Das Einzige, was im Irankrieg konstant bleibt: Trump, der sein baldiges Ende ankündigt

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Gute Nachrichten, alle miteinander. Donald Trump sagt, der Irankrieg sei bis Ende der Woche vorbei. „Zwei oder drei Tage“, erklärte er Reportern am Montagabend und fügte hinzu, es gebe keinerlei „Knackpunkte“ und man sei „einem sehr, sehr guten, starken, mächtigen Deal sehr nahe“.

Die Vereinigten Staaten und Iran könnten tatsächlich in absehbarer Zeit einen Friedensvertrag schließen – doch es gibt mehr als genug Grund zur Skepsis, wenn nicht gar dazu, den erklärten Optimismus des Präsidenten schlicht abzuhaken.

Ein ziemlich guter Grund zur Skepsis: Einen Tag nachdem Trump einen Friedensvertrag als „zwei oder drei Tage entfernt“ bezeichnet hatte, verkündete er, Iran habe einen amerikanischen Hubschrauber abgeschossen und das US-Militär werde entsprechend reagieren – was es am darauffolgenden Dienstag auch tat.

Trumps leere Versprechen

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump ein unmittelbar bevorstehendes Kriegsende ausruft, dem dann schlicht nichts folgt. Seit dem gemeinsamen Angriff der USA und Israels auf Iran im Februar behauptet er, der Konflikt werde kurz sein. Unterdessen hat der Krieg die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen: Iran hat die Straße von Hormus gesperrt und den Öldurchfluss gedrosselt, und Trumps Zustimmungswerte sind angesichts der daraus resultierenden Lebenshaltungskostenkrise eingebrochen.

Trump will den Krieg offensichtlich hinter sich lassen, scheint aber weder willens noch in der Lage zu sein, die harte Arbeit zu leisten, die das tatsächlich erfordern würde. Stattdessen flüchtet er sich in klägliche Appelle in den sozialen Medien – „Israel und Iran müssen sofort aufhören zu ‚schießen’“, schrieb er diese Woche – und behauptet, ein Deal stehe direkt vor der Tür.

Hier ist eine kurze, unvollständige Geschichte davon, wie Trump das amerikanische Volk hingehalten hat – beginnend fast unmittelbar nach Ausbruch des Konflikts am 28. Februar:

1. März: „Vier bis fünf Wochen“, sagt Trump der „New York Times“ am Tag nach dem Beginn der Offensive. Es werde „nicht schwierig“ sein.

5. März: „Das US-Militär setzt zusammen mit den wunderbaren israelischen Partnern die vollständige Zerstörung des Feindes fort – weit vor dem Zeitplan und in einem Ausmaß, das die Menschen noch nie zuvor gesehen haben“, sagt Trump in einer Ansprache, mit der er Inter Miami zum Gewinn des Major-League-Soccer-Titels gratuliert.

9. März: „Es wird ziemlich schnell vorbei sein“, behauptet Trump in einer Rede in Florida. „Ich glaube, der Krieg ist so gut wie beendet“, sagt er am selben Tag gegenüber ABC News.

Sieg erklärt, Krieg geht weiter

11. März: „Lassen Sie mich Ihnen sagen: Wir haben gewonnen. Man sagt das nie gerne zu früh, aber wir haben gewonnen. In der ersten Stunde war es vorbei“, erklärt Trump bei einer Veranstaltung in Kentucky. Am selben Tag in Ohio sagt er einem Reporter, die anhaltenden Feindseligkeiten seien „ein Ausflug, der uns vor einem Krieg bewahrt“.

13. März: In einem Fox-News-Radio-Interview sagt Trump, der Krieg in Iran werde enden, „wenn ich es spüre, es in meinen Knochen fühle“.

15. März: An Bord der Air Force One sagt Trump Reportern, Iran sei „dezimiert“, er wolle es aber nicht „für beendet erklären“.

