Graham Platners Senatskandidatur steckt in der Klemme – was Sie wissen müssen

Die Demokraten sind gut aufgestellt, um das Repräsentantenhaus im November zurückzugewinnen – doch der Senat ist ein ganz anderes Schlachtfeld. Um die obere Kammer zu kippen, müssen die Demokraten fest verankerte Amtsinhaber besiegen und in Staaten gewinnen, in denen sie normalerweise das Nachsehen haben. Nahezu alle Wege zu einer demokratischen Senatsmehrheit führen durch Maine.

Das bedeutet: So wie die Dinge liegen, sind die Demokraten dringend darauf angewiesen, dass ein skandalumwitterter Austernzüchter namens Graham Platner gewinnt.

Platner, der voraussichtliche demokratische Kandidat für den Sitz, ist seit Monaten quer durch den „Vacationland“-Staat getourt und liegt in Umfragen vor der republikanischen Amtsinhaberin Susan Collins. Doch eine neue Welle von Berichten hat ihn wenige Tage vor der Vorwahl am 9. Juni in eine handfeste Kampagnenkrise gestürzt.

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Sexting und beunruhigendes Verhalten

In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass Platner kurz nach seiner Heirat mit Amy Gertner mehreren Frauen explizite Nachrichten geschickt hatte und sich gegenüber früheren Freundinnen aggressiv und „beunruhigend“ verhalten haben soll.

Diese Berichte türmen sich auf einen Berg von Kontroversen, der die Platner-Kampagne seit Monaten verfolgt. Dazu gehören frühere Online-Kommentare, in denen er sexuelle Übergriffe verharmloste und verspottete, sowie Fragen rund um ein Nazi-Tattoo, das er im November letzten Jahres überstechen ließ.

Platners Weg durch die Vorwahl ist derzeit noch vergleichsweise sicher: Janet Mills, seine einzige ernstzunehmende Konkurrentin, steht zwar noch auf dem Wahlzettel, hat den aktiven Wahlkampf aber vor Wochen eingestellt und damit faktisch aufgegeben. Das heißt: Platner wird Collins im November mit großer Wahrscheinlichkeit gegenüberstehen – es sei denn, die sich häufenden Skandale zwingen ihn zum Rückzug.

Wer ist Graham Platner?

Es ist viel los, daher hier das Wichtigste über den umstrittenen Kandidaten, der den Republikanern einen Senatssitz abjagen will.

Platner ist gebürtiger Mainer und von Beruf Austernzüchter. Der 41-jährige Marine-Corps-Veteran diente acht Jahre beim Militär, darunter drei Einsätze im Irak. Nachdem er 2020 das Militär und das dazugehörige Auftragnehmermilieu hinter sich gelassen hatte, übernahm er eine Austernfarm im Golf von Maine und arbeitet seitdem als lokaler Lieferant.

Platner hat seine Herkunft aus der Arbeiterklasse und seine Militärerfahrung zum Fundament seiner Kampagne gemacht. Im August letzten Jahres enthüllte er, dass er von einer Koalition aus Gewerkschaftsgruppen angeworben worden war, die einen Herausforderer gegen die fünfmalige Maine-Amtsinhaberin Susan Collins ins Rennen schicken wollten – eine Republikanerin, die den Sitz seit fast 30 Jahren hält.

Platners politische Positionen

Seine politischen Positionen spiegeln jene einer ganzen Reihe von Kandidaten im ganzen Land wider, die die offenkundige Korruption der Trump-Regierung und die Passivität des Kongresses als Sprungbrett für progressive Plattformen nutzen wollen. Platner setzt sich für höhere Steuern auf Superreiche ein, für ein Ende von Citizens United, Medicare for All, staatliche Unterstützung für den Bau bezahlbaren Wohnraums, die Stärkung von Gewerkschaften, einen existenzsichernden Mindestlohn auf Bundesebene und ein Ende sinnlosen amerikanischen Militarismus im Ausland.

