Folge 284

Der April zählt bei mir zu den feierintensivsten Monaten des Jahres. Dies verdankt sich dem Umstand, dass im Verlauf der 30 Tage etliche liebe Freundinnen und Freunde Geburtstag haben, sodass ich aus den Bacchanalien und dem Orangentanzen gar nicht mehr herauskomme. Entsprechend derangiert komme ich meist im Mai an. Aber auch etliche relevante Musiker dürfen im April ihr Wiegenfest begießen – unter anderen Herbert Grönemeyer, Björn Ulvaeus, Barbra Streisand, Iggy Pop und Robert Smith.

Bei wem von den Genannten, fragte ich mich unlängst, würde ich gerne mal mitfeiern? Wo wäre das Pläsier am größten? Wer offerierte die leckersten Häppchen?

Herbert Grönemeyer wird im April runde 70 Jahre alt, das ist natürlich total aufgeladen. Vermutlich wird der Jubilar einigermaßen aufgeregt sein, ich fände das nur zu verständlich. Ob es ein Gemeinschaftsgeschenk gibt, an dem man sich beteiligen könnte? Bloß, mit wie viel Geld beteiligt man sich an einem Gemeinschaftsgeschenk für Herbert Grönemeyer? Klar, jeder, wie er kann: Anton Corbijn etwas mehr, ich etwas weniger.

Wahrscheinlich wird aber sowieso irgendwohin gespendet – gut so! Es dürfte indes mit äußerst geschmackvoller elektronischer Partymusik zu rechnen sein, das finde ich immer „schwierig“.

Fade Gäste beim Geburtstag von Björn Ulvaeus

Die Festlichkeit anlässlich des 81. von Björn Ulvaeus, der von allen Geburtstagskindern des Monats die schönsten Melodien geschrieben hat, stelle ich mir leider etwas langweilig vor. Man muss sich ja immer vor Augen führen, dass man die Gastgeber nicht den ganzen Abend damit behelligen darf, wie großartig man sie und ihr Schaffen findet. Vielmehr ist es geboten, sich, auf den Zehenspitzen der Unauffälligkeit einhertrippelnd, unter die Gäste zu mischen, und die denke ich mir bei der Ulvaeus’schen Sause leider etwas fad und staatstragend.

Bei Barbra Streisand, die im April 84 Jahre alt wird, würde ich wohl schweren Herzens absagen. Schlicht weil ich sie so toll finde und gar nicht wüsste, was ich anziehen sollte. Das kann man kindsköpfigdumm oder weise finden. Wobei: Gerade sehe ich im Netz ein Foto von Barbra Streisands 80. Geburtstag. Nicht nur dass der Dresscode damals offenbar auf „Grillparty-Look“ lautete, es war zudem auch noch Chris Martin da! Da hätte ich mich wiederum aus ganz anderen Gründen deplatziert gefühlt.

Nein, vielleicht verfüge ich mich besser zu Iggy Pop, das scheint mir handhabbarer. Was etwas schade ist: Auf der Feier zu seinem 79. herrscht vermutlich Rauchverbot. Ich mutmaße so, weil neulich zu hören war, dass bei Iggy backstage auch Rauchverbot herrscht. Partys mit Rauchverbot sind natürlich blöd, andererseits rauche ich nicht, insofern ist’s egal. Ich könnte ihm ein T-Shirt schenken, auf dem „Topless“ steht, aber auf die doofe Idee kommen die mutmaßlich ebenfalls geladenen Mitglieder der Red Hot Chili Peppers sicher auch, und was sollte Iggy Pop mit fünf Topless-T-Shirts?

Am nettesten stelle ich es mir bei Robert Smith vor, der sich den Geburtstagstermin mit Iggy teilt. Es geht ja kaum etwas über den späten Robert Smith, 67 wird er schon. Es ist nicht abwegig, sich vorzustellen, dass er den großen Tag vergessen könnte und man allein mit ihm daheimsäße, in Ermangelung besserer Verproviantierung komische Limonade tränke und Computerspiele spielte. Ab und zu klingelte vielleicht das Telefon, er würde mit großen, bollerigen Schuhen hinschlurfen, desinteressiert Geburtstagsgrüße entgegennehmen, und dann würde weiter gezockt.

Ach herrje, ich habe Willie Nelsons bevorstehenden 93. ganz vergessen! Nelson wurde am 29. geboren, fälschlicherweise aber behördlich am 30. registriert. Er feiert seither tollerweise an beiden Tagen, was den Geladenen wahlweise elysisch oder erschöpfend erscheinen mag. Ein Rauchverbot wird es bei Willie eher nicht geben.