19. März: Trump wird gefragt, warum das Pentagon vom Kongress weitere 200 Milliarden Dollar für den Krieg genehmigt haben möchte. „Das ist eine sehr volatile Welt“, sagt Trump. „Man könnte die Sache in zwei Sekunden beenden, wenn man wollte.“

20. März: Trump geht auf Papst Leo los und sagt Reportern im Weißen Haus, er wolle keinen „Waffenstillstand“ und „man schließt keinen Waffenstillstand, wenn man die andere Seite buchstäblich auslöscht“.

21. März: Trump droht Iran und schreibt auf Truth Social: „Wenn Iran die Straße von Hormus nicht VOLLSTÄNDIG ÖFFNET, OHNE DROHUNG, innerhalb von 48 STUNDEN ab genau diesem Zeitpunkt, werden die Vereinigten Staaten von Amerika ihre verschiedenen KRAFTWERKE treffen und vernichten, BEGINNEND MIT DEM GRÖSSTEN ZUERST!“

Drohungen und Gesprächsangebote

23. März: Zwei Tage später behauptet Trump, seine Regierung und Iran hätten „SEHR GUTE UND PRODUKTIVE GESPRÄCHE ÜBER EINE VOLLSTÄNDIGE UND ENDGÜLTIGE BEILEGUNG UNSERER FEINDSELIGKEITEN IM NAHEN OSTEN“ geführt.

„ICH HABE DAS KRIEGSMINISTERIUM ANGEWIESEN, ALLE MILITÄRISCHEN ANGRIFFE AUF IRANISCHE KRAFTWERKE UND ENERGIEINFRASTRUKTUR FÜR EINEN ZEITRAUM VON FÜNF TAGEN AUFZUSCHIEBEN“, fügt er in seinem Truth-Social-Post hinzu.

24. März: „Dieser Krieg ist gewonnen“, erklärt Trump bei der Vereidigungszeremonie von DHS-Secretary Markwayne Mullin. „Der Einzige, der ihn weiterführen will, ist die Lügenpresse.“

29. März: „Ich sehe einen Deal, in Iran, ja“, sagt Trump an Bord der Air Force One. „Könnte bald sein.“

30. März: Trump schreibt auf Truth Social, er führe „ernsthafte Gespräche“ mit Iran und mache Fortschritte. „Aber sollte aus irgendeinem Grund kein Deal in Kürze zustande kommen – was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird – und sollte die Straße von Hormus nicht umgehend ‚für den Verkehr geöffnet‘ werden, werden wir unseren netten ‚Aufenthalt‘ in Iran damit beenden, alle ihre Stromerzeugungsanlagen, Ölquellen und Kharg Island (und möglicherweise alle Entsalzungsanlagen!) in die Luft zu jagen und vollständig zu vernichten, die wir absichtlich noch nicht ‚angerührt‘ haben.“

„Den Job beenden“

1. April: „Wir werden den Job beenden, und wir werden es sehr schnell erledigen, wir kommen dem sehr nahe“, sagt Trump in seiner ersten nationalen Ansprache seit Kriegsbeginn.

4. April: Nachdem Iran einen US-Kampfjet abgeschossen hat, schreibt Trump auf Truth Social, die „Hölle werde auf“ Iran „hereinbrechen“, wenn das Land nicht innerhalb der nächsten 48 Stunden einen Deal zur Beendigung des Krieges schließe. Die von Trump ursprünglich angesetzte Frist von vier bis fünf Wochen ist damit längst verstrichen.

5. April: „Öffnet die verdammte Meerenge, ihr verrückten Bastarde, oder ihr werdet in der Hölle leben – SCHAUT’S EUCH AN! Gepriesen sei Allah“, schreibt Trump am Ostersonntag auf Truth Social.

