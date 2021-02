Rassistische Bemerkung: Radiosender verbannen US-Country-Star Morgan Wallen

Covid-19 fordert ein weiteres prominentes Opfer: Country-Star Charley Pride verstarb an den Folgen des Virus.

Charley Pride ist tot. Der legendäre US-amerikanische Country-Musiker verstarb im Alter von 86 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Infektion. Das bestätigte ein Sprecher der Musikers. Zu seinen bekanntesten Stücken gehören “Kiss an Angel Good Mornin'” and „Is Anybody Goin’ to San Antone“. Durchbruch in Nashville Pride wurde am 18. März 1934 in Sledge im US-Bundesstaat Mississippi geboren. Er arbeitete seit jungen Jahren als Baumwollpflücker, in einer Schmelzanlage, diente in der U.S. Army und spielte Baseball in den Negro Leagues – die USA sah es zur Zeit der Segregation vor, dass Weiße und Schwarze in getrennten Ligen spielten. Pride verdankte seinen…