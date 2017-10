Emmy-Gewinner „Bob’s Burgers“ wird zum Kinofilm

Seit sieben Jahren ist sie auf Sendung und erfreut sich nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland größter Beliebtheit: Die Macher der Animations-Serie „Bob’s Burgers“ wagen den nächsten Schritt und bringen Familie Belcher auf die Kino-Leinwand. Das verkündete der ausführende Sender 20th Century Fox. Betitelt werden soll der Spielfilm schlicht mit „Bob’s Burgers: The Movie“, als Starttermin wurde der 17. Juli 2020 festgelegt.

Zweieinhalb Jahre Wartezeit

„Das muss der beste Film aller Zeiten werden“

Erfinderin und Produzentin Loren Bouchard zeigte sich erfreut über die Ankündigung des Films: „Wir fühlen uns geehrt, dass wir „Bob’s Burgers“ auf die große Leinwand bringen dürfen. Es wird kompliziert: Wir wissen, dass wir jede Kleinigkeit thematisieren müssen, um die Fans zufriedenzustellen – gleichzeitig muss der Film aber auch so konzipiert sein, dass auch all jene ihn verstehen, die die Serie zuvor nie gesehen haben. Außerdem muss die komplette Leinwand mit den Farben und Tönen und der ganzen Art von „Bob’s Burgers“ gefüllt werden, vor allem aber muss der Film unsere Familie Belcher auf ein riesiges Abenteuer führen. Anders gesagt: Das muss der beste Film aller Zeiten werden – aber ich will ja keinen Druck machen…“