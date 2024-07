„Nun, die Frauen sind gerade fertig geworden. Sie wissen ja, wie Frauen sind … sie lungern herum und machen ihr Make-up.“

Mit diesem Satz, herausgerutscht beim 4×100-Meter-Rennen der Freistilstaffel der Frauen, leistete sich der britische Eurosport-Kommentator Bob Ballard mit Blick auf die australische Mannschaft bei der Siegerehrung eine verbale Entgleisung, die ihn schließlich um seine Aufgabe bei den Olympischen Spiel brachte.

Nur Stunden, nachdem seine Bemerkung und die anschließende lachende Reaktion auf seine erschrockene Kollegin am Mikro, im Netz viral ging, entschied sich sein Arbeitgeber, den Kommentator für die kommenden Wettbewerbe freizustellen.

Heftige Kritik nach Sexismus-Kommentar bei Olympia

An der Tatsache, dass es sich um eine sexistische Bemerkung handelte, wollte auch niemand rütteln. In den sozialen Medien gab es zum Teil harsche Kommentare, die Ballard ein Weltbild wie in den 30er Jahren bescheinigten und herausstellten, dass ähnliche Jokes schon seit vielen Jahren – glücklicherweise – aus der Mode gekommen seien.

Nun hat sich Ballard nach einer kleinen Bedenkzeit zu seinem schlechten Witz geäußert: „Die Bemerkungen, die ich während der Siegerehrung der australischen Freistil-Staffel am Samstag gemacht habe, haben einigen Anstoß erregt. Es war nie meine Absicht, jemanden zu verärgern oder herabzusetzen, und wenn ich das getan habe, entschuldige ich mich dafür.“

Die Stellungnahme in den englischen Medien schloss mit den Worten: „Ich bin ein großer Befürworter des Frauensports.“

Seinen Olympia-Job bekommt Ballard indes nicht zurück. Ein dummer Witz war schlicht zuviel.

