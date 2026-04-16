Lana Del Rey veröffentlicht James-Bond-Theme „007 First Light“

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Lana Del Rey hat einen neuen Song für das kommende James-Bond-Videospiel „007 First Light“ veröffentlicht. Er wird in der Titelsequenz des Spiels zu hören sein.

„First Light“ ist ein großes, orchestrales Stück, das mit Motiven aus dem James-Bond-Thema durchzogen ist. Komponiert und co-geschrieben wurde es mit David Arnold, der zuvor fünf James-Bond-Filme vertonte – darunter „Tomorrow Never Dies“ und „Casino Royale“. Den Score des Videospiels selbst hat The Flight entwickelt.

„Das Bond-Thema ist ein einzigartiger erzählerischer Moment; es muss Größe, Drama und Spannung zugleich verkörpern“, sagte Arnold in einem Statement. „Als Teil dieser musikalischen Tradition weiß ich, wie wichtig es ist, dieses Erbe zu ehren und gleichzeitig Raum für Weiterentwicklung zu lassen. Lana hat dem Song eine Eleganz und Atmosphäre verliehen, die perfekt dazu geeignet scheint, diese Tradition fortzuführen und zugleich etwas Frisches für eine neue Ära einzubringen.“

Erstes Bond-Spiel seit 2012

„007 First Light“ ist das erste Videospiel der James-Bond-Reihe seit „007 Legends“ aus dem Jahr 2012. Das von IO Interactive entwickelte und publizierte Spiel folgt Bond als Rookie-Agenten des MI6 in einer neuen Herkunftsgeschichte, in der er seinen 00-Status erst noch verdienen muss. Es erscheint am 27. Mai für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S; die Version für die Nintendo Switch 2 folgt später in diesem Jahr.

Während die Bond-Community wartet: Die Titelsequenz von „007 First Light“ mit Del Reys Song wird morgen (17. April) um 19 Uhr MEZ auf den offiziellen Kanälen des Spiels auf Twitch, YouTube, TikTok, Steam und X Premiere feiern.

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Lana Del Rey hat in den vergangenen Monaten immer wieder Häppchen ihres Nachfolgealbums zu „Did You Know There’s a Tunnel Under Ocean Boulevard“ durchsickern lassen, das country-inspiriert sein soll. Nach mehreren Titeländerungen – zunächst „The Right Person Will Stay“, dann „Lasso“ – heißt das Album nun „Stove“, ein Erscheinungsdatum steht jedoch noch nicht fest. Im Februar veröffentlichte sie die atmosphärische Single „White Feather Hawk Tail Deer Hunter“ und bezeichnete sie als ihren Lieblingssong des Albums.