ESNS 2025: Europa, ein musikalisches Wintermärchen

Das neue Jahr hat kaum begonnen, schon steht das erste, große Festival auf der Agenda. Im nordholländischen Groningen findet traditionell das Eurosonic Noorderslag (ESNS) statt, diesmal vom von 15. bis 18. Januar 2025.

Auch wenn die örtlichen Grachten bei diesem winterlichen Termin kaum noch zufrieren, hat das Newcomer-Meeting seine ganz besondere Atmosphäre, Oft genug endet es früh am Morgen bei den Matjes-Buden auf dem Großen Markt.

Vier Tage lang spielen 271 Bands in den rund 40 Clubs und Hallen

Die Doppelveranstaltung geht auf das 1986 gegründete holländische-belgische Noorderslag zurück. Der immer weiter gewachsene Europa-Mix findet nun zum 21sten Mal statt. Vier Tage lang spielen 271 Bands in den rund 40 Clubs und Hallen rund um das Kongresszentrum De Oosterport, wobei der Samstag der holländischen Grammys vorbehalten bleibt. Vor zwei Jahren etwa konnte diese NL-Trophäe Joost (Klein), die Skandalnudel vom ESC in Göteborg gewinnen.

Gesamteuropäisch liegt der Fokus des Festivals diesmal auf Künstlerinnen und Künstlern aus Italien. Spätestens seit Maneskin ist ja bekannt, dass sich das Musikspektrum gehörig aufgefächert hat. 18 Italo-Acts setzen diesen Schwerpunkt musikalisch. Etwa der Soul-Jazzer Bassolino, der italo-schweizer Discoking Valentino Vivace, Rapperin Big Mama oder die Electro-Feministin R.Y.F. Auch andere Musikexport-Organisationen legen groß auf, wie etwa Frankreich, Island oder Portugal. Auch Großbritannien zählt hier netterweise weiterhin zum europäischen Kulturkreis.

Seinen Nimbus eine Turbo-Hüpfburg für Talente zu sein, wurde ESNS einmal mehr 2024 gerecht, als die französische Electro-Chanteuse Zaho De Sagazan nach ihrem Award-Gewinn bei der kuratierten Preisrevue Music Moves Europe (MME) international durch die Decke ging.

Cooles Wissen für die Zukunft

In diesem Jahr stehen auf der 15er-MME-Hotlist der schwedische Afro-Grunger Boko Yout aus Schweden, die italienische Folk-Gitarristin Daniela Pes und das Indie-Trio Kingfischr aus Irland. Und auch das Stuttgarter Synthie-Duo Zimmer90 startet ins Rennen ums große Karriere-Glück. Die zentrale Sause steigt am Abend des 16. Januar.

Die tagsüber stattfindende Konferenz zieht 4.000 Fachbesucher an. Da geht es von der explosiven Entwicklung der Country Music („Opportunities for the Music Industry“) bis zur unvermeidlichen Künstlichen Intelligenz („AI- From Conflict to Collaboration“). Abends stromern dann über die Tage rund 40.000 Fans durch die Gassen zwischen dem „Vera“-Club und dem „Grand Theatre“. Wie immer ein großer Spaß, bei dem man ziemlich sicher cooles Wissen für die Zukunft mitnimmt.