Platner hat offen über seinen Kampf mit einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) gesprochen, die ihn nach der Rückkehr von seinen Kampfeinsätzen im Nahen Osten heimsuchte. Er hat seinen Alkoholmissbrauch eingeräumt und den Prozess beschrieben, mit der „moralischen Verletzung“ klarzukommen, das Militär zu verlassen und zu erkennen, dass „vieles, woran man beteiligt war, vielleicht schlecht war, vielleicht nichts bedeutet hat“.

Platner sieht sich insgesamt vier gravierenden Vorwürfen ausgesetzt, die im Laufe seiner Kampagne aufgetaucht sind.

Die vier Vorwürfe im Überblick

Der erste, weiter unten genauer erläuterte, betrifft ein Nazi-Tattoo, das Platner während seiner Militärzeit tragen ließ.

Der zweite Skandal dreht sich um alte Social-Media-Posts – darunter ein umfangreiches Archiv von Reddit-Beiträgen –, in denen Platner alles von homophoben Ansichten bis hin zu rassistischen Klischees äußerte und sich zynisch und geschmacklos über sexuelle Übergriffe und andere Themen ausließ. Er schilderte darin auch seinen eigenen politischen Werdegang und erklärte anderen Nutzern offen, wie er zu seinen linken Überzeugungen gefunden hatte.

Der dritte Skandal brach kürzlich aus, als das „Wall Street Journal“ berichtete, Platners Frau Amy Gertner habe Kampagnenmitarbeiter darauf hingewiesen, dass Platner während ihrer Beziehung explizite Nachrichten mit mehreren anderen Frauen ausgetauscht hatte. Gertner und Platner gingen zur Paartherapie und sind nach wie vor verheiratet. Gertner hatte Platners Untreue im Rahmen der internen Vorbereitung auf mögliche Oppositionsrecherchen angesprochen – ein ehemaliger Kampagnenmitarbeiter steckte die Information dann an die Presse.

Die schwersten Anschuldigungen

Der vierte Skandal ist der jüngste und stützt sich auf einen Bericht der „New York Times“, wonach Platner sich in einigen früheren Beziehungen „beunruhigend“ verhalten haben soll. Die gravierendsten Vorwürfe in dem „Times“-Artikel stammen von Platners Ex-Freundin Lyndsey Fifield, einer konservativen Politikberaterin, die für republikanische Kampagnen und die Heritage Foundation gearbeitet hat. Fifield behauptet, Platner sei ihr gegenüber körperlich „grob“ gewesen – er habe sie häufig an den Schultern gepackt und sie einmal am Handgelenk aus einem Taxi gezogen. Sie sagt, Platner habe sie nie geschlagen, aber manchmal so fest zugepackt, dass Abdrücke zurückblieben. Bei einem Vorfall soll er ihr den Arm verdreht, sie in ein Schlafzimmer gedrängt und sie dort eingeschlossen haben, mit der Aufforderung, sich zu beruhigen. Der Vorfall „tat weh“, sagte Fifield der „Times“, habe aber „keine Verletzung hinterlassen“.

Fifield behauptet außerdem, Platner habe davon fantasiert, Einbrecher zu „vergewaltigen“, und zu Hause häufig andere Gewaltbilder und -sprache verwendet.

Die „Times“ sprach auch mit einer weiteren Ex-Freundin Platners – einer Demokratin, die viele seiner politischen Positionen teilt, aber sagt, die Reddit-Posts über Frauen hätten sie nicht überrascht. „Ich dachte: Das ergibt Sinn“, sagte sie. „Dieser Mensch respektiert Frauen nicht.“ Sie brach 2021 den Kontakt zu Platner ab, nachdem sie sein Verhalten als „rücksichtslos“ und „beunruhigend“ empfunden hatte.

Stimmen aus dem Umfeld

Platners Kampagne vermittelte der „Times“ drei weitere Ex-Freundinnen, die sich für seinen Charakter aussprachen. „Er war ein toller Freund“, sagte eine von ihnen.

