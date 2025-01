Jetzt geht Stefan Raab so richtig in den Nahkampf mit „TV Total“

„Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ wird bereits ab dem 12. Februar nicht mehr nur bei RTL+ zu sehen sein. Nach 14 Episoden, die exklusiv beim Streamingdienst des Senders ausgestrahlt wurden, geht es nun doch den vermeintlich konservativen Weg.

Inga Leschek, Chief Content Officer von RTL, bestätigte die Entscheidung inzwischen der „Süddeutschen Zeitung“. Zuvor hatten sowohl Raab als auch der Privatsender angedeutet, dass eine frühzeitige Verlegung ins Hauptprogramm nicht geplant sei. Die Programmchefin sieht sich dabei aber auf einem Weg, der Teil einer größeren Strategie sei:

„„Für alle unsere Inhalte erarbeiten wir vor dem Start einen strategischen Fahrplan. Im Fall von ‚Du gewinnst hier nicht die Million‘ stand von Anfang an fest, dass die Show nach der Startphase auf RTL+ auch zu RTL kommt. Deshalb haben wir immer betont, dass ‚DGHNDM‘ erstmal nur auf RTL+ zu sehen sein wird, das aber nicht für immer so bleiben muss.““

Zuletzt war allerdings mehrfach von nicht unbedingt zufriedenstellenden Zugriffszahlen zu lesen.

Stefan Raab hat Robert Habeck zu Gast

Raab wirbt nun am Mittwoch ausgerechnet Zuschauer seines Ex-Knallers „TV Total“ ab, das ebenfalls an dem Tag ausgestrahlt wird. Der erste Gast am 12. Februar um 20.15 Uhr hat gleich Signalwirkung. Der Entertainer bekommt Besuch von Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck.

Damit die Streaming-Abonnenten dennoch etwas davon haben, werde jede neue Folge von „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ 12 Stunden früher bei RTL+ zur Verfügung stehen, hieß es von RTL. Als Teil der offensichtlich als Offensive gegen „TV Total“ geplanten Sendeplanung wird Raabs Show auch länger gehen als das Vergleichsformat – um genau zu sein bis zum Start von „RTL Direkt“.

Erst vor einigen Tagen war Stefan Raab gemeinsam mit Michael „Bully“ Herbig nach seinem Boxkampf mit Regina Halmich im RTL-Hauptprogramm aufgetaucht. „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ mochte zwar einen frechen Titel haben, war aber auch nicht viel anderes als ein Aufguss von „Schlag den Raab“. Der Ex-Viva-Moderator könnte nun immerhin mit der Suche nach einem passenden Kandidaten oder einer geeigneten Kandidatin den ESC nach dem furiosen Sieg mit Lena Meyer-Landrut erneut aufmischen.