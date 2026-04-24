Ella Langley und Morgan Wallen veröffentlichen Duett

Die Country-Künstler hatten den Track letzte Woche bei Wallens Show in Tuscaloosa, Alabama, erstmals live gespielt.

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NASHVILLE, TENNESSEE - APRIL 02: (L-R) Morgan Wallen and Ella Langley perform onstage to celebrate the launch of new exclu...

Morgan Wallen und Ella Langley treten am 2. April 2026 im „The Pinnacle“ auf, um den Start eines neuen exklusiven SiriusXM-Kanals zu feiern Foto: Kevin MazurGetty Images for Siri. Kevin Mazur. All rights reserved.

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Ella Langley und Morgan Wallen haben ihr neues Duett „I Can’t Love You Anymore“ veröffentlicht.

Die beiden spielten den Song erstmals live beim Stopp von Wallens Still the Problem Tour am 18. April in Tuscaloosa, Alabama. „Ella hat diesen Song geschrieben und ihn mir vor etwa einem Monat geschickt – ich war sofort begeistert“, sagte Wallen dem Publikum von der Bühne.

Langley eröffnet den Track, bevor Wallen beim sehnsuchtsvollen Chorus einsetzt: „I can’t love you anymore/ Can’t keep chasing you around in the back of my mind/ I can’t need you anymore I’m sitting in this bed with your ghost every night.“

Teaser im Musikvideo

Anfang des Monats deutete die „Dandelion“-Sängerin das neue Duett bereits im hochkarätig besetzten Musikvideo zu ihrer gefeierten Single „Choosin’ Texas“ an. Nach dem Liebesaus ihrer Figur mit einem Cowboy (gespielt von Luke Grimes) nimmt Langley eine Mitfahrgelegenheit zurück nach Tennessee an – bei einer abgeklärten Country-Sängerin, die schon alles gesehen hat (Miranda Lambert). Als Langley in den staubigen Chevy Gladiator steigt, verrät das Kennzeichen das Akronym der Duett-Single: „ICLYA“.

Langley gibt am Freitag, dem 24. April, ihr Stagecoach-Debüt und ist außerdem für das diesjährige CMA Fest angekündigt, das vom 4. bis 7. Juni im Nissan Stadium in Nashville stattfindet. In diesem Frühjahr und Sommer wird Langley gemeinsam mit Wallen in Stadien auftreten und bei Festivals in Kalifornien und Kentucky spielen; im Mai startet die Songwriterin aus Alabama ihre Headliner-Tour „Dandelion“ zur Unterstützung ihres neu erschienenen Albums.

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Charisma Madarang schreibt für den ROLLING STONE USA. Hier geht es zum US-Profil

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Morgan Wallen Ella Langley