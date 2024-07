Eurosport hat einen seiner britischen Kommentatoren entlassen, nachdem er während einer Übertragung eines Schwimmwettbewerbs bei den Olympischen Spielen eine (üble) sexistische Bemerkung gemacht hat.

Bob Ballard hatte sich über Australiens Schwimmerinnen lustig gemacht und dabei tief in die Spottkiste gegriffen.

Beim 4×100-Meter-Rennen der Freistilstaffel der Frauen hatten Australiens Frauen Mollie O’Callaghan, Shayna Jack, Emma McKeon und Meg Harris am Samstag Gold gewonnen. Eigentlich ein Grund, respektvoll die Leistung zu würdigen.

Nicht so Ballard! Er hatte während der Live-Sendung gesagt: „Nun, die Frauen sind gerade fertig geworden. Sie wissen ja, wie Frauen sind … sie lungern herum und machen ihr Make-up.“

Olympia-Kommentator Ballard ist das Lachen vergangen

Immerhin gab es sofort Kritik an der Bemerkung. Co-Kommentatorin Lizzie Simmonds nannte den geäußerten Satz „unverschämt“. Ballard konnte darüber nur lachen. Das dürfte ihm aber inzwischen vergangen sein.

Eurosport ließ noch am Samstag mitteilen, dass er nicht mehr für den Sender bei Olympia in Paris im Einsatz sein werde. In dem Statement hieß es wortwörtlich: „Während einer Eurosport-Sendung gestern Abend hat der Kommentator Bob Ballard eine unangemessene Bemerkung gemacht. Aus diesem Grund wurde er mit sofortiger Wirkung von unserer Kommentatorenliste gestrichen.“

Die Olympischen Spiele starteten am vergangenen Freitag (26. Juli) mit einer spektakulären Eröffnungsfeier, bei der sowohl Lady Gaga als auch Celine Dion auftraten.