses Tattoo steht für unser gemeinsames Erlebnis als Fellowship von Menschen, die zusammengearbeitet haben, und für die Freundschaften, die wir geschlossen haben. Diese Zeit ist uns unglaublich wichtig. Und wie die Filme mit den Menschen in Verbindung getreten sind und es weiterhin tun – das ist wirklich schön.

In Ihrem ROLLING-STONE-Artikel von 2002 dachten Sie daran, sich noch ein Tattoo von Frodos Wunde zu stechen. Haben Sie es je gemacht?

Nein. Ich habe aber definitiv darüber nachgedacht. Der Stich der Morgul-Klinge, die technisch gesehen nie wirklich heilt – sie begleitet Frodo sein ganzes Leben. Deshalb fand ich, das wäre eine großartige Sache.

Es ist noch nicht zu spät.

Es ist noch nicht zu spät. Sie haben recht.

Und zum Schluss: Sie sind ein großer Plattensammler. Was sind Ihre größten Schätze in Ihrer Sammlung?

Ein großes Highlight ist ein Promo-only-Exemplar von Princes „The Black Album“ – mit einem tatsächlich weißen Cover.

Das ist extrem selten.

Ja. Warner Bros. hat die Platte gepresst und Promo-Exemplare hergestellt. Ich habe also eines, bei dem das Cover weiß und die Platte selbst pfirsichfarben ist. Das ist wirklich toll. Und ich bin ein riesiger Prince-Fan – aber diese Platte ist eine meiner Lieblingsplatten.