Eric Clapton bringt Weihnachtsalbum heraus – mit Widmung für Avicii

Am 12. Oktober erscheint bereits das 25. Studioalbum von Eric Clapton. Es wird diesmal ein ganz besonderes, denn der Musiker verschreibt sich darauf mit Haut und Haaren der Weihnachtszeit.

„Happy Xmas“ enthält eine Mischung aus traditionellen und weniger bekannten Weihnachtsliedern. Wie es sich für den Musikgeschmack des Gitarristen gehört, steckt eine Menge Blues in seinen Fassungen von „White Christmas“ und „Have Yourself A Merry Little Christmas“.

Die Platte enthält allerdings auch einen neuen Song von Clapton, der eigens für die Einspielung aufgenommen wurde: „For Love On Christmas Day". Darüber hinaus soll „Jingle Bells" an den verstorbenen DJ Avicii erinnern. Das Cover-Artwork besorgte Clapton gleich selbst. Es zeigt einen lächelnden Weihnachtsmann. Dazu ist die Signatur „E.C. xxx" zu lesen.

Eric Clapton und Weihnachten

Zur Motivation für die neuen Weihnachtslieder sagte Eric Clapton „Billboard“: „Ich hatte ein paar Weihnachtslieder mit einem leichten Blues-Ton im Hinterkopf und versuchte dann einfach herauszufinden, wie man die Blues-Linien zwischen den Vocals spielt.“

Der legendäre Gitarrist versuchte sich auch schon in der Vergangenheit an Weihnachtsstandards im Blueskorsett, so etwa auf „A Very Special Christmas Live“, einem Live-Album, das ein Konzert zu Ehren von US-Präsident Bill Clintons im Dezember 1998 Revue passieren lässt.

Eric Clapton: „Happy Xmas“ – Tracklist