6. April: Auf einer Pressekonferenz kommentiert Trump die angeblichen Verhandlungen und sagt Reportern: „Wir brauchen einen Deal, der für mich akzeptabel ist, und Teil dieses Deals ist, dass wir freien Verkehr von Öl und allem anderen wollen.“ Trump bringt die mögliche Einführung eines Mautsystems für die Straße von Hormus ins Spiel.

7. April: Trump droht mit der vollständigen Vernichtung Irans: „Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht sterben und nie wieder auferstehen. Ich will nicht, dass das passiert, aber es wird wahrscheinlich so kommen. Wir werden es heute Nacht erfahren – einer der wichtigsten Momente in der langen und komplexen Geschichte der Welt.“

Rückzieher und neue Drohungen

8. April: Nach breitem Gegenwind wegen seiner Drohungen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen, schreibt Trump auf Truth Social, es sei ein „großer Tag für den Weltfrieden“ und Iran habe es schließlich „satt gehabt“.

„Die Vereinigten Staaten von Amerika werden bei dem Verkehrsstau in der Straße von Hormus helfen. Es wird viele positive Maßnahmen geben! Großes Geld wird verdient werden. Iran kann den Wiederaufbau beginnen. Wir werden Vorräte aller Art aufladen und einfach ‚rumhängen‘, um sicherzustellen, dass alles gut läuft“, fügt Trump hinzu.

Doch binnen weniger Stunden drohte Trump erneut damit, die Militäroperationen wieder aufzunehmen, sollte kein „ECHTES ABKOMMEN“ erzielt werden.

16. April: „Der Krieg in Iran läuft prächtig“, sagt Trump in einer Rede in Las Vegas und deutet an, der Krieg werde bald enden.

16. April: Trump sagt, er sei sich nicht sicher, ob der Waffenstillstand mit Iran verlängert werden müsse, denn das Land „wolle einen Deal schließen“.

Immer neue Fristen

17. April: „Iran hat zugestimmt, die Straße von Hormus nie wieder zu schließen“, schreibt Trump. „Sie wird nicht länger als Waffe gegen die Welt eingesetzt werden!“

1. Mai: Trump sagt über Iran: „Sie wollen einen Deal machen, aber ich bin – ich bin damit nicht zufrieden, also werden wir sehen, was passiert.“

23. Mai: Trump schreibt auf Truth Social, er habe mit allen beteiligten Führern gesprochen und „ein Abkommen wurde weitgehend ausgehandelt, vorbehaltlich der Finalisierung. … Abschließende Aspekte und Details des Deals werden derzeit besprochen und werden in Kürze bekanntgegeben. Neben vielen anderen Elementen des Abkommens wird die Straße von Hormus geöffnet.“

5. Juni: „Es ist eigentlich gar kein richtiger Krieg, es ist ein militärischer Konflikt – es ist Übung“, sagt Trump bei einer Landwirtschaftsveranstaltung.

7. Juni: Der Krieg überschreitet die 100-Tage-Marke. Trump betont, wie er es seit Wochen tut, dass er im Vergleich zu anderen Kriegen immer noch kurz sei. „Wir waren 19 Jahre in Vietnam, und Sie reden mir von drei Monaten“, sagt Trump gegenüber NBC News. „Und ihre Führung, ihre Führung ist weg“, fügt er mit Blick auf die Tötung der iranischen Führungsriege durch die USA hinzu.

8. Juni: „Sie haben sich [mit Angriffen] hin- und hergezogen, und jetzt haben beide durch mich zugestimmt aufzuhören, und wir befinden uns in den letzten Zügen von dem, was ein sehr, sehr guter Deal sein wird“, sagt Trump in New York, bevor er zum NBA-Finale im Madison Square Garden aufbricht. Das werde dem Krieg „in zwei oder drei Tagen“ ein Ende setzen, sagt er.

8. Juni: Iran schießt einen US-Hubschrauber über der Straße von Hormus ab. „Dennoch müssen die Vereinigten Staaten zwangsläufig auf diesen Angriff reagieren“, schreibt Trump einen Tag später.