Königin Máxima eröffnet die Jubiläumsausgabe von Eurosonic Noorderslag (ESNS)

Mit einer feierlichen Zeremonie im Groninger Kulturzentrum De Oosterpoort ist am Mittwochabend (14. Januar) die 40. Ausgabe von Eurosonic Noorderslag (ESNS) eröffnet worden.

Königin Máxima der Niederlande gab sich bei der launigen Jubiläumsfeier, wie in Holland üblich, recht volksnah. Ihr Auftritt im Gespräch mit ESNS-Chefin Anna van Nunes markierte den offiziellen Startschuss für das Showcase-Festival, das seit Jahrzehnten als Plattform für europäische Newcomer gilt.

Begleitet von Kurzauftritten verfolgte die Königin ein buntes Eröffnungsprogramm mit dem deutschen Klamauk-Zauberer-Duo Siegfried & Joy, der ukrainischen Sängerin Alina Pash, der niederländischen Psychedelic-Pop-Band YĪN YĪN sowie der spanischen Neo-Flamenco-Interpretin Lia Kali.

Her Majesty Máxima betonte die gesellschaftliche Bedeutung von Musik. Sie sei „essenziell“, so die Monarchin, weil sie Gefühle und Gedanken ausdrücken könne, für die Worte allein nicht ausreichten.

Europäische Erfolgsgeschichte

Anna van Nunen verwies in ihrer Ansprache auf die europäische Erfolgsgeschichte des Festivals: „Vierzig Jahre ESNS stehen für eine Ära mit europäischer Popmusik in all ihrer Vielfalt.“

Neben internationalen Stars wie Stromae, Dua Lipa oder Sahko de Sagazan, deren Karrieren einst in Groningen befeuert wurden, hob sie auch Acts jenseits des Mainstreams hervor – etwa den bosnisch-schweizerischen Akkordeonisten Mario Batkovic oder den niederländischen Harfenisten Remy van Kesteren. „ESNS lebt davon, Pop, Clubkultur und Nischen gleichermaßen sichtbar zu machen.“

Königin Máxima im Nachtleben

Nach der Show begab sich Königin Máxima noch ins Groninger Nachtleben, ohne offensichtlichen Security-Aufwand. Sie besuchte ein Konzert von Goldkimono aus Holland im Kleinen Saal des Kulturzentrums. Die Band präsentierte der Königin eine eigenwillige Version von ABBAs „Dancing Queen“. Später verfolgte sie den Gig des aufstrebenden irischen Songwriters Dove Ellis, der sich hier im Trio präsentierte.

Zum Abschluss ihres Besuchs gab es noch ein Meet and Greet im Künstlerumfeld, standesgemäß mit regionalem Bitterballen-Imbiss.

Europäischer Festival Preis

Beim ebenfalls am Mittwochabend vor zahlreichen Ehrengästen vergebenen Europäischen Festivalpreis (EFA) konnte sich FKP-Scorpio-Geschäftsführer Stephan Thanscheidt über eine besondere Trophäe freuen: Er erhielt den „Award for Excellence & Passion“. Eine Auszeichnung für kontinuierliches Engagement in der Konzert- und Festivalszene.

Noch bis zum Wochenende präsentiert ESNS 2026 fast 400 Acts aus ganz Europa und bringt im begleitenden Konferenzprogramm Musiker, Branche und Kulturpolitik zusammen. Im Zeichen eines sich wandelnden europäischen Musikmarkts im Zuge von politischen Verwerfungen und digitalen Herausforderungen; Stichwort: AI.

Die starke Präsenz ukrainischer Vertreter beim Opening hat gezeigt, wohin der Selbstbehauptungswille der europäischen Musikszene geht.