Platner hat erklärt, dass er 2007 bei einem durchzechten Abend in Split, Kroatien, einen schwarzen Totenkopf auf die Brust tätowieren ließ. Das Motiv war dem Totenkopfsymbol der Schutzstaffel (SS) des nationalsozialistischen Deutschlands – dem sogenannten Totenkopf – nahezu identisch. Der Totenkopf ist ein beliebtes Symbol unter Neonazis und Rechtsextremisten, die ihn oft als Erkennungszeichen oder Geheimcode für Gleichgesinnte nutzen; er wird aber auch häufig mit gewöhnlicheren Totenkopfmotiven verwechselt.

Platner erklärte, er und einige Kameraden hätten das Motiv von einem Poster an der Wand ausgewählt – die meisten Tätowierstudios sind mit Postern und Abbildungen sogenannter „Flash“-Designs tapeziert, also vorgefertigter Motive, die ein Tätowierer schnell umsetzen kann. Zudem sei die ausgeprägte rechtsextreme Straßenkultur in Osteuropa dafür verantwortlich, dass Nazi- oder nazinahe Symbole in den Läden, die eine Gruppe betrunkener Marines aufsuchen würde, nicht gerade selten seien.

Das Tattoo und seine Geschichte

Als das Tattoo 2025 erstmals öffentlich wurde, behauptete Platner, er habe erst kürzlich erkannt, dass es sich um ein Nazi-Symbol handele.

„Erst als ich von Reportern und Washingtoner Insidern darauf angesprochen wurde, merkte ich, dass dieses Tattoo einem Nazi-Symbol ähnelt“, erklärte Platner gegenüber „Politico“. „Ich hätte das definitiv nicht mein Leben lang auf der Brust getragen, wenn ich das gewusst hätte – und zu unterstellen, ich hätte es gewusst, ist widerlich. Ich plane bereits, es entfernen zu lassen.“

Zunächst kündigte er an, das Tattoo entfernen zu lassen, entschied sich dann aber doch für eine Überdeckung. Jetzt ziert ein keltischer Knoten mit Hunden die Stelle. Na gut.

Im Oktober deckte CNNs KFile Social-Media-Posts aus dem Jahr 2019 auf, in denen Platner die Nazi-Konnotationen des Totenkopfs und anderer SS-Symbole herunterspielt – was darauf hindeutet, dass er die symbolische Herkunft des Tattoos möglicherweise schon lange vor dem von ihm genannten Zeitpunkt kannte. CNN sprach auch mit einer namentlich nicht genannten Bekannten, die behauptete, Platner habe ihr gegenüber die Nazi-Assoziation des Tattoos eingeräumt. (Die Person wurde später als Lyndsey Fifield identifiziert – dieselbe Frau, die der „Times“ gegenüber behauptete, Platner habe sich ihr gegenüber aggressiv verhalten, und die sein Tattoo als „meinen Totenkopf“ bezeichnete.)

Platner wies diese Vorwürfe in einem Auftritt bei MSNOW zurück, der am Abend nach der Veröffentlichung des „Times“-Artikels ausgestrahlt wurde.

Platners Reaktion

Platner hat auf die verschiedenen Vorwürfe, Skandale und Enthüllungen über seinen Charakter mit einer Mischung aus Schuldeingeständnissen und klaren Dementis reagiert. Bei seinem Auftritt bei MSNOW lieferte er mehrere direkte, unmissverständliche Verneinungen der darin erhobenen Anschuldigungen und bezeichnete die Aussagen seiner Ex-Freundin als „politisch motiviert“.

