Morgan Wallen macht den wütenden Billy Joel und schmeißt sein Klavier um

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

1987 lieferte Billy Joel eine der unvergesslichsten Bühnenentladungen der Achtziger, als er bei einem Konzert in Moskau sein Keyboard umwarf. Am Freitagabend in Denver griff Country-Star Morgan Wallen in dieselbe Kiste und kippte sein aufrechtes Klavier auf der Bühne um. Joels Ausraster galt damals angeblich einem Filmteam, das seine Zuschauer anstrahlte. Wallens Klavier-Revolte hingegen scheint ganz profanen technischen Problemen geschuldet zu sein.

Panne beim Encore

Der gebürtige Sneedville-Tennessean befand sich auf der Zielgeraden seiner Headliner-Show im Empower Field at Mile High Stadium und eröffnete die Zugabe mit „Sand in My Boots“ – seiner Mitsing-Klavierballade über eine verlorene Strandromanze, erschienen 2021 auf „Dangerous: The Double Album“. Als Wallen das Instrument beim Spielen offenbar nicht hören konnte, improvisierte er kurzerhand und sang den Song a cappella zu Ende.

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Dem Publikum war’s recht – die Menge tobte, und als Wallen anschließend seinen Frust an dem Klavier ausließ und es einfach umstieß, brach der Jubel erst richtig los. Den Abschluss des Abends bildeten „Last Night“ und „Whiskey Glasses“.

Ein fester Bestandteil von Wallens Stadionshows ist sein Einmarsch, oft begleitet von einem lokalen Helden. In Denver schritt er am Freitagabend gemeinsam mit Broncos-Quarterback-Legende John Elway ins Scheinwerferlicht. Am Samstag kehrt Wallen in die Mile-High-City zurück – zum zweiten Abend seines zweiteiligen Gastspiels im Stadion.

Nächste Stationen der Tour

Wallens Tour macht nächstes Wochenende in Pittsburgh Station, mit zwei Headliner-Abenden im Acrisure Stadium. Brooks & Dunn, Gavin Adcock und Zach John King eröffnen Night One, während Ella Langley an Night 2 für B&D einspringt.

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