Eurovision Song Contest 2021: Wo läuft das ESC-Halbfinale?

Brian May auf die Frage nach einem Queen-Album mit Adam Lambert: „Es ist nicht so, als würde uns die Idee nicht reizen.“

Queen-Gitarrist Brian May hat laut „Contact Music“ bestätigt, dass er zusammen mit seinem Bandkollegen Roger Taylor und Sänger Adam Lambert an neuen Songs arbeite. Queen-Fans müssen sich aber noch etwas gedulden, denn bislang seien ihre Sessions nicht sehr fruchtbringend gewesen. Seitdem Queen im Jahr 2012 erstmalig mit dem britischen Sänger Adam Lambert sechs Konzerte in Osteuropa, Russland und drei in London gaben, gilt dieser mehr oder weniger als fester Bestandteil der Band. Doch in dieser Konstellation haben die drei Musiker bislang noch keine eigenen Lieder veröffentlicht. Daran dürfte sich bald etwas ändern, denn schon vor Wochen verrieten Taylor und May,…