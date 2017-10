Jeder echte Beatles-Fan sollte sich sofort diese Socken zulegen!

Aus der engen Beziehung zwischen Pop und Kommerz müssen nicht immer schwarze 70-Dollar-Jogginghosen (Ja, wir meinen Sie, Herr West!) hervorgehen. Oder Ticketlotterien mit Vorteilen, wenn Fans bereits einen 60-Dollar-Schlangenring erstanden haben (Ja, Taylor Swift!). Es können auch liebevolle und doch auch abseitige Kollaborationen entstehen.

Happy Socks etwa haben sich vom Beatles-Animationsfilm „Yellow Submarine" inspirieren lassen und daraus eine Socken-Kollektion mit Motiven aus dem berüchtigten Zeichentrickfilm kreiert. Es gibt psychedelisch-bunte Strümpfe mit gelben U-Booten, Äpfeln, dem Musikreich Pepperland und dem Rivalen Chief Blue Meanie.

Die limitierten Socken sind auch – angelehnt an die echten Musik-Zusammenstellungen – in zwei Collector’s-Box-Sets zu erwerben. So läuft dem ewigen Beatles-Anhänger nicht nur beim Öffnen der neusten „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“-Jubiläumsbox ein Schauer den Rücken runter, sondern auch beim Auspacken des Socken-Sets.