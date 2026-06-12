Ernst Haeckel: Schönheit im Dienste der Erkenntnis

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Ernst Haeckel gehört zu den bekanntesten Naturforschern des 19. Jahrhunderts, seine Illustrationen von Quallen, Radiolarien, Schwämmen und anderen Organismen haben die Wissenschaft und Kunst und Design beeinflusst. Der großformatige Band „Die Wunder um uns“ versammelt nun 450 dieser Arbeiten in einer Ausgabe.

Der Reiz des Buches liegt vor allem in seiner Vollständigkeit. Neben den berühmten Tafeln aus den „Kunstformen der Natur“ finden sich die Abbildungen aus Haeckels wissenschaftlichen Publikationen und meeresbiologischen Atlanten. Wer einen Überblick über sein bildnerisches Werk sucht, wird hier fündig.

Haeckels Blick war natürlich stark auf die Natur von ästhetischen Vorstellungen geprägt: Er betont Symmetrien und verdichtet einzelne Organismen zu ornamentalen Kompositionen. Etwa in den Discomedusae, den Scheibenquallen: Hier ordnete Haeckel Quallen so an, dass ihre Tentakel wie fließende Jugendstil-Muster wirken. Das wirft vielleicht die Frage auf, wo Dokumentation endet und Inszenierung beginnt. ändert aber nichts an der Schönheit des Bilds.

Andererseits: Wer sich naturwissenschaftliche Veranschaulichungen ansehen will, kauft sich je eben kein Kunstbuch. „The Art and Science of Ernst Haeckel“ ist eine umfangreiche Präsentation eines Bildarchivs.

The Art and Science of Ernst Haeckel

Julia Voss, Rainer Willmann

Hardcover im Schuber, 24.3 x 30.4 cm, 2.62 kg, 688 Seiten

€ 100