„Es gibt einige Behauptungen in diesem Artikel, über die ich schlicht und ergreifend unmissverständlich sein möchte: Sie sind schlicht unwahr. Alles, was körperliche Übergriffe behauptet, alles, was behauptet, ich hätte gewusst, was mein Tattoo bedeutet – das sind Aussagen einer politisch motivierten Person“, sagte Platner dem MSNOW-Moderator Chris Hayes. „In diesem Artikel steht vieles darüber, wie ich gekämpft habe, kein guter Freund gewesen zu sein, mich sicher mit Alkohol selbst betäubt zu haben. Ich habe seit Beginn dieser Kampagne sehr offen darüber gesprochen, dass das nach meinem Kampfeinsatz eine ziemlich dunkle Phase meines Lebens war.“

Platner sprach das Tattoo in einem Instagram-Video letztes Jahr an und hat offen und ausführlich über seinen Kampf mit Alkohol und posttraumatischer Belastungsstörung in den Jahren nach seinem Militärdienst gesprochen – Faktoren, die seiner Darstellung zufolge frühere Beziehungen belastet haben.

Gertners Stellungnahme

Amy Gertner, Platners Frau, reagierte auf die gesonderten Vorwürfe, er habe während ihrer Beziehung explizite Nachrichten mit anderen Frauen ausgetauscht.

„Wir haben die harte Arbeit geleistet, die eine Ehe verlangt. Wir sind zur Therapie gegangen. Wir waren auf eine Art ehrlich miteinander, die nicht einfach war“, sagte Gertner dem „Wall Street Journal“, nachdem das Blatt Platners Verhalten enthüllt hatte. „Und wir sind gestärkt daraus hervorgegangen – nicht trotz allem, was wir durchgemacht haben, sondern weil wir uns so sehr lieben und das Leben, das wir aufgebaut haben. Unsere Ehe ist heute stärker denn je.“

„Ich weiß, wer Graham ist“, sagte sie dem „Journal“. „Ich kenne den Mann, den ich geheiratet habe, und den Ehemann, der er für mich an den besten und schlimmsten Tagen meines Lebens war. Das hat sich nicht geändert und wird sich nicht ändern.“

Platner arbeitet auch hinter den Kulissen daran, anderen Figuren der Demokratischen Partei zu versichern, dass er nach wie vor der richtige Mann für den Job ist. Die „Washington Post“ berichtete, Platner habe sich in einem nicht-öffentlichen Treffen auf dem Capitol Hill mit einigen seiner frühen Unterstützer getroffen – darunter Senator Bernie Sanders und Senatorin Elizabeth Warren –, doch die Runde sei kleiner geblieben als von seiner Kampagne erhofft. „Ehrlich gesagt bin ich es leid“, sagte Senatorin Elissa Slotkin bei MSNOW, als sie auf Platners Schwierigkeiten angesprochen wurde. „Wir haben hier jede Menge wichtigere Dinge zu erledigen.“

Reaktionen der Wähler in Maine

Platner liegt seit Monaten vor Susan Collins, doch angesichts des stetigen Tropfens an Kontroversen beginnt der Abstand zu schrumpfen. Aktuellen Umfrage-Aggregaten zufolge hält Platner einen Vorsprung von fünf bis sieben Punkten gegenüber Collins – doch dieser Puffer könnte sich verringern, wenn die Nachwehen des aktuellen Nachrichtenzyklus beim Wahlvolk ankommen.

Selbst innerhalb Maines scheinen die Wählerinnen und Wähler gespalten, wie stark sie Platners mutmaßliche Verfehlungen gegen ihren Hunger nach jungen, progressiven Populistenkandidaten ohne Politikerkarriere abwägen wollen. Für manche sind die Geschichten rund um Platner ein weiterer Beleg für seinen persönlichen Wandel und sein Wachstum.

„Würde ich mit ihm ausgehen? Nein, aber es sagt schon etwas über seinen Charakter. Wir suchen aber keine Perfektion“, sagte ein Maine-Wähler kürzlich bei MSNOW. „Wir haben einen Senat, der von Republikanern kontrolliert wird, die diesen Präsidenten nicht in Schach halten – und das hat eine höhere Priorität.“

Ein anderer Wähler sagte dem MSNOW-Kongressreporter Kevin Fry, er sei sich nicht ganz sicher, wo er die Grenze ziehen und Platner seine Stimme verweigern würde – aber er „hoffe, dass wir nicht dahin kommen“.