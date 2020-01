Eric Pfeils Pop-Tagebuch: Die Bindehautentzündung des Pop

Wie mit Suzanne Vega, den Remix-Beats von DNA und „I’ve Been Thinking About You“ von Londonbeat die 90er-Jahre begannen

Folge 192 Yippie. Jetzt müssen wir nur noch den Weihnachtsfirlefanz hinter uns bringen, dann darf sich auch schon über die zahlreichen Jubiläen des ­kommenden Jahres gefreut werden. Sie wissen schon: 50 Jahre „Let It Be“ und ­Beatles-Auflösung, 40 Jahre „Remain In Light“ von den Talking Heads und 10 Jahre „Atzen Musik, Vol. 2“ von Die Atzen. Das für Ihren Autor interessanteste zu revivalnde Jahr aber ist 1990. Das erste ­Album von A Tribe Called Quest erschien, das erste (und letzte) Album von The La’s, „Goo“ von Sonic Youth – und eine meiner ewigen Lieblingsplatten, „Eye“ von Robyn Hitchcock. Den Großteil des…