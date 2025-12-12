Offiziell: Lenny Kravitz wird James-Bond-Bösewicht

John Carpenters „Halloween“-Interview: „In meinem Leben, in meinem Kopf ist immer Musik“

Lenny Kravitz befindet sich in seiner Bond-Ära. Der Musiker wird im kommenden Videospiel „007: First Light“ einen Schurken namens Bawma verkörpern, wie am gestrigen Abend bei den Game Awards bekannt gegeben wurde.

Ein neuer Bond für eine neue Generation

Kravitz, der für die Casting-Ankündigung anwesend war, beschrieb die Figur als „den größten Schwarzmarkthändler der westlichen Hemisphäre, der ebenso charismatisch wie unberechenbar ist“. Er fügte hinzu: „Er kam aus dem Nichts. Befreite sich selbst. Und baute sein eigenes Königreich von Aleph auf.“

„007: First Light“ wird Patrick Gibson aus „Dexter: Original Sin“ als jüngere Version von James Bond zeigen. Das Spiel soll 2026 erscheinen. Es wird als Third-Person-Action-Adventure mit starker Story beschrieben, das die Ursprungsgeschichte eines 26-jährigen Bond neu interpretiert.

Der erste Trailer zeigt Kravitz’ Schurken, der Aleph anführt und Bond mit dem Tod bedroht.

Kravitz über seine Rolle im Bond-Universum

„Das Bond-Franchise hat ein unglaublich starkes Erbe in Videospielen, daher ist es großartig, mit einer völlig neuen Figur wie Bawma Teil davon zu werden“, sagte Kravitz in einem Statement. „Er ist magnetisch und unberechenbar, in ihm steckt Gefahr, aber auch Herz und Zielstrebigkeit.“

Er ergänzte: „Er ist nicht einfach ein Mann mit Macht, sondern jemand, der um jeden Zentimeter kämpfen musste. Diese Energie in die Welt von 007 zu bringen, fühlte sich unglaublich an.“

Weitere Besetzung und Plattformen

Weitere Darsteller sind Gemma Chan, Priyanga Burford, Kiera Lester, Alastair Mackenzie, Lennie James und Noemie Nakai. Ein genaues Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest.

Erwartet wird das Spiel für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 sowie für PC über Steam und den Epic Games Store.

Kravitz’ Schauspielkarriere

Obwohl Kravitz in erster Linie Musiker ist, verfügt er über mehrere Schauspielcredits. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Rolle als Cinna, der Stylist von Jennifer Lawrence’ Katniss Everdeen, in den „Hunger Games“-Filmen.

Zuletzt war er 2024 in der schwarzen Komödie „The Trainer“ in einer Nebenrolle zu sehen, in der er sich selbst spielte. Im September stand Kravitz außerdem gemeinsam mit Dua Lipa im Madison Square Garden auf der Bühne und performte „It Ain’t Over ’Til It’s Over“.