ESC 2025: Abor & Tynna gehen mit „Baller“ für Deutschland an den Start

Der ESC 2025 kann kommen. Die beiden Geschwister Abor & Tynna werden Deutschland am 17. Mai 2025 in Basel beim Eurovision Song Contest vertreten.

Abor & Tynna, eigentlich Attila und Tünde Bornemisza, gingen beim Finale des deutschen Vorentscheids „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ (RTL) mit ihrem Song „Baller“ als Sieger hervor. Die Sängerin Lyza hatte das Nachsehen.

ESC 2025: Infos zu Abor & Tynna

Die beiden Geschwister stammen aus der österreichischen Hauptstadt Wien. Deren Flair und Einfluss beschreiben sie auf ihrer Website so: „In der Hofburg schwebt die High Society zu Wolfgang Amadeus Mozart durch den Ballsaal, und in den verrauchten Kneipen liegen die Betrunkenen zu Wolfgang-Ambros-Songs in den Armen. Die Mischung aus Glanz und Zerfall kennt Tynna noch von ihren Familienbesuchen in Rumänien und Ungarn.“

Seit 2016 schreiben Abor & Tynna (deren Vater Cellist bei den Wiener Philharmonikern ist) eigene Songs. Laut „Eurovision.de“ sollen es bereits 60 Stücke sein, die die beiden verfasst haben. Dass sie für Deutschland antreten, macht offenbar dennoch Sinn: Rund 90 Prozent ihrer Stücke sollen hier entstehen, auch ihre Erfolge sind eher hier verortet.

ESC 2025: Raab hat große Pläne mit Abor & Tynna